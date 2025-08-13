- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
2 064
Profit Trades:
1 821 (88.22%)
Loss Trades:
243 (11.77%)
Best trade:
289.67 USD
Worst trade:
-246.04 USD
Gross Profit:
22 821.46 USD (201 036 pips)
Gross Loss:
-8 953.84 USD (78 253 pips)
Maximum consecutive wins:
49 (137.31 USD)
Maximal consecutive profit:
579.78 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading activity:
98.97%
Max deposit load:
37.79%
Latest trade:
7 hours ago
Trades per week:
79
Avg holding time:
24 hours
Recovery Factor:
36.77
Long Trades:
1 500 (72.67%)
Short Trades:
564 (27.33%)
Profit Factor:
2.55
Expected Payoff:
6.72 USD
Average Profit:
12.53 USD
Average Loss:
-36.85 USD
Maximum consecutive losses:
5 (-9.94 USD)
Maximal consecutive loss:
-377.18 USD (2)
Monthly growth:
26.77%
Annual Forecast:
324.79%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
377.18 USD (2.14%)
Relative drawdown:
By Balance:
3.09% (287.44 USD)
By Equity:
68.42% (10 803.74 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|USDJPY
|117
|EURJPY
|103
|GBPUSD
|95
|EURAUD
|94
|EURNZD
|94
|GBPAUD
|93
|EURCAD
|88
|GBPNZD
|88
|AUDUSD
|86
|AUDJPY
|85
|CHFJPY
|84
|GBPJPY
|83
|NZDUSD
|82
|USDCAD
|82
|CADJPY
|81
|GBPCAD
|80
|EURUSD
|79
|AUDCAD
|74
|EURGBP
|73
|USDCHF
|71
|NZDCAD
|64
|NZDJPY
|63
|CADCHF
|60
|GBPCHF
|49
|AUDCHF
|46
|NZDCHF
|35
|EURCHF
|8
|AUDNZD
|7
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|420
|EURJPY
|395
|GBPUSD
|601
|EURAUD
|379
|EURNZD
|560
|GBPAUD
|334
|EURCAD
|578
|GBPNZD
|318
|AUDUSD
|749
|AUDJPY
|600
|CHFJPY
|321
|GBPJPY
|419
|NZDUSD
|658
|USDCAD
|325
|CADJPY
|1.1K
|GBPCAD
|478
|EURUSD
|427
|AUDCAD
|436
|EURGBP
|430
|USDCHF
|507
|NZDCAD
|301
|NZDJPY
|843
|CADCHF
|503
|GBPCHF
|515
|AUDCHF
|561
|NZDCHF
|593
|EURCHF
|537
|AUDNZD
|27
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|5.4K
|EURJPY
|5.1K
|GBPUSD
|5.9K
|EURAUD
|6.6K
|EURNZD
|8.5K
|GBPAUD
|5.3K
|EURCAD
|6.9K
|GBPNZD
|5.4K
|AUDUSD
|3.5K
|AUDJPY
|4.3K
|CHFJPY
|4.8K
|GBPJPY
|6.3K
|NZDUSD
|3.5K
|USDCAD
|4.1K
|CADJPY
|8.3K
|GBPCAD
|6.3K
|EURUSD
|4.9K
|AUDCAD
|3.3K
|EURGBP
|2.8K
|USDCHF
|3.3K
|NZDCAD
|2.2K
|NZDJPY
|4.5K
|CADCHF
|2.1K
|GBPCHF
|3.3K
|AUDCHF
|2.2K
|NZDCHF
|1.5K
|EURCHF
|2.6K
|AUDNZD
|405
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +289.67 USD
Worst trade: -246 USD
Maximum consecutive wins: 5
Maximum consecutive losses: 2
Maximal consecutive profit: +137.31 USD
Maximal consecutive loss: -9.94 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Tickmill-Live04" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 4
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live09
|0.28 × 1135
|
ICMarkets-Live03
|0.43 × 115
|
TitanFX-05
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.50 × 103
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 3447
|
Tickmill-Live05
|0.59 × 777
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live14
|0.63 × 245
|
Tickmill-Live02
|0.63 × 7720
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.67 × 6
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live
|0.68 × 4924
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live04
|0.71 × 95
|
ICMarkets-Live18
|0.77 × 333
|
Pepperstone-Demo01
|0.78 × 9
No reviews