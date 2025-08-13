- Прирост
Всего трейдов:
2 072
Прибыльных трейдов:
1 829 (88.27%)
Убыточных трейдов:
243 (11.73%)
Лучший трейд:
289.67 USD
Худший трейд:
-246.04 USD
Общая прибыль:
22 866.07 USD (201 302 pips)
Общий убыток:
-8 953.84 USD (78 253 pips)
Макс. серия выигрышей:
49 (137.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
579.78 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
98.97%
Макс. загрузка депозита:
43.85%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
79
Ср. время удержания:
24 часа
Фактор восстановления:
36.88
Длинных трейдов:
1 507 (72.73%)
Коротких трейдов:
565 (27.27%)
Профит фактор:
2.55
Мат. ожидание:
6.71 USD
Средняя прибыль:
12.50 USD
Средний убыток:
-36.85 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-9.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-377.18 USD (2)
Прирост в месяц:
23.18%
Годовой прогноз:
281.31%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
377.18 USD (2.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.09% (287.44 USD)
По эквити:
69.99% (11 058.10 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|117
|EURJPY
|103
|GBPUSD
|96
|EURAUD
|94
|EURNZD
|94
|GBPAUD
|93
|GBPNZD
|89
|EURCAD
|88
|AUDUSD
|87
|AUDJPY
|85
|CHFJPY
|84
|GBPJPY
|83
|NZDUSD
|82
|USDCAD
|82
|EURUSD
|81
|CADJPY
|81
|GBPCAD
|80
|AUDCAD
|76
|EURGBP
|73
|USDCHF
|71
|NZDCAD
|64
|NZDJPY
|63
|CADCHF
|61
|GBPCHF
|49
|AUDCHF
|46
|NZDCHF
|35
|EURCHF
|8
|AUDNZD
|7
|
|
|
|
|
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|420
|EURJPY
|395
|GBPUSD
|604
|EURAUD
|379
|EURNZD
|560
|GBPAUD
|334
|GBPNZD
|326
|EURCAD
|578
|AUDUSD
|754
|AUDJPY
|600
|CHFJPY
|321
|GBPJPY
|419
|NZDUSD
|658
|USDCAD
|325
|EURUSD
|436
|CADJPY
|1.1K
|GBPCAD
|478
|AUDCAD
|445
|EURGBP
|430
|USDCHF
|507
|NZDCAD
|301
|NZDJPY
|843
|CADCHF
|513
|GBPCHF
|515
|AUDCHF
|561
|NZDCHF
|593
|EURCHF
|537
|AUDNZD
|27
|
|
|
|
|
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|5.4K
|EURJPY
|5.1K
|GBPUSD
|5.9K
|EURAUD
|6.6K
|EURNZD
|8.5K
|GBPAUD
|5.3K
|GBPNZD
|5.5K
|EURCAD
|6.9K
|AUDUSD
|3.5K
|AUDJPY
|4.3K
|CHFJPY
|4.8K
|GBPJPY
|6.3K
|NZDUSD
|3.5K
|USDCAD
|4.1K
|EURUSD
|4.9K
|CADJPY
|8.3K
|GBPCAD
|6.3K
|AUDCAD
|3.4K
|EURGBP
|2.8K
|USDCHF
|3.3K
|NZDCAD
|2.2K
|NZDJPY
|4.5K
|CADCHF
|2.2K
|GBPCHF
|3.3K
|AUDCHF
|2.2K
|NZDCHF
|1.5K
|EURCHF
|2.6K
|AUDNZD
|405
|
|
|
|
|
|
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +289.67 USD
Худший трейд: -246 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +137.31 USD
Макс. убыток в серии: -9.94 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 4
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live09
|0.28 × 1135
|
ICMarkets-Live03
|0.43 × 115
|
TitanFX-05
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.50 × 103
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 3447
|
Tickmill-Live05
|0.59 × 777
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live14
|0.63 × 245
|
Tickmill-Live02
|0.63 × 7720
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.67 × 6
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live
|0.68 × 4924
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live04
|0.71 × 95
|
ICMarkets-Live18
|0.77 × 333
|
Pepperstone-Demo01
|0.78 × 9
