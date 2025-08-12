- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3 610
盈利交易:
2 213 (61.30%)
亏损交易:
1 397 (38.70%)
最好交易:
203.55 USD
最差交易:
-352.45 USD
毛利:
36 726.74 USD (9 220 608 pips)
毛利亏损:
-28 900.46 USD (6 226 941 pips)
最大连续赢利:
19 (398.10 USD)
最大连续盈利:
699.15 USD (5)
夏普比率:
0.08
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
20.49%
最近交易:
10 几分钟前
每周交易:
148
平均持有时间:
2 天
采收率:
5.75
长期交易:
1 695 (46.95%)
短期交易:
1 915 (53.05%)
利润因子:
1.27
预期回报:
2.17 USD
平均利润:
16.60 USD
平均损失:
-20.69 USD
最大连续失误:
13 (-295.00 USD)
最大连续亏损:
-542.17 USD (2)
每月增长:
5.08%
年度预测:
61.61%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
136.67 USD
最大值:
1 361.42 USD (12.17%)
相对跌幅:
结余:
12.28% (616.25 USD)
净值:
28.52% (3 068.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|986
|EURUSD
|638
|XAUUSD
|401
|AUDCAD
|332
|NZDCAD
|266
|AUDNZD
|259
|BTCUSD
|215
|USDCAD
|199
|EURJPY
|118
|EURCHF
|51
|EURGBP
|43
|GBPUSD
|42
|AUDUSD
|29
|USDCHF
|12
|GBPJPY
|12
|NZDCHF
|7
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|-698
|EURUSD
|652
|XAUUSD
|3.3K
|AUDCAD
|827
|NZDCAD
|690
|AUDNZD
|484
|BTCUSD
|1.1K
|USDCAD
|212
|EURJPY
|374
|EURCHF
|50
|EURGBP
|312
|GBPUSD
|-113
|AUDUSD
|696
|USDCHF
|19
|GBPJPY
|-32
|NZDCHF
|23
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|8.4K
|EURUSD
|11K
|XAUUSD
|130K
|AUDCAD
|50K
|NZDCAD
|20K
|AUDNZD
|-8.7K
|BTCUSD
|2.7M
|USDCAD
|7.2K
|EURJPY
|16K
|EURCHF
|1.7K
|EURGBP
|703
|GBPUSD
|104
|AUDUSD
|12K
|USDCHF
|1.9K
|GBPJPY
|-490
|NZDCHF
|1.2K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +203.55 USD
最差交易: -352 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +398.10 USD
最大连续亏损: -295.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
Tickmill-Live04
|0.16 × 32
|
ICMarkets-Live02
|0.25 × 4
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
Tickmill-Live09
|1.03 × 637
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 630
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
|
ICMarketsSC-Live09
|1.10 × 2813
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.13 × 135
|
Exness-Real18
|1.13 × 1803
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 369
|
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 452
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.19 × 463
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
227%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
34
99%
3 610
61%
100%
1.27
2.17
USD
USD
29%
1:500