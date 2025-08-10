- Croissance
Trades:
3 118
Bénéfice trades:
2 304 (73.89%)
Perte trades:
814 (26.11%)
Meilleure transaction:
104.30 USD
Pire transaction:
-149.35 USD
Bénéfice brut:
5 822.87 USD (307 441 pips)
Perte brute:
-3 684.44 USD (761 220 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (23.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
141.30 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
13.06%
Charge de dépôt maximale:
91.33%
Dernier trade:
33 il y a des minutes
Trades par semaine:
156
Temps de détention moyen:
24 minutes
Facteur de récupération:
7.09
Longs trades:
2 261 (72.51%)
Courts trades:
857 (27.49%)
Facteur de profit:
1.58
Rendement attendu:
0.69 USD
Bénéfice moyen:
2.53 USD
Perte moyenne:
-4.53 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-58.11 USD)
Perte consécutive maximale:
-259.54 USD (3)
Croissance mensuelle:
35.25%
Prévision annuelle:
427.73%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.10 USD
Maximal:
301.73 USD (15.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.83% (301.73 USD)
Par fonds propres:
61.74% (649.87 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3114
|BTCUSD
|3
|ETHUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2.4K
|BTCUSD
|-252
|ETHUSD
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|43K
|BTCUSD
|-495K
|ETHUSD
|-978
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
The signal using EA CommunityPower, focused on Gold trading.
Trades runs on time frame 5,1:500 leverage, and using MA 200 and Stochastic indicators for trade entry and averaging.
08/Sep/2025: Just realized that this broker's slippage is extremely high, not recommended for copy trading.
