Wei Lung Wu

Tickmill 30

Wei Lung Wu
レビュー0件
信頼性
20週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 289%
Tickmill-Live04
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 093
利益トレード:
1 850 (88.38%)
損失トレード:
243 (11.61%)
ベストトレード:
289.67 USD
最悪のトレード:
-246.04 USD
総利益:
23 166.28 USD (203 065 pips)
総損失:
-8 953.84 USD (78 253 pips)
最大連続の勝ち:
49 (137.31 USD)
最大連続利益:
579.78 USD (5)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
98.97%
最大入金額:
52.44%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
72
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
37.68
長いトレード:
1 527 (72.96%)
短いトレード:
566 (27.04%)
プロフィットファクター:
2.59
期待されたペイオフ:
6.79 USD
平均利益:
12.52 USD
平均損失:
-36.85 USD
最大連続の負け:
5 (-9.94 USD)
最大連続損失:
-377.18 USD (2)
月間成長:
22.41%
年間予想:
271.88%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
377.18 USD (2.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.09% (287.44 USD)
エクイティによる:
75.10% (11 931.63 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 119
EURJPY 105
GBPUSD 96
GBPAUD 95
EURAUD 94
EURNZD 94
EURCAD 89
GBPNZD 89
AUDUSD 88
CHFJPY 86
AUDJPY 85
GBPJPY 84
EURUSD 83
NZDUSD 82
CADJPY 82
USDCAD 82
GBPCAD 81
AUDCAD 79
EURGBP 73
USDCHF 71
NZDCAD 64
NZDJPY 64
CADCHF 63
GBPCHF 49
AUDCHF 46
NZDCHF 35
EURCHF 8
AUDNZD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 477
EURJPY 426
GBPUSD 604
GBPAUD 338
EURAUD 379
EURNZD 560
EURCAD 593
GBPNZD 326
AUDUSD 807
CHFJPY 325
AUDJPY 600
GBPJPY 472
EURUSD 443
NZDUSD 658
CADJPY 1.1K
USDCAD 325
GBPCAD 482
AUDCAD 458
EURGBP 430
USDCHF 507
NZDCAD 301
NZDJPY 879
CADCHF 530
GBPCHF 515
AUDCHF 561
NZDCHF 593
EURCHF 537
AUDNZD 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 5.7K
EURJPY 5.4K
GBPUSD 5.9K
GBPAUD 5.3K
EURAUD 6.6K
EURNZD 8.5K
EURCAD 7K
GBPNZD 5.5K
AUDUSD 3.7K
CHFJPY 4.9K
AUDJPY 4.3K
GBPJPY 6.7K
EURUSD 5K
NZDUSD 3.5K
CADJPY 8.4K
USDCAD 4.1K
GBPCAD 6.4K
AUDCAD 3.5K
EURGBP 2.8K
USDCHF 3.3K
NZDCAD 2.2K
NZDJPY 4.6K
CADCHF 2.2K
GBPCHF 3.3K
AUDCHF 2.2K
NZDCHF 1.5K
EURCHF 2.6K
AUDNZD 405
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +289.67 USD
最悪のトレード: -246 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +137.31 USD
最大連続損失: -9.94 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TitanFX-02
0.00 × 2
Tradeview-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 4
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 5
Pepperstone-Edge02
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live09
0.28 × 1135
ICMarkets-Live03
0.43 × 115
TitanFX-05
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.50 × 103
ICMarkets-Live07
0.57 × 3447
Tickmill-Live05
0.59 × 777
VantageFXInternational-Live 2
0.60 × 5
ICMarkets-Live14
0.63 × 245
Tickmill-Live02
0.63 × 7720
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarkets-Live10
0.67 × 6
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
Tickmill-Live
0.68 × 4924
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live04
0.71 × 95
ICMarkets-Live18
0.77 × 333
Pepperstone-Demo01
0.78 × 9
87 より多く...
2025.12.03 09:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 08:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 06:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 15:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 03:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 21:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 15:23
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 12:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 06:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 21:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 19:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 14:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
