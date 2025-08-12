SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Tickmill yunye
JUN LI

Tickmill yunye

JUN LI
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 75%
Tickmill-Live08
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 701
Bénéfice trades:
1 095 (64.37%)
Perte trades:
606 (35.63%)
Meilleure transaction:
199.38 USD
Pire transaction:
-175.16 USD
Bénéfice brut:
10 691.55 USD (241 444 pips)
Perte brute:
-8 037.32 USD (158 466 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (221.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
251.06 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
20.17%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
146
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
4.31
Longs trades:
758 (44.56%)
Courts trades:
943 (55.44%)
Facteur de profit:
1.33
Rendement attendu:
1.56 USD
Bénéfice moyen:
9.76 USD
Perte moyenne:
-13.26 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-420.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-420.02 USD (11)
Croissance mensuelle:
3.55%
Prévision annuelle:
41.14%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
136.67 USD
Maximal:
616.25 USD (14.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.28% (616.25 USD)
Par fonds propres:
20.00% (1 406.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 548
EURUSD 338
AUDCAD 225
NZDCAD 159
USDCAD 135
AUDNZD 112
EURJPY 77
EURGBP 35
AUDUSD 22
EURCHF 16
GBPJPY 12
USDCHF 11
GBPUSD 10
NZDCHF 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -270
EURUSD 1K
AUDCAD 451
NZDCAD 420
USDCAD 154
AUDNZD 153
EURJPY 210
EURGBP 162
AUDUSD 474
EURCHF 15
GBPJPY -32
USDCHF 13
GBPUSD -135
NZDCHF 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 3.7K
EURUSD 6.2K
AUDCAD 26K
NZDCAD 17K
USDCAD 7K
AUDNZD 1K
EURJPY 12K
EURGBP 404
AUDUSD 9.8K
EURCHF 235
GBPJPY -490
USDCHF 1.4K
GBPUSD -122
NZDCHF 368
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +199.38 USD
Pire transaction: -175 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +221.00 USD
Perte consécutive maximale: -420.02 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.17 × 30
ICMarkets-Live02
0.33 × 3
Tickmill02-Live
0.44 × 18
Tickmill-Live02
0.50 × 371
ForexTimeFXTM-ECN
0.67 × 1797
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live19
0.83 × 72
ICMarkets-Live20
0.90 × 10
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarketsSC-Live26
0.99 × 1368
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
Tickmill-Live09
1.00 × 636
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
FusionMarkets-Live
1.03 × 630
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2813
345 plus...
Aucun avis
2025.08.21 21:42
No swaps are charged
2025.08.21 21:42
No swaps are charged
2025.08.21 19:35
No swaps are charged on the signal account
