- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
3 587
Прибыльных трейдов:
2 207 (61.52%)
Убыточных трейдов:
1 380 (38.47%)
Лучший трейд:
203.55 USD
Худший трейд:
-352.45 USD
Общая прибыль:
36 593.71 USD (9 094 208 pips)
Общий убыток:
-28 604.07 USD (6 120 986 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (398.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
699.15 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
20.49%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
158
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
5.87
Длинных трейдов:
1 677 (46.75%)
Коротких трейдов:
1 910 (53.25%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
2.23 USD
Средняя прибыль:
16.58 USD
Средний убыток:
-20.73 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-295.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-542.17 USD (2)
Прирост в месяц:
7.11%
Годовой прогноз:
86.21%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
136.67 USD
Максимальная:
1 361.42 USD (12.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.28% (616.25 USD)
По эквити:
28.52% (3 068.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|982
|EURUSD
|638
|XAUUSD
|394
|AUDCAD
|332
|NZDCAD
|266
|AUDNZD
|259
|BTCUSD
|203
|USDCAD
|199
|EURJPY
|118
|EURCHF
|51
|EURGBP
|43
|GBPUSD
|42
|AUDUSD
|29
|USDCHF
|12
|GBPJPY
|12
|NZDCHF
|7
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|-605
|EURUSD
|652
|XAUUSD
|3.4K
|AUDCAD
|827
|NZDCAD
|690
|AUDNZD
|484
|BTCUSD
|1K
|USDCAD
|212
|EURJPY
|374
|EURCHF
|50
|EURGBP
|312
|GBPUSD
|-113
|AUDUSD
|696
|USDCHF
|19
|GBPJPY
|-32
|NZDCHF
|23
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|9.1K
|EURUSD
|11K
|XAUUSD
|135K
|AUDCAD
|50K
|NZDCAD
|20K
|AUDNZD
|-8.7K
|BTCUSD
|2.7M
|USDCAD
|7.2K
|EURJPY
|16K
|EURCHF
|1.7K
|EURGBP
|703
|GBPUSD
|104
|AUDUSD
|12K
|USDCHF
|1.9K
|GBPJPY
|-490
|NZDCHF
|1.2K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +203.55 USD
Худший трейд: -352 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +398.10 USD
Макс. убыток в серии: -295.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
Tickmill-Live04
|0.16 × 32
|
ICMarkets-Live02
|0.25 × 4
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
Tickmill-Live09
|1.03 × 637
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 630
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
|
ICMarketsSC-Live09
|1.10 × 2813
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.13 × 135
|
Exness-Real18
|1.13 × 1803
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 369
|
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 452
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.19 × 463
еще 347...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
232%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
33
99%
3 587
61%
100%
1.27
2.23
USD
USD
29%
1:500