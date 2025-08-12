SeñalesSecciones
JUN LI

Tickmill yunye

JUN LI
0 comentarios
Fiabilidad
34 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 137%
Tickmill-Live08
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3 674
Transacciones Rentables:
2 225 (60.56%)
Transacciones Irrentables:
1 449 (39.44%)
Mejor transacción:
203.55 USD
Peor transacción:
-352.45 USD
Beneficio Bruto:
36 783.90 USD (9 225 039 pips)
Pérdidas Brutas:
-32 242.51 USD (6 451 521 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (398.10 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
699.15 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
20.49%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
186
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.12
Transacciones Largas:
1 731 (47.11%)
Transacciones Cortas:
1 943 (52.89%)
Factor de Beneficio:
1.14
Beneficio Esperado:
1.24 USD
Beneficio medio:
16.53 USD
Pérdidas medias:
-22.25 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-1 686.15 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 686.15 USD (17)
Crecimiento al mes:
-25.67%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
136.67 USD
Máxima:
4 037.78 USD (36.08%)
Reducción relativa:
De balance:
33.95% (4 037.78 USD)
De fondos:
29.65% (3 107.44 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 988
EURUSD 641
XAUUSD 407
AUDCAD 342
NZDCAD 273
AUDNZD 270
BTCUSD 221
USDCAD 206
EURJPY 119
EURCHF 55
EURGBP 46
GBPUSD 42
AUDUSD 33
USDCHF 12
GBPJPY 12
NZDCHF 7
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY -689
EURUSD 639
XAUUSD 3.1K
AUDCAD 728
NZDCAD 575
AUDNZD -946
BTCUSD 954
USDCAD -421
EURJPY 382
EURCHF 41
EURGBP 176
GBPUSD -113
AUDUSD 75
USDCHF 19
GBPJPY -32
NZDCHF 23
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 8.5K
EURUSD 12K
XAUUSD 126K
AUDCAD 47K
NZDCAD 13K
AUDNZD -40K
BTCUSD 2.6M
USDCAD -6.5K
EURJPY 16K
EURCHF 821
EURGBP -913
GBPUSD 104
AUDUSD 7K
USDCHF 1.9K
GBPJPY -490
NZDCHF 1.2K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +203.55 USD
Peor transacción: -352 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 17
Beneficio máximo consecutivo: +398.10 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 686.15 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live08" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live15
0.00 × 1
SuperForex-ECN
0.00 × 24
Tickmill-Live04
0.16 × 32
ICMarkets-Live02
0.25 × 4
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
Tickmill-Live09
1.03 × 637
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
FusionMarkets-Live
1.03 × 630
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2813
TMGM.TradeMax-Live8
1.13 × 135
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 369
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 452
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.19 × 463
otros 347...
