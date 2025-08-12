- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
3 674
Transacciones Rentables:
2 225 (60.56%)
Transacciones Irrentables:
1 449 (39.44%)
Mejor transacción:
203.55 USD
Peor transacción:
-352.45 USD
Beneficio Bruto:
36 783.90 USD (9 225 039 pips)
Pérdidas Brutas:
-32 242.51 USD (6 451 521 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (398.10 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
699.15 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
20.49%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
186
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.12
Transacciones Largas:
1 731 (47.11%)
Transacciones Cortas:
1 943 (52.89%)
Factor de Beneficio:
1.14
Beneficio Esperado:
1.24 USD
Beneficio medio:
16.53 USD
Pérdidas medias:
-22.25 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-1 686.15 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 686.15 USD (17)
Crecimiento al mes:
-25.67%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
136.67 USD
Máxima:
4 037.78 USD (36.08%)
Reducción relativa:
De balance:
33.95% (4 037.78 USD)
De fondos:
29.65% (3 107.44 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|988
|EURUSD
|641
|XAUUSD
|407
|AUDCAD
|342
|NZDCAD
|273
|AUDNZD
|270
|BTCUSD
|221
|USDCAD
|206
|EURJPY
|119
|EURCHF
|55
|EURGBP
|46
|GBPUSD
|42
|AUDUSD
|33
|USDCHF
|12
|GBPJPY
|12
|NZDCHF
|7
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|-689
|EURUSD
|639
|XAUUSD
|3.1K
|AUDCAD
|728
|NZDCAD
|575
|AUDNZD
|-946
|BTCUSD
|954
|USDCAD
|-421
|EURJPY
|382
|EURCHF
|41
|EURGBP
|176
|GBPUSD
|-113
|AUDUSD
|75
|USDCHF
|19
|GBPJPY
|-32
|NZDCHF
|23
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|8.5K
|EURUSD
|12K
|XAUUSD
|126K
|AUDCAD
|47K
|NZDCAD
|13K
|AUDNZD
|-40K
|BTCUSD
|2.6M
|USDCAD
|-6.5K
|EURJPY
|16K
|EURCHF
|821
|EURGBP
|-913
|GBPUSD
|104
|AUDUSD
|7K
|USDCHF
|1.9K
|GBPJPY
|-490
|NZDCHF
|1.2K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +203.55 USD
Peor transacción: -352 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 17
Beneficio máximo consecutivo: +398.10 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 686.15 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live08" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
Tickmill-Live04
|0.16 × 32
|
ICMarkets-Live02
|0.25 × 4
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
Tickmill-Live09
|1.03 × 637
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 630
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
|
ICMarketsSC-Live09
|1.10 × 2813
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.13 × 135
|
Exness-Real18
|1.13 × 1803
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 369
|
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 452
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.19 × 463
otros 347...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
137%
0
0
USD
USD
7.3K
USD
USD
34
99%
3 674
60%
100%
1.14
1.24
USD
USD
34%
1:500