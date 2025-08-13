СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Tickmill 30
Wei Lung Wu

Tickmill 30

Wei Lung Wu
0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 282%
Tickmill-Live04
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 072
Прибыльных трейдов:
1 829 (88.27%)
Убыточных трейдов:
243 (11.73%)
Лучший трейд:
289.67 USD
Худший трейд:
-246.04 USD
Общая прибыль:
22 866.07 USD (201 302 pips)
Общий убыток:
-8 953.84 USD (78 253 pips)
Макс. серия выигрышей:
49 (137.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
579.78 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
98.97%
Макс. загрузка депозита:
43.85%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
79
Ср. время удержания:
24 часа
Фактор восстановления:
36.88
Длинных трейдов:
1 507 (72.73%)
Коротких трейдов:
565 (27.27%)
Профит фактор:
2.55
Мат. ожидание:
6.71 USD
Средняя прибыль:
12.50 USD
Средний убыток:
-36.85 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-9.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-377.18 USD (2)
Прирост в месяц:
23.18%
Годовой прогноз:
281.31%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
377.18 USD (2.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.09% (287.44 USD)
По эквити:
69.99% (11 058.10 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 117
EURJPY 103
GBPUSD 96
EURAUD 94
EURNZD 94
GBPAUD 93
GBPNZD 89
EURCAD 88
AUDUSD 87
AUDJPY 85
CHFJPY 84
GBPJPY 83
NZDUSD 82
USDCAD 82
EURUSD 81
CADJPY 81
GBPCAD 80
AUDCAD 76
EURGBP 73
USDCHF 71
NZDCAD 64
NZDJPY 63
CADCHF 61
GBPCHF 49
AUDCHF 46
NZDCHF 35
EURCHF 8
AUDNZD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 420
EURJPY 395
GBPUSD 604
EURAUD 379
EURNZD 560
GBPAUD 334
GBPNZD 326
EURCAD 578
AUDUSD 754
AUDJPY 600
CHFJPY 321
GBPJPY 419
NZDUSD 658
USDCAD 325
EURUSD 436
CADJPY 1.1K
GBPCAD 478
AUDCAD 445
EURGBP 430
USDCHF 507
NZDCAD 301
NZDJPY 843
CADCHF 513
GBPCHF 515
AUDCHF 561
NZDCHF 593
EURCHF 537
AUDNZD 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 5.4K
EURJPY 5.1K
GBPUSD 5.9K
EURAUD 6.6K
EURNZD 8.5K
GBPAUD 5.3K
GBPNZD 5.5K
EURCAD 6.9K
AUDUSD 3.5K
AUDJPY 4.3K
CHFJPY 4.8K
GBPJPY 6.3K
NZDUSD 3.5K
USDCAD 4.1K
EURUSD 4.9K
CADJPY 8.3K
GBPCAD 6.3K
AUDCAD 3.4K
EURGBP 2.8K
USDCHF 3.3K
NZDCAD 2.2K
NZDJPY 4.5K
CADCHF 2.2K
GBPCHF 3.3K
AUDCHF 2.2K
NZDCHF 1.5K
EURCHF 2.6K
AUDNZD 405
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +289.67 USD
Худший трейд: -246 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +137.31 USD
Макс. убыток в серии: -9.94 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TitanFX-02
0.00 × 2
Tradeview-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 4
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 5
Pepperstone-Edge02
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live09
0.28 × 1135
ICMarkets-Live03
0.43 × 115
TitanFX-05
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.50 × 103
ICMarkets-Live07
0.57 × 3447
Tickmill-Live05
0.59 × 777
VantageFXInternational-Live 2
0.60 × 5
ICMarkets-Live14
0.63 × 245
Tickmill-Live02
0.63 × 7720
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarkets-Live10
0.67 × 6
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
Tickmill-Live
0.68 × 4924
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live04
0.71 × 95
ICMarkets-Live18
0.77 × 333
Pepperstone-Demo01
0.78 × 9
еще 87...
Нет отзывов
2025.12.03 09:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 08:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 06:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 15:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 03:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 21:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 15:23
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 12:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 06:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 21:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 19:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 14:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
