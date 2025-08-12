信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Tickmill yunye
JUN LI

Tickmill yunye

JUN LI
0条评论
可靠性
34
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 227%
Tickmill-Live08
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 610
盈利交易:
2 213 (61.30%)
亏损交易:
1 397 (38.70%)
最好交易:
203.55 USD
最差交易:
-352.45 USD
毛利:
36 726.74 USD (9 220 608 pips)
毛利亏损:
-28 900.46 USD (6 226 941 pips)
最大连续赢利:
19 (398.10 USD)
最大连续盈利:
699.15 USD (5)
夏普比率:
0.08
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
20.49%
最近交易:
10 几分钟前
每周交易:
148
平均持有时间:
2 天
采收率:
5.75
长期交易:
1 695 (46.95%)
短期交易:
1 915 (53.05%)
利润因子:
1.27
预期回报:
2.17 USD
平均利润:
16.60 USD
平均损失:
-20.69 USD
最大连续失误:
13 (-295.00 USD)
最大连续亏损:
-542.17 USD (2)
每月增长:
5.08%
年度预测:
61.61%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
136.67 USD
最大值:
1 361.42 USD (12.17%)
相对跌幅:
结余:
12.28% (616.25 USD)
净值:
28.52% (3 068.72 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 986
EURUSD 638
XAUUSD 401
AUDCAD 332
NZDCAD 266
AUDNZD 259
BTCUSD 215
USDCAD 199
EURJPY 118
EURCHF 51
EURGBP 43
GBPUSD 42
AUDUSD 29
USDCHF 12
GBPJPY 12
NZDCHF 7
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY -698
EURUSD 652
XAUUSD 3.3K
AUDCAD 827
NZDCAD 690
AUDNZD 484
BTCUSD 1.1K
USDCAD 212
EURJPY 374
EURCHF 50
EURGBP 312
GBPUSD -113
AUDUSD 696
USDCHF 19
GBPJPY -32
NZDCHF 23
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 8.4K
EURUSD 11K
XAUUSD 130K
AUDCAD 50K
NZDCAD 20K
AUDNZD -8.7K
BTCUSD 2.7M
USDCAD 7.2K
EURJPY 16K
EURCHF 1.7K
EURGBP 703
GBPUSD 104
AUDUSD 12K
USDCHF 1.9K
GBPJPY -490
NZDCHF 1.2K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +203.55 USD
最差交易: -352 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +398.10 USD
最大连续亏损: -295.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live15
0.00 × 1
SuperForex-ECN
0.00 × 24
Tickmill-Live04
0.16 × 32
ICMarkets-Live02
0.25 × 4
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
Tickmill-Live09
1.03 × 637
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
FusionMarkets-Live
1.03 × 630
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2813
TMGM.TradeMax-Live8
1.13 × 135
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 369
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 452
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.19 × 463
347 更多...
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载