Wei Lung Wu

Tickmill 30

Wei Lung Wu
0 comentários
Confiabilidade
20 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 289%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 093
Negociações com lucro:
1 850 (88.38%)
Negociações com perda:
243 (11.61%)
Melhor negociação:
289.67 USD
Pior negociação:
-246.04 USD
Lucro bruto:
23 166.28 USD (203 065 pips)
Perda bruta:
-8 953.84 USD (78 253 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
49 (137.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
579.78 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
98.97%
Depósito máximo carregado:
52.44%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
72
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
37.68
Negociações longas:
1 527 (72.96%)
Negociações curtas:
566 (27.04%)
Fator de lucro:
2.59
Valor esperado:
6.79 USD
Lucro médio:
12.52 USD
Perda média:
-36.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-9.94 USD)
Máxima perda consecutiva:
-377.18 USD (2)
Crescimento mensal:
22.41%
Previsão anual:
271.88%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
377.18 USD (2.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.09% (287.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
75.10% (11 931.63 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 119
EURJPY 105
GBPUSD 96
GBPAUD 95
EURAUD 94
EURNZD 94
EURCAD 89
GBPNZD 89
AUDUSD 88
CHFJPY 86
AUDJPY 85
GBPJPY 84
EURUSD 83
NZDUSD 82
CADJPY 82
USDCAD 82
GBPCAD 81
AUDCAD 79
EURGBP 73
USDCHF 71
NZDCAD 64
NZDJPY 64
CADCHF 63
GBPCHF 49
AUDCHF 46
NZDCHF 35
EURCHF 8
AUDNZD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 477
EURJPY 426
GBPUSD 604
GBPAUD 338
EURAUD 379
EURNZD 560
EURCAD 593
GBPNZD 326
AUDUSD 807
CHFJPY 325
AUDJPY 600
GBPJPY 472
EURUSD 443
NZDUSD 658
CADJPY 1.1K
USDCAD 325
GBPCAD 482
AUDCAD 458
EURGBP 430
USDCHF 507
NZDCAD 301
NZDJPY 879
CADCHF 530
GBPCHF 515
AUDCHF 561
NZDCHF 593
EURCHF 537
AUDNZD 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 5.7K
EURJPY 5.4K
GBPUSD 5.9K
GBPAUD 5.3K
EURAUD 6.6K
EURNZD 8.5K
EURCAD 7K
GBPNZD 5.5K
AUDUSD 3.7K
CHFJPY 4.9K
AUDJPY 4.3K
GBPJPY 6.7K
EURUSD 5K
NZDUSD 3.5K
CADJPY 8.4K
USDCAD 4.1K
GBPCAD 6.4K
AUDCAD 3.5K
EURGBP 2.8K
USDCHF 3.3K
NZDCAD 2.2K
NZDJPY 4.6K
CADCHF 2.2K
GBPCHF 3.3K
AUDCHF 2.2K
NZDCHF 1.5K
EURCHF 2.6K
AUDNZD 405
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +289.67 USD
Pior negociação: -246 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +137.31 USD
Máxima perda consecutiva: -9.94 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TitanFX-02
0.00 × 2
Tradeview-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 4
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 5
Pepperstone-Edge02
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live09
0.28 × 1135
ICMarkets-Live03
0.43 × 115
TitanFX-05
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.50 × 103
ICMarkets-Live07
0.57 × 3447
Tickmill-Live05
0.59 × 777
VantageFXInternational-Live 2
0.60 × 5
ICMarkets-Live14
0.63 × 245
Tickmill-Live02
0.63 × 7720
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarkets-Live10
0.67 × 6
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
Tickmill-Live
0.68 × 4924
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live04
0.71 × 95
ICMarkets-Live18
0.77 × 333
Pepperstone-Demo01
0.78 × 9
87 mais ...
