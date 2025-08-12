- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 706
Kârla kapanan işlemler:
1 098 (64.36%)
Zararla kapanan işlemler:
608 (35.64%)
En iyi işlem:
199.38 USD
En kötü işlem:
-175.16 USD
Brüt kâr:
10 705.89 USD (241 927 pips)
Brüt zarar:
-8 048.50 USD (159 502 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (221.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
251.06 USD (7)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
20.17%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
115
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.31
Alış işlemleri:
762 (44.67%)
Satış işlemleri:
944 (55.33%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
1.56 USD
Ortalama kâr:
9.75 USD
Ortalama zarar:
-13.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-420.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-420.02 USD (11)
Aylık büyüme:
4.49%
Yıllık tahmin:
54.52%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
136.67 USD
Maksimum:
616.25 USD (14.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.28% (616.25 USD)
Varlığa göre:
20.00% (1 406.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|548
|EURUSD
|343
|AUDCAD
|225
|NZDCAD
|159
|USDCAD
|135
|AUDNZD
|112
|EURJPY
|77
|EURGBP
|35
|AUDUSD
|22
|EURCHF
|16
|GBPJPY
|12
|USDCHF
|11
|GBPUSD
|10
|NZDCHF
|1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-270
|EURUSD
|1K
|AUDCAD
|451
|NZDCAD
|420
|USDCAD
|154
|AUDNZD
|153
|EURJPY
|210
|EURGBP
|162
|AUDUSD
|474
|EURCHF
|15
|GBPJPY
|-32
|USDCHF
|13
|GBPUSD
|-135
|NZDCHF
|4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|3.7K
|EURUSD
|5.7K
|AUDCAD
|26K
|NZDCAD
|17K
|USDCAD
|7K
|AUDNZD
|1K
|EURJPY
|12K
|EURGBP
|404
|AUDUSD
|9.8K
|EURCHF
|235
|GBPJPY
|-490
|USDCHF
|1.4K
|GBPUSD
|-122
|NZDCHF
|368
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +199.38 USD
En kötü işlem: -175 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +221.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -420.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
Tickmill-Live04
|0.17 × 30
ICMarkets-Live02
|0.33 × 3
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
Tickmill-Live02
|0.50 × 371
ForexTimeFXTM-ECN
|0.67 × 1797
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
FBS-Real-7
|0.81 × 26
ICMarkets-Live19
|0.83 × 72
ICMarkets-Live20
|0.90 × 10
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
Exness-Real17
|0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
Exness-Real9
|0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
ICMarketsSC-Live26
|0.99 × 1368
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
Tickmill-Live09
|1.00 × 636
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
FusionMarkets-Live
|1.03 × 630
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
|1.10 × 2813
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
75%
0
0
USD
USD
7K
USD
USD
21
99%
1 706
64%
100%
1.33
1.56
USD
USD
20%
1:500