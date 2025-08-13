- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
2 095
Gewinntrades:
1 851 (88.35%)
Verlusttrades:
244 (11.65%)
Bester Trade:
289.67 USD
Schlechtester Trade:
-246.04 USD
Bruttoprofit:
23 212.00 USD (203 489 pips)
Bruttoverlust:
-9 001.27 USD (78 627 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
49 (137.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
579.78 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
98.97%
Max deposit load:
52.44%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
72
Durchschn. Haltezeit:
24 Stunden
Erholungsfaktor:
37.68
Long-Positionen:
1 529 (72.98%)
Short-Positionen:
566 (27.02%)
Profit-Faktor:
2.58
Mathematische Gewinnerwartung:
6.78 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.54 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-36.89 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-9.94 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-377.18 USD (2)
Wachstum pro Monat :
22.23%
Jahresprognose:
269.70%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
377.18 USD (2.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.09% (287.44 USD)
Kapital:
75.32% (12 152.23 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|119
|EURJPY
|105
|GBPUSD
|96
|EURNZD
|96
|GBPAUD
|95
|EURAUD
|94
|EURCAD
|89
|GBPNZD
|89
|AUDUSD
|88
|CHFJPY
|86
|AUDJPY
|85
|GBPJPY
|84
|EURUSD
|83
|NZDUSD
|82
|CADJPY
|82
|USDCAD
|82
|GBPCAD
|81
|AUDCAD
|79
|EURGBP
|73
|USDCHF
|71
|NZDCAD
|64
|NZDJPY
|64
|CADCHF
|63
|GBPCHF
|49
|AUDCHF
|46
|NZDCHF
|35
|EURCHF
|8
|AUDNZD
|7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|477
|EURJPY
|426
|GBPUSD
|604
|EURNZD
|559
|GBPAUD
|338
|EURAUD
|379
|EURCAD
|593
|GBPNZD
|326
|AUDUSD
|807
|CHFJPY
|325
|AUDJPY
|600
|GBPJPY
|472
|EURUSD
|443
|NZDUSD
|658
|CADJPY
|1.1K
|USDCAD
|325
|GBPCAD
|482
|AUDCAD
|458
|EURGBP
|430
|USDCHF
|507
|NZDCAD
|301
|NZDJPY
|879
|CADCHF
|530
|GBPCHF
|515
|AUDCHF
|561
|NZDCHF
|593
|EURCHF
|537
|AUDNZD
|27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|5.7K
|EURJPY
|5.4K
|GBPUSD
|5.9K
|EURNZD
|8.6K
|GBPAUD
|5.3K
|EURAUD
|6.6K
|EURCAD
|7K
|GBPNZD
|5.5K
|AUDUSD
|3.7K
|CHFJPY
|4.9K
|AUDJPY
|4.3K
|GBPJPY
|6.7K
|EURUSD
|5K
|NZDUSD
|3.5K
|CADJPY
|8.4K
|USDCAD
|4.1K
|GBPCAD
|6.4K
|AUDCAD
|3.5K
|EURGBP
|2.8K
|USDCHF
|3.3K
|NZDCAD
|2.2K
|NZDJPY
|4.6K
|CADCHF
|2.2K
|GBPCHF
|3.3K
|AUDCHF
|2.2K
|NZDCHF
|1.5K
|EURCHF
|2.6K
|AUDNZD
|405
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +289.67 USD
Schlechtester Trade: -246 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +137.31 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -9.94 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
TitanFX-02
|0.00 × 2
Tradeview-Live
|0.00 × 1
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 4
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 5
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 8
ICMarketsSC-Live09
|0.28 × 1135
ICMarkets-Live03
|0.43 × 115
TitanFX-05
|0.50 × 2
ICMarketsSC-Live33
|0.50 × 103
ICMarkets-Live07
|0.57 × 3447
Tickmill-Live05
|0.59 × 777
VantageFXInternational-Live 2
|0.60 × 5
ICMarkets-Live14
|0.63 × 245
Tickmill-Live02
|0.63 × 7720
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
ICMarkets-Live10
|0.67 × 6
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
Tickmill-Live
|0.68 × 4924
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
ICMarkets-Live04
|0.71 × 95
ICMarkets-Live18
|0.77 × 333
Pepperstone-Demo01
|0.78 × 9
