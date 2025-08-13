- 자본
- 축소
트레이드:
2 236
이익 거래:
1 936 (86.58%)
손실 거래:
300 (13.42%)
최고의 거래:
289.67 USD
최악의 거래:
-681.99 USD
총 수익:
24 841.81 USD (211 237 pips)
총 손실:
-25 014.35 USD (175 797 pips)
연속 최대 이익:
50 (485.52 USD)
연속 최대 이익:
579.78 USD (5)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
98.97%
최대 입금량:
136.42%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
123
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.01
롱(주식매수):
1 620 (72.45%)
숏(주식차입매도):
616 (27.55%)
수익 요인:
0.99
기대수익:
-0.08 USD
평균 이익:
12.83 USD
평균 손실:
-83.38 USD
연속 최대 손실:
31 (-10 082.81 USD)
연속 최대 손실:
-10 082.81 USD (31)
월별 성장률:
-71.14%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
172.54 USD
최대한의:
15 375.58 USD (76.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
76.11% (15 375.58 USD)
자본금별:
89.38% (15 074.88 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|125
|EURJPY
|114
|EURNZD
|104
|GBPUSD
|99
|EURAUD
|98
|GBPAUD
|97
|EURCAD
|96
|GBPNZD
|96
|AUDUSD
|94
|USDCAD
|90
|AUDJPY
|89
|NZDUSD
|88
|EURUSD
|88
|CHFJPY
|88
|GBPJPY
|87
|CADJPY
|86
|AUDCAD
|85
|GBPCAD
|83
|USDCHF
|74
|EURGBP
|74
|NZDCAD
|69
|NZDJPY
|67
|CADCHF
|66
|GBPCHF
|54
|AUDCHF
|51
|NZDCHF
|36
|AUDNZD
|26
|EURCHF
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|542
|EURJPY
|448
|EURNZD
|347
|GBPUSD
|671
|EURAUD
|-368
|GBPAUD
|225
|EURCAD
|622
|GBPNZD
|352
|AUDUSD
|661
|USDCAD
|-605
|AUDJPY
|519
|NZDUSD
|-708
|EURUSD
|505
|CHFJPY
|329
|GBPJPY
|490
|CADJPY
|977
|AUDCAD
|208
|GBPCAD
|485
|USDCHF
|456
|EURGBP
|175
|NZDCAD
|220
|NZDJPY
|897
|CADCHF
|528
|GBPCHF
|-1.6K
|AUDCHF
|523
|NZDCHF
|545
|AUDNZD
|-8.2K
|EURCHF
|603
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|6.2K
|EURJPY
|5.6K
|EURNZD
|6.9K
|GBPUSD
|6.3K
|EURAUD
|1.5K
|GBPAUD
|4.5K
|EURCAD
|7.3K
|GBPNZD
|5.8K
|AUDUSD
|3.4K
|USDCAD
|-3.1K
|AUDJPY
|4K
|NZDUSD
|-274
|EURUSD
|5.3K
|CHFJPY
|4.9K
|GBPJPY
|6.9K
|CADJPY
|8K
|AUDCAD
|2.6K
|GBPCAD
|6.4K
|USDCHF
|2.7K
|EURGBP
|1.9K
|NZDCAD
|2K
|NZDJPY
|4.7K
|CADCHF
|2.2K
|GBPCHF
|-4.2K
|AUDCHF
|2.2K
|NZDCHF
|1.4K
|AUDNZD
|-61K
|EURCHF
|1.2K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +289.67 USD
최악의 거래: -682 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 31
연속 최대 이익: +485.52 USD
연속 최대 손실: -10 082.81 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 4
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live09
|0.28 × 1135
|
ICMarkets-Live03
|0.43 × 115
|
TitanFX-05
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.50 × 103
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 3447
|
Tickmill-Live05
|0.59 × 777
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live14
|0.63 × 245
|
Tickmill-Live02
|0.63 × 7720
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.67 × 6
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live
|0.68 × 4924
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live04
|0.71 × 95
|
ICMarkets-Live18
|0.77 × 333
|
Pepperstone-Demo01
|0.78 × 9
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-3%
0
0
USD
USD
4.8K
USD
USD
21
99%
2 236
86%
99%
0.99
-0.08
USD
USD
89%
1:500