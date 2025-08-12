- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 706
Profit Trade:
1 098 (64.36%)
Loss Trade:
608 (35.64%)
Best Trade:
199.38 USD
Worst Trade:
-175.16 USD
Profitto lordo:
10 705.89 USD (241 927 pips)
Perdita lorda:
-8 048.50 USD (159 502 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (221.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
251.06 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
20.17%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
115
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.31
Long Trade:
762 (44.67%)
Short Trade:
944 (55.33%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
1.56 USD
Profitto medio:
9.75 USD
Perdita media:
-13.24 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-420.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-420.02 USD (11)
Crescita mensile:
3.58%
Previsione annuale:
43.49%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
136.67 USD
Massimale:
616.25 USD (14.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.28% (616.25 USD)
Per equità:
20.00% (1 406.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|548
|EURUSD
|343
|AUDCAD
|225
|NZDCAD
|159
|USDCAD
|135
|AUDNZD
|112
|EURJPY
|77
|EURGBP
|35
|AUDUSD
|22
|EURCHF
|16
|GBPJPY
|12
|USDCHF
|11
|GBPUSD
|10
|NZDCHF
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-270
|EURUSD
|1K
|AUDCAD
|451
|NZDCAD
|420
|USDCAD
|154
|AUDNZD
|153
|EURJPY
|210
|EURGBP
|162
|AUDUSD
|474
|EURCHF
|15
|GBPJPY
|-32
|USDCHF
|13
|GBPUSD
|-135
|NZDCHF
|4
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|3.7K
|EURUSD
|5.7K
|AUDCAD
|26K
|NZDCAD
|17K
|USDCAD
|7K
|AUDNZD
|1K
|EURJPY
|12K
|EURGBP
|404
|AUDUSD
|9.8K
|EURCHF
|235
|GBPJPY
|-490
|USDCHF
|1.4K
|GBPUSD
|-122
|NZDCHF
|368
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +199.38 USD
Worst Trade: -175 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +221.00 USD
Massima perdita consecutiva: -420.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.17 × 30
|
ICMarkets-Live02
|0.33 × 3
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
Tickmill-Live02
|0.50 × 371
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.67 × 1797
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live19
|0.83 × 72
|
ICMarkets-Live20
|0.90 × 10
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarketsSC-Live26
|0.99 × 1368
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 636
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 630
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
|
ICMarketsSC-Live09
|1.10 × 2813
345 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
75%
0
0
USD
USD
7K
USD
USD
21
99%
1 706
64%
100%
1.33
1.56
USD
USD
20%
1:500