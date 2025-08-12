SegnaliSezioni
JUN LI

Tickmill yunye

JUN LI
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 75%
Tickmill-Live08
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 706
Profit Trade:
1 098 (64.36%)
Loss Trade:
608 (35.64%)
Best Trade:
199.38 USD
Worst Trade:
-175.16 USD
Profitto lordo:
10 705.89 USD (241 927 pips)
Perdita lorda:
-8 048.50 USD (159 502 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (221.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
251.06 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
20.17%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
115
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.31
Long Trade:
762 (44.67%)
Short Trade:
944 (55.33%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
1.56 USD
Profitto medio:
9.75 USD
Perdita media:
-13.24 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-420.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-420.02 USD (11)
Crescita mensile:
3.58%
Previsione annuale:
43.49%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
136.67 USD
Massimale:
616.25 USD (14.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.28% (616.25 USD)
Per equità:
20.00% (1 406.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 548
EURUSD 343
AUDCAD 225
NZDCAD 159
USDCAD 135
AUDNZD 112
EURJPY 77
EURGBP 35
AUDUSD 22
EURCHF 16
GBPJPY 12
USDCHF 11
GBPUSD 10
NZDCHF 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -270
EURUSD 1K
AUDCAD 451
NZDCAD 420
USDCAD 154
AUDNZD 153
EURJPY 210
EURGBP 162
AUDUSD 474
EURCHF 15
GBPJPY -32
USDCHF 13
GBPUSD -135
NZDCHF 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 3.7K
EURUSD 5.7K
AUDCAD 26K
NZDCAD 17K
USDCAD 7K
AUDNZD 1K
EURJPY 12K
EURGBP 404
AUDUSD 9.8K
EURCHF 235
GBPJPY -490
USDCHF 1.4K
GBPUSD -122
NZDCHF 368
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +199.38 USD
Worst Trade: -175 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +221.00 USD
Massima perdita consecutiva: -420.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.17 × 30
ICMarkets-Live02
0.33 × 3
Tickmill02-Live
0.44 × 18
Tickmill-Live02
0.50 × 371
ForexTimeFXTM-ECN
0.67 × 1797
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live19
0.83 × 72
ICMarkets-Live20
0.90 × 10
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarketsSC-Live26
0.99 × 1368
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
Tickmill-Live09
1.00 × 636
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
FusionMarkets-Live
1.03 × 630
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2813
345 più
Non ci sono recensioni
2025.08.21 21:42
No swaps are charged
2025.08.21 21:42
No swaps are charged
2025.08.21 19:35
No swaps are charged on the signal account
