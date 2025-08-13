SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Tickmill 30
Wei Lung Wu

Tickmill 30

Wei Lung Wu
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 56%
Tickmill-Live04
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
700
Profit Trade:
635 (90.71%)
Loss Trade:
65 (9.29%)
Best Trade:
50.97 USD
Worst Trade:
-85.44 USD
Profitto lordo:
3 724.18 USD (56 090 pips)
Perdita lorda:
-934.16 USD (15 468 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (137.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
213.78 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
98.97%
Massimo carico di deposito:
13.76%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
103
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
18.58
Long Trade:
512 (73.14%)
Short Trade:
188 (26.86%)
Fattore di profitto:
3.99
Profitto previsto:
3.99 USD
Profitto medio:
5.86 USD
Perdita media:
-14.37 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-24.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-133.10 USD (2)
Crescita mensile:
33.96%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
150.18 USD (2.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.36% (150.18 USD)
Per equità:
26.33% (2 045.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 40
EURJPY 37
GBPUSD 36
USDCAD 36
NZDUSD 35
EURUSD 32
EURCAD 32
GBPCAD 32
GBPJPY 30
AUDCAD 29
EURNZD 28
USDCHF 27
AUDJPY 27
CHFJPY 27
GBPNZD 27
GBPAUD 27
CADJPY 25
EURAUD 24
NZDCAD 22
EURGBP 22
CADCHF 21
AUDUSD 21
AUDCHF 17
GBPCHF 14
NZDCHF 13
NZDJPY 11
AUDNZD 4
EURCHF 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 140
EURJPY 64
GBPUSD 110
USDCAD 85
NZDUSD 178
EURUSD 208
EURCAD 130
GBPCAD 112
GBPJPY 105
AUDCAD 144
EURNZD 107
USDCHF 135
AUDJPY 108
CHFJPY 66
GBPNZD 70
GBPAUD 79
CADJPY 138
EURAUD 45
NZDCAD 79
EURGBP 59
CADCHF 132
AUDUSD 112
AUDCHF 162
GBPCHF 42
NZDCHF 78
NZDJPY 66
AUDNZD 20
EURCHF 16
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 2.6K
EURJPY 1.5K
GBPUSD 2K
USDCAD 1.5K
NZDUSD 1.4K
EURUSD 2.8K
EURCAD 2.5K
GBPCAD 2.5K
GBPJPY 2.5K
AUDCAD 1.5K
EURNZD 2.5K
USDCHF 1.3K
AUDJPY 1.3K
CHFJPY 1.6K
GBPNZD 1.7K
GBPAUD 1.6K
CADJPY 1.6K
EURAUD 1.5K
NZDCAD 860
EURGBP 757
CADCHF 925
AUDUSD 917
AUDCHF 1K
GBPCHF 620
NZDCHF 472
NZDJPY 547
AUDNZD 330
EURCHF 219
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +50.97 USD
Worst Trade: -85 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +137.31 USD
Massima perdita consecutiva: -24.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 5
Pepperstone-Edge02
0.00 × 8
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.28 × 1135
ICMarkets-Live03
0.43 × 115
TitanFX-05
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.50 × 103
ICMarkets-Live07
0.57 × 3447
Tickmill-Live05
0.59 × 777
VantageFXInternational-Live 2
0.60 × 5
ICMarkets-Live14
0.63 × 245
Tickmill-Live02
0.63 × 7720
ICMarkets-Live10
0.67 × 6
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
Tickmill-Live
0.68 × 4924
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live04
0.71 × 95
ICMarkets-Live18
0.77 × 333
Pepperstone-Demo01
0.78 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.84 × 25
85 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
https://fxcash.net/en/?id=X83176


Non ci sono recensioni
2025.08.15 16:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.13 22:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 03:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.13 03:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.13 03:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Tickmill 30
30USD al mese
56%
0
0
USD
7.8K
USD
7
99%
700
90%
99%
3.98
3.99
USD
26%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.