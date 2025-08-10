SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MoscowMule CP
Tony Franciscus Jans

MoscowMule CP

Tony Franciscus Jans
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1 407%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 118
Kârla kapanan işlemler:
2 304 (73.89%)
Zararla kapanan işlemler:
814 (26.11%)
En iyi işlem:
104.30 USD
En kötü işlem:
-149.35 USD
Brüt kâr:
5 822.87 USD (307 441 pips)
Brüt zarar:
-3 684.44 USD (761 220 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (23.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
141.30 USD (2)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
13.06%
Maks. mevduat yükü:
91.33%
En son işlem:
56 dakika önce
Hafta başına işlemler:
156
Ort. tutma süresi:
24 dakika
Düzelme faktörü:
7.09
Alış işlemleri:
2 261 (72.51%)
Satış işlemleri:
857 (27.49%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
0.69 USD
Ortalama kâr:
2.53 USD
Ortalama zarar:
-4.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-58.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-259.54 USD (3)
Aylık büyüme:
35.25%
Yıllık tahmin:
427.73%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.10 USD
Maksimum:
301.73 USD (15.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.83% (301.73 USD)
Varlığa göre:
61.74% (649.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 3114
BTCUSD 3
ETHUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.4K
BTCUSD -252
ETHUSD -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 43K
BTCUSD -495K
ETHUSD -978
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +104.30 USD
En kötü işlem: -149 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +23.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -58.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
FBS-Real-12
0.07 × 1176
TradeMaxGlobal-Live5
2.31 × 52
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.83 × 86
The signal using EA CommunityPower, focused on Gold trading.

Trades runs on time frame 5,1:500 leverage, and using MA 200 and Stochastic indicators for trade entry and averaging.


08/Sep/2025: Just realized that this broker's slippage is extremely high, not recommended for copy trading. 

İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MoscowMule CP
Ayda 30 USD
1 407%
0
0
USD
1K
USD
24
99%
3 118
73%
13%
1.58
0.69
USD
62%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.