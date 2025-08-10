- Büyüme
İşlemler:
3 118
Kârla kapanan işlemler:
2 304 (73.89%)
Zararla kapanan işlemler:
814 (26.11%)
En iyi işlem:
104.30 USD
En kötü işlem:
-149.35 USD
Brüt kâr:
5 822.87 USD (307 441 pips)
Brüt zarar:
-3 684.44 USD (761 220 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (23.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
141.30 USD (2)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
13.06%
Maks. mevduat yükü:
91.33%
En son işlem:
56 dakika önce
Hafta başına işlemler:
156
Ort. tutma süresi:
24 dakika
Düzelme faktörü:
7.09
Alış işlemleri:
2 261 (72.51%)
Satış işlemleri:
857 (27.49%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
0.69 USD
Ortalama kâr:
2.53 USD
Ortalama zarar:
-4.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-58.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-259.54 USD (3)
Aylık büyüme:
35.25%
Yıllık tahmin:
427.73%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.10 USD
Maksimum:
301.73 USD (15.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.83% (301.73 USD)
Varlığa göre:
61.74% (649.87 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3114
|BTCUSD
|3
|ETHUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.4K
|BTCUSD
|-252
|ETHUSD
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|43K
|BTCUSD
|-495K
|ETHUSD
|-978
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +104.30 USD
En kötü işlem: -149 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +23.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -58.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
The signal using EA CommunityPower, focused on Gold trading.
Trades runs on time frame 5,1:500 leverage, and using MA 200 and Stochastic indicators for trade entry and averaging.
08/Sep/2025: Just realized that this broker's slippage is extremely high, not recommended for copy trading.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1 407%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
24
99%
3 118
73%
13%
1.58
0.69
USD
USD
62%
1:500