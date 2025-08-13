SignauxSections
Wei Lung Wu

Tickmill 30

Wei Lung Wu
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 55%
Tickmill-Live04
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
696
Bénéfice trades:
631 (90.66%)
Perte trades:
65 (9.34%)
Meilleure transaction:
50.97 USD
Pire transaction:
-85.44 USD
Bénéfice brut:
3 702.63 USD (55 854 pips)
Perte brute:
-934.16 USD (15 468 pips)
Gains consécutifs maximales:
49 (137.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
213.78 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.36
Activité de trading:
98.97%
Charge de dépôt maximale:
13.76%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
99
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
18.43
Longs trades:
508 (72.99%)
Courts trades:
188 (27.01%)
Facteur de profit:
3.96
Rendement attendu:
3.98 USD
Bénéfice moyen:
5.87 USD
Perte moyenne:
-14.37 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-24.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-133.10 USD (2)
Croissance mensuelle:
34.60%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
150.18 USD (2.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.36% (150.18 USD)
Par fonds propres:
26.33% (2 045.67 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 38
EURJPY 37
GBPUSD 36
USDCAD 36
NZDUSD 35
EURUSD 32
EURCAD 32
GBPCAD 32
GBPJPY 30
AUDCAD 28
EURNZD 28
USDCHF 27
AUDJPY 27
CHFJPY 27
GBPNZD 27
GBPAUD 27
CADJPY 25
EURAUD 23
NZDCAD 22
EURGBP 22
CADCHF 21
AUDUSD 21
AUDCHF 17
GBPCHF 14
NZDCHF 13
NZDJPY 11
AUDNZD 4
EURCHF 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 138
EURJPY 64
GBPUSD 110
USDCAD 85
NZDUSD 178
EURUSD 208
EURCAD 130
GBPCAD 112
GBPJPY 105
AUDCAD 128
EURNZD 107
USDCHF 135
AUDJPY 108
CHFJPY 66
GBPNZD 70
GBPAUD 79
CADJPY 138
EURAUD 42
NZDCAD 79
EURGBP 59
CADCHF 132
AUDUSD 112
AUDCHF 162
GBPCHF 42
NZDCHF 78
NZDJPY 66
AUDNZD 20
EURCHF 16
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 2.5K
EURJPY 1.5K
GBPUSD 2K
USDCAD 1.5K
NZDUSD 1.4K
EURUSD 2.8K
EURCAD 2.5K
GBPCAD 2.5K
GBPJPY 2.5K
AUDCAD 1.4K
EURNZD 2.5K
USDCHF 1.3K
AUDJPY 1.3K
CHFJPY 1.6K
GBPNZD 1.7K
GBPAUD 1.6K
CADJPY 1.6K
EURAUD 1.4K
NZDCAD 860
EURGBP 757
CADCHF 925
AUDUSD 917
AUDCHF 1K
GBPCHF 620
NZDCHF 472
NZDJPY 547
AUDNZD 330
EURCHF 219
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +50.97 USD
Pire transaction: -85 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +137.31 USD
Perte consécutive maximale: -24.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 5
Pepperstone-Edge02
0.00 × 8
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.28 × 1135
ICMarkets-Live03
0.43 × 115
TitanFX-05
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.50 × 103
ICMarkets-Live07
0.57 × 3447
Tickmill-Live05
0.59 × 777
VantageFXInternational-Live 2
0.60 × 5
ICMarkets-Live14
0.63 × 245
Tickmill-Live02
0.63 × 7720
ICMarkets-Live10
0.67 × 6
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
Tickmill-Live
0.68 × 4924
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live04
0.71 × 95
ICMarkets-Live18
0.77 × 333
Pepperstone-Demo01
0.78 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.84 × 25
85 plus...
2025.08.15 16:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.13 22:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 03:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.13 03:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.13 03:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
