리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TitanFX-02 0.00 × 2 Tradeview-Live 0.00 × 1 FPMarkets-Live2 0.00 × 1 ICMarkets-Live01 0.00 × 1 AlphaTradex2-Live 0.00 × 4 LQDLtd-Live02 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 5 Pepperstone-Edge02 0.00 × 8 ICMarketsSC-Live09 0.28 × 1135 ICMarkets-Live03 0.43 × 115 TitanFX-05 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live33 0.50 × 103 ICMarkets-Live07 0.57 × 3447 Tickmill-Live05 0.59 × 777 VantageFXInternational-Live 2 0.60 × 5 ICMarkets-Live14 0.63 × 245 Tickmill-Live02 0.63 × 7720 ICMarkets-Live09 0.67 × 3 ICMarkets-Live10 0.67 × 6 TickmillAsia-Live06 0.67 × 6 Tickmill-Live 0.68 × 4924 TMGM.TradeMax-Live3 0.69 × 74 ICMarkets-Live04 0.71 × 95 ICMarkets-Live18 0.77 × 333 Pepperstone-Demo01 0.78 × 9 87 더...