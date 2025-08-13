SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / Tickmill 30
Wei Lung Wu

Tickmill 30

Wei Lung Wu
0 reviews
Reliability
19 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 281%
Tickmill-Live04
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
2 064
Profit Trades:
1 821 (88.22%)
Loss Trades:
243 (11.77%)
Best trade:
289.67 USD
Worst trade:
-246.04 USD
Gross Profit:
22 821.46 USD (201 036 pips)
Gross Loss:
-8 953.84 USD (78 253 pips)
Maximum consecutive wins:
49 (137.31 USD)
Maximal consecutive profit:
579.78 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading activity:
98.97%
Max deposit load:
37.79%
Latest trade:
7 hours ago
Trades per week:
79
Avg holding time:
24 hours
Recovery Factor:
36.77
Long Trades:
1 500 (72.67%)
Short Trades:
564 (27.33%)
Profit Factor:
2.55
Expected Payoff:
6.72 USD
Average Profit:
12.53 USD
Average Loss:
-36.85 USD
Maximum consecutive losses:
5 (-9.94 USD)
Maximal consecutive loss:
-377.18 USD (2)
Monthly growth:
26.77%
Annual Forecast:
324.79%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
377.18 USD (2.14%)
Relative drawdown:
By Balance:
3.09% (287.44 USD)
By Equity:
68.42% (10 803.74 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
USDJPY 117
EURJPY 103
GBPUSD 95
EURAUD 94
EURNZD 94
GBPAUD 93
EURCAD 88
GBPNZD 88
AUDUSD 86
AUDJPY 85
CHFJPY 84
GBPJPY 83
NZDUSD 82
USDCAD 82
CADJPY 81
GBPCAD 80
EURUSD 79
AUDCAD 74
EURGBP 73
USDCHF 71
NZDCAD 64
NZDJPY 63
CADCHF 60
GBPCHF 49
AUDCHF 46
NZDCHF 35
EURCHF 8
AUDNZD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 420
EURJPY 395
GBPUSD 601
EURAUD 379
EURNZD 560
GBPAUD 334
EURCAD 578
GBPNZD 318
AUDUSD 749
AUDJPY 600
CHFJPY 321
GBPJPY 419
NZDUSD 658
USDCAD 325
CADJPY 1.1K
GBPCAD 478
EURUSD 427
AUDCAD 436
EURGBP 430
USDCHF 507
NZDCAD 301
NZDJPY 843
CADCHF 503
GBPCHF 515
AUDCHF 561
NZDCHF 593
EURCHF 537
AUDNZD 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 5.4K
EURJPY 5.1K
GBPUSD 5.9K
EURAUD 6.6K
EURNZD 8.5K
GBPAUD 5.3K
EURCAD 6.9K
GBPNZD 5.4K
AUDUSD 3.5K
AUDJPY 4.3K
CHFJPY 4.8K
GBPJPY 6.3K
NZDUSD 3.5K
USDCAD 4.1K
CADJPY 8.3K
GBPCAD 6.3K
EURUSD 4.9K
AUDCAD 3.3K
EURGBP 2.8K
USDCHF 3.3K
NZDCAD 2.2K
NZDJPY 4.5K
CADCHF 2.1K
GBPCHF 3.3K
AUDCHF 2.2K
NZDCHF 1.5K
EURCHF 2.6K
AUDNZD 405
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +289.67 USD
Worst trade: -246 USD
Maximum consecutive wins: 5
Maximum consecutive losses: 2
Maximal consecutive profit: +137.31 USD
Maximal consecutive loss: -9.94 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Tickmill-Live04" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

TitanFX-02
0.00 × 2
Tradeview-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 4
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 5
Pepperstone-Edge02
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live09
0.28 × 1135
ICMarkets-Live03
0.43 × 115
TitanFX-05
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.50 × 103
ICMarkets-Live07
0.57 × 3447
Tickmill-Live05
0.59 × 777
VantageFXInternational-Live 2
0.60 × 5
ICMarkets-Live14
0.63 × 245
Tickmill-Live02
0.63 × 7720
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarkets-Live10
0.67 × 6
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
Tickmill-Live
0.68 × 4924
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live04
0.71 × 95
ICMarkets-Live18
0.77 × 333
Pepperstone-Demo01
0.78 × 9
87 more...
No reviews
2025.12.03 09:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 08:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 06:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 15:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 03:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 21:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 15:23
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 12:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 06:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 21:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 19:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 14:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
