SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Tickmill yunye
JUN LI

Tickmill yunye

JUN LI
0 comentários
Confiabilidade
34 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 137%
Tickmill-Live08
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 674
Negociações com lucro:
2 225 (60.56%)
Negociações com perda:
1 449 (39.44%)
Melhor negociação:
203.55 USD
Pior negociação:
-352.45 USD
Lucro bruto:
36 783.90 USD (9 225 039 pips)
Perda bruta:
-32 242.51 USD (6 451 521 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (398.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
699.15 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
20.49%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
186
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.12
Negociações longas:
1 731 (47.11%)
Negociações curtas:
1 943 (52.89%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
1.24 USD
Lucro médio:
16.53 USD
Perda média:
-22.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-1 686.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 686.15 USD (17)
Crescimento mensal:
-25.67%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
136.67 USD
Máximo:
4 037.78 USD (36.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.95% (4 037.78 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.65% (3 107.44 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 988
EURUSD 641
XAUUSD 407
AUDCAD 342
NZDCAD 273
AUDNZD 270
BTCUSD 221
USDCAD 206
EURJPY 119
EURCHF 55
EURGBP 46
GBPUSD 42
AUDUSD 33
USDCHF 12
GBPJPY 12
NZDCHF 7
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY -689
EURUSD 639
XAUUSD 3.1K
AUDCAD 728
NZDCAD 575
AUDNZD -946
BTCUSD 954
USDCAD -421
EURJPY 382
EURCHF 41
EURGBP 176
GBPUSD -113
AUDUSD 75
USDCHF 19
GBPJPY -32
NZDCHF 23
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 8.5K
EURUSD 12K
XAUUSD 126K
AUDCAD 47K
NZDCAD 13K
AUDNZD -40K
BTCUSD 2.6M
USDCAD -6.5K
EURJPY 16K
EURCHF 821
EURGBP -913
GBPUSD 104
AUDUSD 7K
USDCHF 1.9K
GBPJPY -490
NZDCHF 1.2K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +203.55 USD
Pior negociação: -352 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 17
Máximo lucro consecutivo: +398.10 USD
Máxima perda consecutiva: -1 686.15 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live15
0.00 × 1
SuperForex-ECN
0.00 × 24
Tickmill-Live04
0.16 × 32
ICMarkets-Live02
0.25 × 4
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
Tickmill-Live09
1.03 × 637
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
FusionMarkets-Live
1.03 × 630
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2813
TMGM.TradeMax-Live8
1.13 × 135
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 369
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 452
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.19 × 463
347 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.11.27 22:34
No swaps are charged
2025.11.27 22:34
No swaps are charged
2025.11.26 22:06
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 22:28
No swaps are charged
2025.11.04 22:28
No swaps are charged
2025.11.04 17:19
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 21:42
No swaps are charged
2025.08.21 21:42
No swaps are charged
2025.08.21 19:35
No swaps are charged on the signal account
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Tickmill yunye
30 USD por mês
137%
0
0
USD
7.3K
USD
34
99%
3 674
60%
100%
1.14
1.24
USD
34%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.