- 자본
- 축소
트레이드:
3 849
이익 거래:
2 312 (60.06%)
손실 거래:
1 537 (39.93%)
최고의 거래:
203.55 USD
최악의 거래:
-352.45 USD
총 수익:
39 263.62 USD (10 641 563 pips)
총 손실:
-33 954.66 USD (7 230 167 pips)
연속 최대 이익:
19 (398.10 USD)
699.15 USD (5)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
20.49%
최근 거래:
12 분 전
주별 거래 수:
124
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.27
롱(주식매수):
1 832 (47.60%)
숏(주식차입매도):
2 017 (52.40%)
수익 요인:
1.16
기대수익:
1.38 USD
평균 이익:
16.98 USD
평균 손실:
-22.09 USD
연속 최대 손실:
17 (-1 686.15 USD)
연속 최대 손실:
-1 686.15 USD (17)
월별 성장률:
-24.34%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
136.67 USD
최대한의:
4 195.65 USD (37.49%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.38% (4 195.65 USD)
자본금별:
29.65% (3 107.44 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1035
|EURUSD
|648
|XAUUSD
|464
|AUDCAD
|345
|NZDCAD
|275
|AUDNZD
|274
|BTCUSD
|270
|USDCAD
|207
|EURJPY
|119
|EURCHF
|55
|EURGBP
|47
|GBPUSD
|46
|AUDUSD
|33
|USDCHF
|12
|GBPJPY
|12
|NZDCHF
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|-1.2K
|EURUSD
|714
|XAUUSD
|3.7K
|AUDCAD
|727
|NZDCAD
|578
|AUDNZD
|-1.1K
|BTCUSD
|1.7K
|USDCAD
|-413
|EURJPY
|382
|EURCHF
|41
|EURGBP
|186
|GBPUSD
|-93
|AUDUSD
|75
|USDCHF
|19
|GBPJPY
|-32
|NZDCHF
|23
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|4.8K
|EURUSD
|12K
|XAUUSD
|159K
|AUDCAD
|47K
|NZDCAD
|13K
|AUDNZD
|-41K
|BTCUSD
|3.2M
|USDCAD
|-5.4K
|EURJPY
|16K
|EURCHF
|821
|EURGBP
|-687
|GBPUSD
|155
|AUDUSD
|7K
|USDCHF
|1.9K
|GBPJPY
|-490
|NZDCHF
|1.2K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +203.55 USD
최악의 거래: -352 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 17
연속 최대 이익: +398.10 USD
연속 최대 손실: -1 686.15 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live08"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
Tickmill-Live04
|0.16 × 32
|
ICMarkets-Live02
|0.25 × 4
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
Tickmill-Live09
|1.03 × 637
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 630
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
|
ICMarketsSC-Live09
|1.10 × 2813
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.13 × 135
|
Exness-Real18
|1.13 × 1803
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 369
|
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 452
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.19 × 463
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
162%
0
0
USD
USD
7.7K
USD
USD
35
99%
3 849
60%
100%
1.15
1.38
USD
USD
35%
1:500