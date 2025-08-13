SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Tickmill 30
Wei Lung Wu

Tickmill 30

Wei Lung Wu
0 comentarios
Fiabilidad
20 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 289%
Tickmill-Live04
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 093
Transacciones Rentables:
1 850 (88.38%)
Transacciones Irrentables:
243 (11.61%)
Mejor transacción:
289.67 USD
Peor transacción:
-246.04 USD
Beneficio Bruto:
23 166.28 USD (203 065 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 953.84 USD (78 253 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
49 (137.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
579.78 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
98.97%
Carga máxima del depósito:
52.44%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
72
Tiempo medio de espera:
23 horas
Factor de Recuperación:
37.68
Transacciones Largas:
1 527 (72.96%)
Transacciones Cortas:
566 (27.04%)
Factor de Beneficio:
2.59
Beneficio Esperado:
6.79 USD
Beneficio medio:
12.52 USD
Pérdidas medias:
-36.85 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-9.94 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-377.18 USD (2)
Crecimiento al mes:
22.41%
Pronóstico anual:
271.88%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
377.18 USD (2.14%)
Reducción relativa:
De balance:
3.09% (287.44 USD)
De fondos:
75.10% (11 931.63 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 119
EURJPY 105
GBPUSD 96
GBPAUD 95
EURAUD 94
EURNZD 94
EURCAD 89
GBPNZD 89
AUDUSD 88
CHFJPY 86
AUDJPY 85
GBPJPY 84
EURUSD 83
NZDUSD 82
CADJPY 82
USDCAD 82
GBPCAD 81
AUDCAD 79
EURGBP 73
USDCHF 71
NZDCAD 64
NZDJPY 64
CADCHF 63
GBPCHF 49
AUDCHF 46
NZDCHF 35
EURCHF 8
AUDNZD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 477
EURJPY 426
GBPUSD 604
GBPAUD 338
EURAUD 379
EURNZD 560
EURCAD 593
GBPNZD 326
AUDUSD 807
CHFJPY 325
AUDJPY 600
GBPJPY 472
EURUSD 443
NZDUSD 658
CADJPY 1.1K
USDCAD 325
GBPCAD 482
AUDCAD 458
EURGBP 430
USDCHF 507
NZDCAD 301
NZDJPY 879
CADCHF 530
GBPCHF 515
AUDCHF 561
NZDCHF 593
EURCHF 537
AUDNZD 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 5.7K
EURJPY 5.4K
GBPUSD 5.9K
GBPAUD 5.3K
EURAUD 6.6K
EURNZD 8.5K
EURCAD 7K
GBPNZD 5.5K
AUDUSD 3.7K
CHFJPY 4.9K
AUDJPY 4.3K
GBPJPY 6.7K
EURUSD 5K
NZDUSD 3.5K
CADJPY 8.4K
USDCAD 4.1K
GBPCAD 6.4K
AUDCAD 3.5K
EURGBP 2.8K
USDCHF 3.3K
NZDCAD 2.2K
NZDJPY 4.6K
CADCHF 2.2K
GBPCHF 3.3K
AUDCHF 2.2K
NZDCHF 1.5K
EURCHF 2.6K
AUDNZD 405
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +289.67 USD
Peor transacción: -246 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +137.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -9.94 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TitanFX-02
0.00 × 2
Tradeview-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 4
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 5
Pepperstone-Edge02
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live09
0.28 × 1135
ICMarkets-Live03
0.43 × 115
TitanFX-05
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.50 × 103
ICMarkets-Live07
0.57 × 3447
Tickmill-Live05
0.59 × 777
VantageFXInternational-Live 2
0.60 × 5
ICMarkets-Live14
0.63 × 245
Tickmill-Live02
0.63 × 7720
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarkets-Live10
0.67 × 6
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
Tickmill-Live
0.68 × 4924
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live04
0.71 × 95
ICMarkets-Live18
0.77 × 333
Pepperstone-Demo01
0.78 × 9
otros 87...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
https://fxcash.net/en/?id=X83176


No hay comentarios
2025.12.03 09:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 08:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 06:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 15:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 03:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 21:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 15:23
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 12:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 06:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 21:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 19:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 14:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada