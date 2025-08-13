- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
700
Profit Trade:
635 (90.71%)
Loss Trade:
65 (9.29%)
Best Trade:
50.97 USD
Worst Trade:
-85.44 USD
Profitto lordo:
3 724.18 USD (56 090 pips)
Perdita lorda:
-934.16 USD (15 468 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (137.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
213.78 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
98.97%
Massimo carico di deposito:
13.76%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
103
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
18.58
Long Trade:
512 (73.14%)
Short Trade:
188 (26.86%)
Fattore di profitto:
3.99
Profitto previsto:
3.99 USD
Profitto medio:
5.86 USD
Perdita media:
-14.37 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-24.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-133.10 USD (2)
Crescita mensile:
33.96%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
150.18 USD (2.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.36% (150.18 USD)
Per equità:
26.33% (2 045.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|40
|EURJPY
|37
|GBPUSD
|36
|USDCAD
|36
|NZDUSD
|35
|EURUSD
|32
|EURCAD
|32
|GBPCAD
|32
|GBPJPY
|30
|AUDCAD
|29
|EURNZD
|28
|USDCHF
|27
|AUDJPY
|27
|CHFJPY
|27
|GBPNZD
|27
|GBPAUD
|27
|CADJPY
|25
|EURAUD
|24
|NZDCAD
|22
|EURGBP
|22
|CADCHF
|21
|AUDUSD
|21
|AUDCHF
|17
|GBPCHF
|14
|NZDCHF
|13
|NZDJPY
|11
|AUDNZD
|4
|EURCHF
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|140
|EURJPY
|64
|GBPUSD
|110
|USDCAD
|85
|NZDUSD
|178
|EURUSD
|208
|EURCAD
|130
|GBPCAD
|112
|GBPJPY
|105
|AUDCAD
|144
|EURNZD
|107
|USDCHF
|135
|AUDJPY
|108
|CHFJPY
|66
|GBPNZD
|70
|GBPAUD
|79
|CADJPY
|138
|EURAUD
|45
|NZDCAD
|79
|EURGBP
|59
|CADCHF
|132
|AUDUSD
|112
|AUDCHF
|162
|GBPCHF
|42
|NZDCHF
|78
|NZDJPY
|66
|AUDNZD
|20
|EURCHF
|16
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|2.6K
|EURJPY
|1.5K
|GBPUSD
|2K
|USDCAD
|1.5K
|NZDUSD
|1.4K
|EURUSD
|2.8K
|EURCAD
|2.5K
|GBPCAD
|2.5K
|GBPJPY
|2.5K
|AUDCAD
|1.5K
|EURNZD
|2.5K
|USDCHF
|1.3K
|AUDJPY
|1.3K
|CHFJPY
|1.6K
|GBPNZD
|1.7K
|GBPAUD
|1.6K
|CADJPY
|1.6K
|EURAUD
|1.5K
|NZDCAD
|860
|EURGBP
|757
|CADCHF
|925
|AUDUSD
|917
|AUDCHF
|1K
|GBPCHF
|620
|NZDCHF
|472
|NZDJPY
|547
|AUDNZD
|330
|EURCHF
|219
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +50.97 USD
Worst Trade: -85 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +137.31 USD
Massima perdita consecutiva: -24.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 4
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 8
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.28 × 1135
|
ICMarkets-Live03
|0.43 × 115
|
TitanFX-05
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.50 × 103
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 3447
|
Tickmill-Live05
|0.59 × 777
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live14
|0.63 × 245
|
Tickmill-Live02
|0.63 × 7720
|
ICMarkets-Live10
|0.67 × 6
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live
|0.68 × 4924
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live04
|0.71 × 95
|
ICMarkets-Live18
|0.77 × 333
|
Pepperstone-Demo01
|0.78 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.84 × 25
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
56%
0
0
USD
USD
7.8K
USD
USD
7
99%
700
90%
99%
3.98
3.99
USD
USD
26%
1:500