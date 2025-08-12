SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Tickmill yunye
JUN LI

Tickmill yunye

0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 75%
Tickmill-Live08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 706
Kârla kapanan işlemler:
1 098 (64.36%)
Zararla kapanan işlemler:
608 (35.64%)
En iyi işlem:
199.38 USD
En kötü işlem:
-175.16 USD
Brüt kâr:
10 705.89 USD (241 927 pips)
Brüt zarar:
-8 048.50 USD (159 502 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (221.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
251.06 USD (7)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
20.17%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
115
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.31
Alış işlemleri:
762 (44.67%)
Satış işlemleri:
944 (55.33%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
1.56 USD
Ortalama kâr:
9.75 USD
Ortalama zarar:
-13.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-420.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-420.02 USD (11)
Aylık büyüme:
4.49%
Yıllık tahmin:
54.52%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
136.67 USD
Maksimum:
616.25 USD (14.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.28% (616.25 USD)
Varlığa göre:
20.00% (1 406.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 548
EURUSD 343
AUDCAD 225
NZDCAD 159
USDCAD 135
AUDNZD 112
EURJPY 77
EURGBP 35
AUDUSD 22
EURCHF 16
GBPJPY 12
USDCHF 11
GBPUSD 10
NZDCHF 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -270
EURUSD 1K
AUDCAD 451
NZDCAD 420
USDCAD 154
AUDNZD 153
EURJPY 210
EURGBP 162
AUDUSD 474
EURCHF 15
GBPJPY -32
USDCHF 13
GBPUSD -135
NZDCHF 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 3.7K
EURUSD 5.7K
AUDCAD 26K
NZDCAD 17K
USDCAD 7K
AUDNZD 1K
EURJPY 12K
EURGBP 404
AUDUSD 9.8K
EURCHF 235
GBPJPY -490
USDCHF 1.4K
GBPUSD -122
NZDCHF 368
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +199.38 USD
En kötü işlem: -175 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +221.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -420.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.17 × 30
ICMarkets-Live02
0.33 × 3
Tickmill02-Live
0.44 × 18
Tickmill-Live02
0.50 × 371
ForexTimeFXTM-ECN
0.67 × 1797
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live19
0.83 × 72
ICMarkets-Live20
0.90 × 10
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarketsSC-Live26
0.99 × 1368
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
Tickmill-Live09
1.00 × 636
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
FusionMarkets-Live
1.03 × 630
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2813
345 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.21 21:42
No swaps are charged
2025.08.21 21:42
No swaps are charged
2025.08.21 19:35
No swaps are charged on the signal account
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Tickmill yunye
Ayda 30 USD
75%
0
0
USD
7K
USD
21
99%
1 706
64%
100%
1.33
1.56
USD
20%
1:500
