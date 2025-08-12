SignaleKategorien
JUN LI

Tickmill yunye

JUN LI
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
34 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 138%
Tickmill-Live08
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 696
Gewinntrades:
2 235 (60.47%)
Verlusttrades:
1 461 (39.53%)
Bester Trade:
203.55 USD
Schlechtester Trade:
-352.45 USD
Bruttoprofit:
37 205.27 USD (9 620 599 pips)
Bruttoverlust:
-32 620.31 USD (6 595 240 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (398.10 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
699.15 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
20.49%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
195
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.09
Long-Positionen:
1 741 (47.10%)
Short-Positionen:
1 955 (52.90%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
1.24 USD
Durchschnittlicher Profit:
16.65 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-22.33 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-1 686.15 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 686.15 USD (17)
Wachstum pro Monat :
-28.18%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
136.67 USD
Maximaler:
4 195.65 USD (37.49%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.38% (4 195.65 USD)
Kapital:
29.65% (3 107.44 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 989
EURUSD 641
XAUUSD 417
AUDCAD 342
NZDCAD 273
AUDNZD 270
BTCUSD 231
USDCAD 206
EURJPY 119
EURCHF 55
EURGBP 46
GBPUSD 43
AUDUSD 33
USDCHF 12
GBPJPY 12
NZDCHF 7
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY -760
EURUSD 639
XAUUSD 3K
AUDCAD 728
NZDCAD 575
AUDNZD -946
BTCUSD 1.2K
USDCAD -421
EURJPY 382
EURCHF 41
EURGBP 176
GBPUSD -111
AUDUSD 75
USDCHF 19
GBPJPY -32
NZDCHF 23
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 8.3K
EURUSD 12K
XAUUSD 122K
AUDCAD 47K
NZDCAD 13K
AUDNZD -40K
BTCUSD 2.8M
USDCAD -6.5K
EURJPY 16K
EURCHF 821
EURGBP -913
GBPUSD 113
AUDUSD 7K
USDCHF 1.9K
GBPJPY -490
NZDCHF 1.2K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +203.55 USD
Schlechtester Trade: -352 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 17
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +398.10 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 686.15 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live08" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live15
0.00 × 1
SuperForex-ECN
0.00 × 24
Tickmill-Live04
0.16 × 32
ICMarkets-Live02
0.25 × 4
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
Tickmill-Live09
1.03 × 637
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
FusionMarkets-Live
1.03 × 630
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2813
TMGM.TradeMax-Live8
1.13 × 135
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 369
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 452
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.19 × 463
noch 347 ...
Keine Bewertungen
2025.11.27 22:34
No swaps are charged
2025.11.27 22:34
No swaps are charged
2025.11.26 22:06
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 22:28
No swaps are charged
2025.11.04 22:28
No swaps are charged
2025.11.04 17:19
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 21:42
No swaps are charged
2025.08.21 21:42
No swaps are charged
2025.08.21 19:35
No swaps are charged on the signal account
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Tickmill yunye
30 USD pro Monat
138%
0
0
USD
7.4K
USD
34
99%
3 696
60%
100%
1.14
1.24
USD
35%
1:500
