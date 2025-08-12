시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Tickmill yunye
JUN LI

Tickmill yunye

JUN LI
0 리뷰
안정성
35
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 162%
Tickmill-Live08
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
3 849
이익 거래:
2 312 (60.06%)
손실 거래:
1 537 (39.93%)
최고의 거래:
203.55 USD
최악의 거래:
-352.45 USD
총 수익:
39 263.62 USD (10 641 563 pips)
총 손실:
-33 954.66 USD (7 230 167 pips)
연속 최대 이익:
19 (398.10 USD)
연속 최대 이익:
699.15 USD (5)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
20.49%
최근 거래:
12 분 전
주별 거래 수:
124
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.27
롱(주식매수):
1 832 (47.60%)
숏(주식차입매도):
2 017 (52.40%)
수익 요인:
1.16
기대수익:
1.38 USD
평균 이익:
16.98 USD
평균 손실:
-22.09 USD
연속 최대 손실:
17 (-1 686.15 USD)
연속 최대 손실:
-1 686.15 USD (17)
월별 성장률:
-24.34%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
136.67 USD
최대한의:
4 195.65 USD (37.49%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.38% (4 195.65 USD)
자본금별:
29.65% (3 107.44 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 1035
EURUSD 648
XAUUSD 464
AUDCAD 345
NZDCAD 275
AUDNZD 274
BTCUSD 270
USDCAD 207
EURJPY 119
EURCHF 55
EURGBP 47
GBPUSD 46
AUDUSD 33
USDCHF 12
GBPJPY 12
NZDCHF 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY -1.2K
EURUSD 714
XAUUSD 3.7K
AUDCAD 727
NZDCAD 578
AUDNZD -1.1K
BTCUSD 1.7K
USDCAD -413
EURJPY 382
EURCHF 41
EURGBP 186
GBPUSD -93
AUDUSD 75
USDCHF 19
GBPJPY -32
NZDCHF 23
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY 4.8K
EURUSD 12K
XAUUSD 159K
AUDCAD 47K
NZDCAD 13K
AUDNZD -41K
BTCUSD 3.2M
USDCAD -5.4K
EURJPY 16K
EURCHF 821
EURGBP -687
GBPUSD 155
AUDUSD 7K
USDCHF 1.9K
GBPJPY -490
NZDCHF 1.2K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +203.55 USD
최악의 거래: -352 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 17
연속 최대 이익: +398.10 USD
연속 최대 손실: -1 686.15 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live08"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live15
0.00 × 1
SuperForex-ECN
0.00 × 24
Tickmill-Live04
0.16 × 32
ICMarkets-Live02
0.25 × 4
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
Tickmill-Live09
1.03 × 637
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
FusionMarkets-Live
1.03 × 630
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2813
TMGM.TradeMax-Live8
1.13 × 135
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 369
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 452
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.19 × 463
347 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2025.11.27 22:34
No swaps are charged
2025.11.27 22:34
No swaps are charged
2025.11.26 22:06
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 22:28
No swaps are charged
2025.11.04 22:28
No swaps are charged
2025.11.04 17:19
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 21:42
No swaps are charged
2025.08.21 21:42
No swaps are charged
2025.08.21 19:35
No swaps are charged on the signal account
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Tickmill yunye
월별 30 USD
162%
0
0
USD
7.7K
USD
35
99%
3 849
60%
100%
1.15
1.38
USD
35%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.