Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live08" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live15 0.00 × 1 SuperForex-ECN 0.00 × 24 Tickmill-Live04 0.16 × 32 ICMarkets-Live02 0.25 × 4 Tickmill02-Live 0.44 × 18 NeptuneSecurities-Live 0.68 × 22 FBS-Real-7 0.81 × 26 ICMarkets-Live22 0.91 × 1395 Exness-Real17 0.93 × 41 ICMarketsSC-Live22 0.93 × 330 Exness-Real9 0.93 × 61 ICMarketsSC-Live18 0.99 × 278 ICMarkets-Live16 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 1.00 × 633 ICMarketsEU-Live17 1.02 × 43 Tickmill-Live09 1.03 × 637 ICMarkets-Live05 1.03 × 36 FusionMarkets-Live 1.03 × 630 ACYCapital-Live02 1.06 × 86 ICMarketsSC-Live09 1.10 × 2813 TMGM.TradeMax-Live8 1.13 × 135 Exness-Real18 1.13 × 1803 ICMarketsSC-Live16 1.15 × 369 ICMarketsSC-Live02 1.19 × 452 ForexClub-MT4 Market Real 3 Server 1.19 × 463 noch 347 ...