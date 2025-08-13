시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Tickmill 30
Wei Lung Wu

Tickmill 30

Wei Lung Wu
0 리뷰
21
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -3%
Tickmill-Live04
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 236
이익 거래:
1 936 (86.58%)
손실 거래:
300 (13.42%)
최고의 거래:
289.67 USD
최악의 거래:
-681.99 USD
총 수익:
24 841.81 USD (211 237 pips)
총 손실:
-25 014.35 USD (175 797 pips)
연속 최대 이익:
50 (485.52 USD)
연속 최대 이익:
579.78 USD (5)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
98.97%
최대 입금량:
136.42%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
123
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.01
롱(주식매수):
1 620 (72.45%)
숏(주식차입매도):
616 (27.55%)
수익 요인:
0.99
기대수익:
-0.08 USD
평균 이익:
12.83 USD
평균 손실:
-83.38 USD
연속 최대 손실:
31 (-10 082.81 USD)
연속 최대 손실:
-10 082.81 USD (31)
월별 성장률:
-71.14%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
172.54 USD
최대한의:
15 375.58 USD (76.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
76.11% (15 375.58 USD)
자본금별:
89.38% (15 074.88 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 125
EURJPY 114
EURNZD 104
GBPUSD 99
EURAUD 98
GBPAUD 97
EURCAD 96
GBPNZD 96
AUDUSD 94
USDCAD 90
AUDJPY 89
NZDUSD 88
EURUSD 88
CHFJPY 88
GBPJPY 87
CADJPY 86
AUDCAD 85
GBPCAD 83
USDCHF 74
EURGBP 74
NZDCAD 69
NZDJPY 67
CADCHF 66
GBPCHF 54
AUDCHF 51
NZDCHF 36
AUDNZD 26
EURCHF 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY 542
EURJPY 448
EURNZD 347
GBPUSD 671
EURAUD -368
GBPAUD 225
EURCAD 622
GBPNZD 352
AUDUSD 661
USDCAD -605
AUDJPY 519
NZDUSD -708
EURUSD 505
CHFJPY 329
GBPJPY 490
CADJPY 977
AUDCAD 208
GBPCAD 485
USDCHF 456
EURGBP 175
NZDCAD 220
NZDJPY 897
CADCHF 528
GBPCHF -1.6K
AUDCHF 523
NZDCHF 545
AUDNZD -8.2K
EURCHF 603
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY 6.2K
EURJPY 5.6K
EURNZD 6.9K
GBPUSD 6.3K
EURAUD 1.5K
GBPAUD 4.5K
EURCAD 7.3K
GBPNZD 5.8K
AUDUSD 3.4K
USDCAD -3.1K
AUDJPY 4K
NZDUSD -274
EURUSD 5.3K
CHFJPY 4.9K
GBPJPY 6.9K
CADJPY 8K
AUDCAD 2.6K
GBPCAD 6.4K
USDCHF 2.7K
EURGBP 1.9K
NZDCAD 2K
NZDJPY 4.7K
CADCHF 2.2K
GBPCHF -4.2K
AUDCHF 2.2K
NZDCHF 1.4K
AUDNZD -61K
EURCHF 1.2K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +289.67 USD
최악의 거래: -682 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 31
연속 최대 이익: +485.52 USD
연속 최대 손실: -10 082.81 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TitanFX-02
0.00 × 2
Tradeview-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 4
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 5
Pepperstone-Edge02
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live09
0.28 × 1135
ICMarkets-Live03
0.43 × 115
TitanFX-05
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.50 × 103
ICMarkets-Live07
0.57 × 3447
Tickmill-Live05
0.59 × 777
VantageFXInternational-Live 2
0.60 × 5
ICMarkets-Live14
0.63 × 245
Tickmill-Live02
0.63 × 7720
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarkets-Live10
0.67 × 6
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
Tickmill-Live
0.68 × 4924
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live04
0.71 × 95
ICMarkets-Live18
0.77 × 333
Pepperstone-Demo01
0.78 × 9
87 더...
https://fxcash.net/en/?id=X83176


리뷰 없음
