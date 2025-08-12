- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
3 674
Negociações com lucro:
2 225 (60.56%)
Negociações com perda:
1 449 (39.44%)
Melhor negociação:
203.55 USD
Pior negociação:
-352.45 USD
Lucro bruto:
36 783.90 USD (9 225 039 pips)
Perda bruta:
-32 242.51 USD (6 451 521 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (398.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
699.15 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
20.49%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
186
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.12
Negociações longas:
1 731 (47.11%)
Negociações curtas:
1 943 (52.89%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
1.24 USD
Lucro médio:
16.53 USD
Perda média:
-22.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-1 686.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 686.15 USD (17)
Crescimento mensal:
-25.67%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
136.67 USD
Máximo:
4 037.78 USD (36.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.95% (4 037.78 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.65% (3 107.44 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|988
|EURUSD
|641
|XAUUSD
|407
|AUDCAD
|342
|NZDCAD
|273
|AUDNZD
|270
|BTCUSD
|221
|USDCAD
|206
|EURJPY
|119
|EURCHF
|55
|EURGBP
|46
|GBPUSD
|42
|AUDUSD
|33
|USDCHF
|12
|GBPJPY
|12
|NZDCHF
|7
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|-689
|EURUSD
|639
|XAUUSD
|3.1K
|AUDCAD
|728
|NZDCAD
|575
|AUDNZD
|-946
|BTCUSD
|954
|USDCAD
|-421
|EURJPY
|382
|EURCHF
|41
|EURGBP
|176
|GBPUSD
|-113
|AUDUSD
|75
|USDCHF
|19
|GBPJPY
|-32
|NZDCHF
|23
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|8.5K
|EURUSD
|12K
|XAUUSD
|126K
|AUDCAD
|47K
|NZDCAD
|13K
|AUDNZD
|-40K
|BTCUSD
|2.6M
|USDCAD
|-6.5K
|EURJPY
|16K
|EURCHF
|821
|EURGBP
|-913
|GBPUSD
|104
|AUDUSD
|7K
|USDCHF
|1.9K
|GBPJPY
|-490
|NZDCHF
|1.2K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +203.55 USD
Pior negociação: -352 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 17
Máximo lucro consecutivo: +398.10 USD
Máxima perda consecutiva: -1 686.15 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
Tickmill-Live04
|0.16 × 32
|
ICMarkets-Live02
|0.25 × 4
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
Tickmill-Live09
|1.03 × 637
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 630
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
|
ICMarketsSC-Live09
|1.10 × 2813
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.13 × 135
|
Exness-Real18
|1.13 × 1803
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 369
|
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 452
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.19 × 463
347 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
137%
0
0
USD
USD
7.3K
USD
USD
34
99%
3 674
60%
100%
1.14
1.24
USD
USD
34%
1:500