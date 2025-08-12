СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Tickmill yunye
JUN LI

Tickmill yunye

JUN LI
0 отзывов
Надежность
33 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 232%
Tickmill-Live08
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 587
Прибыльных трейдов:
2 207 (61.52%)
Убыточных трейдов:
1 380 (38.47%)
Лучший трейд:
203.55 USD
Худший трейд:
-352.45 USD
Общая прибыль:
36 593.71 USD (9 094 208 pips)
Общий убыток:
-28 604.07 USD (6 120 986 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (398.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
699.15 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
20.49%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
158
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
5.87
Длинных трейдов:
1 677 (46.75%)
Коротких трейдов:
1 910 (53.25%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
2.23 USD
Средняя прибыль:
16.58 USD
Средний убыток:
-20.73 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-295.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-542.17 USD (2)
Прирост в месяц:
7.11%
Годовой прогноз:
86.21%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
136.67 USD
Максимальная:
1 361.42 USD (12.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.28% (616.25 USD)
По эквити:
28.52% (3 068.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 982
EURUSD 638
XAUUSD 394
AUDCAD 332
NZDCAD 266
AUDNZD 259
BTCUSD 203
USDCAD 199
EURJPY 118
EURCHF 51
EURGBP 43
GBPUSD 42
AUDUSD 29
USDCHF 12
GBPJPY 12
NZDCHF 7
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY -605
EURUSD 652
XAUUSD 3.4K
AUDCAD 827
NZDCAD 690
AUDNZD 484
BTCUSD 1K
USDCAD 212
EURJPY 374
EURCHF 50
EURGBP 312
GBPUSD -113
AUDUSD 696
USDCHF 19
GBPJPY -32
NZDCHF 23
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 9.1K
EURUSD 11K
XAUUSD 135K
AUDCAD 50K
NZDCAD 20K
AUDNZD -8.7K
BTCUSD 2.7M
USDCAD 7.2K
EURJPY 16K
EURCHF 1.7K
EURGBP 703
GBPUSD 104
AUDUSD 12K
USDCHF 1.9K
GBPJPY -490
NZDCHF 1.2K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +203.55 USD
Худший трейд: -352 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +398.10 USD
Макс. убыток в серии: -295.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live15
0.00 × 1
SuperForex-ECN
0.00 × 24
Tickmill-Live04
0.16 × 32
ICMarkets-Live02
0.25 × 4
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
Tickmill-Live09
1.03 × 637
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
FusionMarkets-Live
1.03 × 630
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2813
TMGM.TradeMax-Live8
1.13 × 135
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 369
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 452
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.19 × 463
еще 347...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.11.27 22:34
No swaps are charged
2025.11.27 22:34
No swaps are charged
2025.11.26 22:06
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 22:28
No swaps are charged
2025.11.04 22:28
No swaps are charged
2025.11.04 17:19
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 21:42
No swaps are charged
2025.08.21 21:42
No swaps are charged
2025.08.21 19:35
No swaps are charged on the signal account
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Tickmill yunye
30 USD в месяц
232%
0
0
USD
11K
USD
33
99%
3 587
61%
100%
1.27
2.23
USD
29%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.