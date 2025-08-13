- Incremento
Total de Trades:
2 093
Transacciones Rentables:
1 850 (88.38%)
Transacciones Irrentables:
243 (11.61%)
Mejor transacción:
289.67 USD
Peor transacción:
-246.04 USD
Beneficio Bruto:
23 166.28 USD (203 065 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 953.84 USD (78 253 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
49 (137.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
579.78 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
98.97%
Carga máxima del depósito:
52.44%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
72
Tiempo medio de espera:
23 horas
Factor de Recuperación:
37.68
Transacciones Largas:
1 527 (72.96%)
Transacciones Cortas:
566 (27.04%)
Factor de Beneficio:
2.59
Beneficio Esperado:
6.79 USD
Beneficio medio:
12.52 USD
Pérdidas medias:
-36.85 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-9.94 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-377.18 USD (2)
Crecimiento al mes:
22.41%
Pronóstico anual:
271.88%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
377.18 USD (2.14%)
Reducción relativa:
De balance:
3.09% (287.44 USD)
De fondos:
75.10% (11 931.63 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|119
|EURJPY
|105
|GBPUSD
|96
|GBPAUD
|95
|EURAUD
|94
|EURNZD
|94
|EURCAD
|89
|GBPNZD
|89
|AUDUSD
|88
|CHFJPY
|86
|AUDJPY
|85
|GBPJPY
|84
|EURUSD
|83
|NZDUSD
|82
|CADJPY
|82
|USDCAD
|82
|GBPCAD
|81
|AUDCAD
|79
|EURGBP
|73
|USDCHF
|71
|NZDCAD
|64
|NZDJPY
|64
|CADCHF
|63
|GBPCHF
|49
|AUDCHF
|46
|NZDCHF
|35
|EURCHF
|8
|AUDNZD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|477
|EURJPY
|426
|GBPUSD
|604
|GBPAUD
|338
|EURAUD
|379
|EURNZD
|560
|EURCAD
|593
|GBPNZD
|326
|AUDUSD
|807
|CHFJPY
|325
|AUDJPY
|600
|GBPJPY
|472
|EURUSD
|443
|NZDUSD
|658
|CADJPY
|1.1K
|USDCAD
|325
|GBPCAD
|482
|AUDCAD
|458
|EURGBP
|430
|USDCHF
|507
|NZDCAD
|301
|NZDJPY
|879
|CADCHF
|530
|GBPCHF
|515
|AUDCHF
|561
|NZDCHF
|593
|EURCHF
|537
|AUDNZD
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|5.7K
|EURJPY
|5.4K
|GBPUSD
|5.9K
|GBPAUD
|5.3K
|EURAUD
|6.6K
|EURNZD
|8.5K
|EURCAD
|7K
|GBPNZD
|5.5K
|AUDUSD
|3.7K
|CHFJPY
|4.9K
|AUDJPY
|4.3K
|GBPJPY
|6.7K
|EURUSD
|5K
|NZDUSD
|3.5K
|CADJPY
|8.4K
|USDCAD
|4.1K
|GBPCAD
|6.4K
|AUDCAD
|3.5K
|EURGBP
|2.8K
|USDCHF
|3.3K
|NZDCAD
|2.2K
|NZDJPY
|4.6K
|CADCHF
|2.2K
|GBPCHF
|3.3K
|AUDCHF
|2.2K
|NZDCHF
|1.5K
|EURCHF
|2.6K
|AUDNZD
|405
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Mejor transacción: +289.67 USD
Peor transacción: -246 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +137.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -9.94 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 4
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live09
|0.28 × 1135
|
ICMarkets-Live03
|0.43 × 115
|
TitanFX-05
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.50 × 103
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 3447
|
Tickmill-Live05
|0.59 × 777
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live14
|0.63 × 245
|
Tickmill-Live02
|0.63 × 7720
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.67 × 6
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live
|0.68 × 4924
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live04
|0.71 × 95
|
ICMarkets-Live18
|0.77 × 333
|
Pepperstone-Demo01
|0.78 × 9
