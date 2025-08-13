信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Tickmill 30
Wei Lung Wu

Tickmill 30

Wei Lung Wu
0条评论
可靠性
20
0 / 0 USD
增长自 2025 286%
Tickmill-Live04
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 076
盈利交易:
1 833 (88.29%)
亏损交易:
243 (11.71%)
最好交易:
289.67 USD
最差交易:
-246.04 USD
毛利:
23 019.60 USD (202 270 pips)
毛利亏损:
-8 953.84 USD (78 253 pips)
最大连续赢利:
49 (137.31 USD)
最大连续盈利:
579.78 USD (5)
夏普比率:
0.24
交易活动:
98.97%
最大入金加载:
52.44%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
67
平均持有时间:
24 小时
采收率:
37.29
长期交易:
1 511 (72.78%)
短期交易:
565 (27.22%)
利润因子:
2.57
预期回报:
6.78 USD
平均利润:
12.56 USD
平均损失:
-36.85 USD
最大连续失误:
5 (-9.94 USD)
最大连续亏损:
-377.18 USD (2)
每月增长:
22.29%
年度预测:
270.47%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
377.18 USD (2.14%)
相对跌幅:
结余:
3.09% (287.44 USD)
净值:
75.10% (11 931.63 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 118
EURJPY 104
GBPUSD 96
EURAUD 94
EURNZD 94
GBPAUD 93
GBPNZD 89
EURCAD 88
AUDUSD 87
AUDJPY 85
GBPJPY 84
CHFJPY 84
NZDUSD 82
USDCAD 82
EURUSD 81
CADJPY 81
GBPCAD 80
AUDCAD 76
EURGBP 73
USDCHF 71
NZDCAD 64
NZDJPY 64
CADCHF 61
GBPCHF 49
AUDCHF 46
NZDCHF 35
EURCHF 8
AUDNZD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 458
EURJPY 422
GBPUSD 604
EURAUD 379
EURNZD 560
GBPAUD 334
GBPNZD 326
EURCAD 578
AUDUSD 754
AUDJPY 600
GBPJPY 472
CHFJPY 321
NZDUSD 658
USDCAD 325
EURUSD 436
CADJPY 1.1K
GBPCAD 478
AUDCAD 445
EURGBP 430
USDCHF 507
NZDCAD 301
NZDJPY 879
CADCHF 513
GBPCHF 515
AUDCHF 561
NZDCHF 593
EURCHF 537
AUDNZD 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 5.6K
EURJPY 5.3K
GBPUSD 5.9K
EURAUD 6.6K
EURNZD 8.5K
GBPAUD 5.3K
GBPNZD 5.5K
EURCAD 6.9K
AUDUSD 3.5K
AUDJPY 4.3K
GBPJPY 6.7K
CHFJPY 4.8K
NZDUSD 3.5K
USDCAD 4.1K
EURUSD 4.9K
CADJPY 8.3K
GBPCAD 6.3K
AUDCAD 3.4K
EURGBP 2.8K
USDCHF 3.3K
NZDCAD 2.2K
NZDJPY 4.6K
CADCHF 2.2K
GBPCHF 3.3K
AUDCHF 2.2K
NZDCHF 1.5K
EURCHF 2.6K
AUDNZD 405
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +289.67 USD
最差交易: -246 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +137.31 USD
最大连续亏损: -9.94 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TitanFX-02
0.00 × 2
Tradeview-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 4
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 5
Pepperstone-Edge02
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live09
0.28 × 1135
ICMarkets-Live03
0.43 × 115
TitanFX-05
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.50 × 103
ICMarkets-Live07
0.57 × 3447
Tickmill-Live05
0.59 × 777
VantageFXInternational-Live 2
0.60 × 5
ICMarkets-Live14
0.63 × 245
Tickmill-Live02
0.63 × 7720
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarkets-Live10
0.67 × 6
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
Tickmill-Live
0.68 × 4924
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live04
0.71 × 95
ICMarkets-Live18
0.77 × 333
Pepperstone-Demo01
0.78 × 9
87 更多...
https://fxcash.net/en/?id=X83176


