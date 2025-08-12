シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Tickmill yunye
JUN LI

Tickmill yunye

JUN LI
レビュー0件
信頼性
34週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 137%
Tickmill-Live08
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 674
利益トレード:
2 225 (60.56%)
損失トレード:
1 449 (39.44%)
ベストトレード:
203.55 USD
最悪のトレード:
-352.45 USD
総利益:
36 783.90 USD (9 225 039 pips)
総損失:
-32 242.51 USD (6 451 521 pips)
最大連続の勝ち:
19 (398.10 USD)
最大連続利益:
699.15 USD (5)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
20.49%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
188
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.12
長いトレード:
1 731 (47.11%)
短いトレード:
1 943 (52.89%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
1.24 USD
平均利益:
16.53 USD
平均損失:
-22.25 USD
最大連続の負け:
17 (-1 686.15 USD)
最大連続損失:
-1 686.15 USD (17)
月間成長:
-25.67%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
136.67 USD
最大の:
4 037.78 USD (36.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.95% (4 037.78 USD)
エクイティによる:
29.65% (3 107.44 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 988
EURUSD 641
XAUUSD 407
AUDCAD 342
NZDCAD 273
AUDNZD 270
BTCUSD 221
USDCAD 206
EURJPY 119
EURCHF 55
EURGBP 46
GBPUSD 42
AUDUSD 33
USDCHF 12
GBPJPY 12
NZDCHF 7
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY -689
EURUSD 639
XAUUSD 3.1K
AUDCAD 728
NZDCAD 575
AUDNZD -946
BTCUSD 954
USDCAD -421
EURJPY 382
EURCHF 41
EURGBP 176
GBPUSD -113
AUDUSD 75
USDCHF 19
GBPJPY -32
NZDCHF 23
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 8.5K
EURUSD 12K
XAUUSD 126K
AUDCAD 47K
NZDCAD 13K
AUDNZD -40K
BTCUSD 2.6M
USDCAD -6.5K
EURJPY 16K
EURCHF 821
EURGBP -913
GBPUSD 104
AUDUSD 7K
USDCHF 1.9K
GBPJPY -490
NZDCHF 1.2K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +203.55 USD
最悪のトレード: -352 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 17
最大連続利益: +398.10 USD
最大連続損失: -1 686.15 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live15
0.00 × 1
SuperForex-ECN
0.00 × 24
Tickmill-Live04
0.16 × 32
ICMarkets-Live02
0.25 × 4
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
Tickmill-Live09
1.03 × 637
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
FusionMarkets-Live
1.03 × 630
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2813
TMGM.TradeMax-Live8
1.13 × 135
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 369
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 452
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.19 × 463
347 より多く...
レビューなし
2025.11.27 22:34
No swaps are charged
2025.11.27 22:34
No swaps are charged
2025.11.26 22:06
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 22:28
No swaps are charged
2025.11.04 22:28
No swaps are charged
2025.11.04 17:19
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 21:42
No swaps are charged
2025.08.21 21:42
No swaps are charged
2025.08.21 19:35
No swaps are charged on the signal account
