- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 093
Negociações com lucro:
1 850 (88.38%)
Negociações com perda:
243 (11.61%)
Melhor negociação:
289.67 USD
Pior negociação:
-246.04 USD
Lucro bruto:
23 166.28 USD (203 065 pips)
Perda bruta:
-8 953.84 USD (78 253 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
49 (137.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
579.78 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
98.97%
Depósito máximo carregado:
52.44%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
72
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
37.68
Negociações longas:
1 527 (72.96%)
Negociações curtas:
566 (27.04%)
Fator de lucro:
2.59
Valor esperado:
6.79 USD
Lucro médio:
12.52 USD
Perda média:
-36.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-9.94 USD)
Máxima perda consecutiva:
-377.18 USD (2)
Crescimento mensal:
22.41%
Previsão anual:
271.88%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
377.18 USD (2.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.09% (287.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
75.10% (11 931.63 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|119
|EURJPY
|105
|GBPUSD
|96
|GBPAUD
|95
|EURAUD
|94
|EURNZD
|94
|EURCAD
|89
|GBPNZD
|89
|AUDUSD
|88
|CHFJPY
|86
|AUDJPY
|85
|GBPJPY
|84
|EURUSD
|83
|NZDUSD
|82
|CADJPY
|82
|USDCAD
|82
|GBPCAD
|81
|AUDCAD
|79
|EURGBP
|73
|USDCHF
|71
|NZDCAD
|64
|NZDJPY
|64
|CADCHF
|63
|GBPCHF
|49
|AUDCHF
|46
|NZDCHF
|35
|EURCHF
|8
|AUDNZD
|7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|477
|EURJPY
|426
|GBPUSD
|604
|GBPAUD
|338
|EURAUD
|379
|EURNZD
|560
|EURCAD
|593
|GBPNZD
|326
|AUDUSD
|807
|CHFJPY
|325
|AUDJPY
|600
|GBPJPY
|472
|EURUSD
|443
|NZDUSD
|658
|CADJPY
|1.1K
|USDCAD
|325
|GBPCAD
|482
|AUDCAD
|458
|EURGBP
|430
|USDCHF
|507
|NZDCAD
|301
|NZDJPY
|879
|CADCHF
|530
|GBPCHF
|515
|AUDCHF
|561
|NZDCHF
|593
|EURCHF
|537
|AUDNZD
|27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|5.7K
|EURJPY
|5.4K
|GBPUSD
|5.9K
|GBPAUD
|5.3K
|EURAUD
|6.6K
|EURNZD
|8.5K
|EURCAD
|7K
|GBPNZD
|5.5K
|AUDUSD
|3.7K
|CHFJPY
|4.9K
|AUDJPY
|4.3K
|GBPJPY
|6.7K
|EURUSD
|5K
|NZDUSD
|3.5K
|CADJPY
|8.4K
|USDCAD
|4.1K
|GBPCAD
|6.4K
|AUDCAD
|3.5K
|EURGBP
|2.8K
|USDCHF
|3.3K
|NZDCAD
|2.2K
|NZDJPY
|4.6K
|CADCHF
|2.2K
|GBPCHF
|3.3K
|AUDCHF
|2.2K
|NZDCHF
|1.5K
|EURCHF
|2.6K
|AUDNZD
|405
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +289.67 USD
Pior negociação: -246 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +137.31 USD
Máxima perda consecutiva: -9.94 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
TitanFX-02
|0.00 × 2
Tradeview-Live
|0.00 × 1
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 4
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 5
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 8
ICMarketsSC-Live09
|0.28 × 1135
ICMarkets-Live03
|0.43 × 115
TitanFX-05
|0.50 × 2
ICMarketsSC-Live33
|0.50 × 103
ICMarkets-Live07
|0.57 × 3447
Tickmill-Live05
|0.59 × 777
VantageFXInternational-Live 2
|0.60 × 5
ICMarkets-Live14
|0.63 × 245
Tickmill-Live02
|0.63 × 7720
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
ICMarkets-Live10
|0.67 × 6
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
Tickmill-Live
|0.68 × 4924
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
ICMarkets-Live04
|0.71 × 95
ICMarkets-Live18
|0.77 × 333
Pepperstone-Demo01
|0.78 × 9
87 mais ...
