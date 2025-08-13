- 成长
交易:
2 076
盈利交易:
1 833 (88.29%)
亏损交易:
243 (11.71%)
最好交易:
289.67 USD
最差交易:
-246.04 USD
毛利:
23 019.60 USD (202 270 pips)
毛利亏损:
-8 953.84 USD (78 253 pips)
最大连续赢利:
49 (137.31 USD)
最大连续盈利:
579.78 USD (5)
夏普比率:
0.24
交易活动:
98.97%
最大入金加载:
52.44%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
67
平均持有时间:
24 小时
采收率:
37.29
长期交易:
1 511 (72.78%)
短期交易:
565 (27.22%)
利润因子:
2.57
预期回报:
6.78 USD
平均利润:
12.56 USD
平均损失:
-36.85 USD
最大连续失误:
5 (-9.94 USD)
最大连续亏损:
-377.18 USD (2)
每月增长:
22.29%
年度预测:
270.47%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
377.18 USD (2.14%)
相对跌幅:
结余:
3.09% (287.44 USD)
净值:
75.10% (11 931.63 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|118
|EURJPY
|104
|GBPUSD
|96
|EURAUD
|94
|EURNZD
|94
|GBPAUD
|93
|GBPNZD
|89
|EURCAD
|88
|AUDUSD
|87
|AUDJPY
|85
|GBPJPY
|84
|CHFJPY
|84
|NZDUSD
|82
|USDCAD
|82
|EURUSD
|81
|CADJPY
|81
|GBPCAD
|80
|AUDCAD
|76
|EURGBP
|73
|USDCHF
|71
|NZDCAD
|64
|NZDJPY
|64
|CADCHF
|61
|GBPCHF
|49
|AUDCHF
|46
|NZDCHF
|35
|EURCHF
|8
|AUDNZD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|458
|EURJPY
|422
|GBPUSD
|604
|EURAUD
|379
|EURNZD
|560
|GBPAUD
|334
|GBPNZD
|326
|EURCAD
|578
|AUDUSD
|754
|AUDJPY
|600
|GBPJPY
|472
|CHFJPY
|321
|NZDUSD
|658
|USDCAD
|325
|EURUSD
|436
|CADJPY
|1.1K
|GBPCAD
|478
|AUDCAD
|445
|EURGBP
|430
|USDCHF
|507
|NZDCAD
|301
|NZDJPY
|879
|CADCHF
|513
|GBPCHF
|515
|AUDCHF
|561
|NZDCHF
|593
|EURCHF
|537
|AUDNZD
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|5.6K
|EURJPY
|5.3K
|GBPUSD
|5.9K
|EURAUD
|6.6K
|EURNZD
|8.5K
|GBPAUD
|5.3K
|GBPNZD
|5.5K
|EURCAD
|6.9K
|AUDUSD
|3.5K
|AUDJPY
|4.3K
|GBPJPY
|6.7K
|CHFJPY
|4.8K
|NZDUSD
|3.5K
|USDCAD
|4.1K
|EURUSD
|4.9K
|CADJPY
|8.3K
|GBPCAD
|6.3K
|AUDCAD
|3.4K
|EURGBP
|2.8K
|USDCHF
|3.3K
|NZDCAD
|2.2K
|NZDJPY
|4.6K
|CADCHF
|2.2K
|GBPCHF
|3.3K
|AUDCHF
|2.2K
|NZDCHF
|1.5K
|EURCHF
|2.6K
|AUDNZD
|405
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 4
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live09
|0.28 × 1135
|
ICMarkets-Live03
|0.43 × 115
|
TitanFX-05
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.50 × 103
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 3447
|
Tickmill-Live05
|0.59 × 777
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live14
|0.63 × 245
|
Tickmill-Live02
|0.63 × 7720
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.67 × 6
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live
|0.68 × 4924
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live04
|0.71 × 95
|
ICMarkets-Live18
|0.77 × 333
|
Pepperstone-Demo01
|0.78 × 9
没有评论