- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
3 674
利益トレード:
2 225 (60.56%)
損失トレード:
1 449 (39.44%)
ベストトレード:
203.55 USD
最悪のトレード:
-352.45 USD
総利益:
36 783.90 USD (9 225 039 pips)
総損失:
-32 242.51 USD (6 451 521 pips)
最大連続の勝ち:
19 (398.10 USD)
最大連続利益:
699.15 USD (5)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
20.49%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
188
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.12
長いトレード:
1 731 (47.11%)
短いトレード:
1 943 (52.89%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
1.24 USD
平均利益:
16.53 USD
平均損失:
-22.25 USD
最大連続の負け:
17 (-1 686.15 USD)
最大連続損失:
-1 686.15 USD (17)
月間成長:
-25.67%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
136.67 USD
最大の:
4 037.78 USD (36.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.95% (4 037.78 USD)
エクイティによる:
29.65% (3 107.44 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|988
|EURUSD
|641
|XAUUSD
|407
|AUDCAD
|342
|NZDCAD
|273
|AUDNZD
|270
|BTCUSD
|221
|USDCAD
|206
|EURJPY
|119
|EURCHF
|55
|EURGBP
|46
|GBPUSD
|42
|AUDUSD
|33
|USDCHF
|12
|GBPJPY
|12
|NZDCHF
|7
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|-689
|EURUSD
|639
|XAUUSD
|3.1K
|AUDCAD
|728
|NZDCAD
|575
|AUDNZD
|-946
|BTCUSD
|954
|USDCAD
|-421
|EURJPY
|382
|EURCHF
|41
|EURGBP
|176
|GBPUSD
|-113
|AUDUSD
|75
|USDCHF
|19
|GBPJPY
|-32
|NZDCHF
|23
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|8.5K
|EURUSD
|12K
|XAUUSD
|126K
|AUDCAD
|47K
|NZDCAD
|13K
|AUDNZD
|-40K
|BTCUSD
|2.6M
|USDCAD
|-6.5K
|EURJPY
|16K
|EURCHF
|821
|EURGBP
|-913
|GBPUSD
|104
|AUDUSD
|7K
|USDCHF
|1.9K
|GBPJPY
|-490
|NZDCHF
|1.2K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +203.55 USD
最悪のトレード: -352 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 17
最大連続利益: +398.10 USD
最大連続損失: -1 686.15 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
Tickmill-Live04
|0.16 × 32
|
ICMarkets-Live02
|0.25 × 4
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
Tickmill-Live09
|1.03 × 637
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 630
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
|
ICMarketsSC-Live09
|1.10 × 2813
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.13 × 135
|
Exness-Real18
|1.13 × 1803
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 369
|
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 452
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.19 × 463
