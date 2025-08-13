SignaleKategorien
Wei Lung Wu

Tickmill 30

Wei Lung Wu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
20 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 289%
Tickmill-Live04
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 095
Gewinntrades:
1 851 (88.35%)
Verlusttrades:
244 (11.65%)
Bester Trade:
289.67 USD
Schlechtester Trade:
-246.04 USD
Bruttoprofit:
23 212.00 USD (203 489 pips)
Bruttoverlust:
-9 001.27 USD (78 627 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
49 (137.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
579.78 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
98.97%
Max deposit load:
52.44%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
72
Durchschn. Haltezeit:
24 Stunden
Erholungsfaktor:
37.68
Long-Positionen:
1 529 (72.98%)
Short-Positionen:
566 (27.02%)
Profit-Faktor:
2.58
Mathematische Gewinnerwartung:
6.78 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.54 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-36.89 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-9.94 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-377.18 USD (2)
Wachstum pro Monat :
22.23%
Jahresprognose:
269.70%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
377.18 USD (2.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.09% (287.44 USD)
Kapital:
75.32% (12 152.23 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 119
EURJPY 105
GBPUSD 96
EURNZD 96
GBPAUD 95
EURAUD 94
EURCAD 89
GBPNZD 89
AUDUSD 88
CHFJPY 86
AUDJPY 85
GBPJPY 84
EURUSD 83
NZDUSD 82
CADJPY 82
USDCAD 82
GBPCAD 81
AUDCAD 79
EURGBP 73
USDCHF 71
NZDCAD 64
NZDJPY 64
CADCHF 63
GBPCHF 49
AUDCHF 46
NZDCHF 35
EURCHF 8
AUDNZD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 477
EURJPY 426
GBPUSD 604
EURNZD 559
GBPAUD 338
EURAUD 379
EURCAD 593
GBPNZD 326
AUDUSD 807
CHFJPY 325
AUDJPY 600
GBPJPY 472
EURUSD 443
NZDUSD 658
CADJPY 1.1K
USDCAD 325
GBPCAD 482
AUDCAD 458
EURGBP 430
USDCHF 507
NZDCAD 301
NZDJPY 879
CADCHF 530
GBPCHF 515
AUDCHF 561
NZDCHF 593
EURCHF 537
AUDNZD 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 5.7K
EURJPY 5.4K
GBPUSD 5.9K
EURNZD 8.6K
GBPAUD 5.3K
EURAUD 6.6K
EURCAD 7K
GBPNZD 5.5K
AUDUSD 3.7K
CHFJPY 4.9K
AUDJPY 4.3K
GBPJPY 6.7K
EURUSD 5K
NZDUSD 3.5K
CADJPY 8.4K
USDCAD 4.1K
GBPCAD 6.4K
AUDCAD 3.5K
EURGBP 2.8K
USDCHF 3.3K
NZDCAD 2.2K
NZDJPY 4.6K
CADCHF 2.2K
GBPCHF 3.3K
AUDCHF 2.2K
NZDCHF 1.5K
EURCHF 2.6K
AUDNZD 405
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +289.67 USD
Schlechtester Trade: -246 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +137.31 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -9.94 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TitanFX-02
0.00 × 2
Tradeview-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 4
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 5
Pepperstone-Edge02
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live09
0.28 × 1135
ICMarkets-Live03
0.43 × 115
TitanFX-05
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.50 × 103
ICMarkets-Live07
0.57 × 3447
Tickmill-Live05
0.59 × 777
VantageFXInternational-Live 2
0.60 × 5
ICMarkets-Live14
0.63 × 245
Tickmill-Live02
0.63 × 7720
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarkets-Live10
0.67 × 6
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
Tickmill-Live
0.68 × 4924
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live04
0.71 × 95
ICMarkets-Live18
0.77 × 333
Pepperstone-Demo01
0.78 × 9
2025.12.03 09:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 08:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 06:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 15:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 03:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 21:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 15:23
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 12:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 06:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 21:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 19:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 14:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
