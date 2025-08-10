SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MoscowMule CP
Tony Franciscus Jans

MoscowMule CP

Tony Franciscus Jans
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 1 407%
Headway-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 118
Bénéfice trades:
2 304 (73.89%)
Perte trades:
814 (26.11%)
Meilleure transaction:
104.30 USD
Pire transaction:
-149.35 USD
Bénéfice brut:
5 822.87 USD (307 441 pips)
Perte brute:
-3 684.44 USD (761 220 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (23.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
141.30 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
13.06%
Charge de dépôt maximale:
91.33%
Dernier trade:
33 il y a des minutes
Trades par semaine:
156
Temps de détention moyen:
24 minutes
Facteur de récupération:
7.09
Longs trades:
2 261 (72.51%)
Courts trades:
857 (27.49%)
Facteur de profit:
1.58
Rendement attendu:
0.69 USD
Bénéfice moyen:
2.53 USD
Perte moyenne:
-4.53 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-58.11 USD)
Perte consécutive maximale:
-259.54 USD (3)
Croissance mensuelle:
35.25%
Prévision annuelle:
427.73%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.10 USD
Maximal:
301.73 USD (15.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.83% (301.73 USD)
Par fonds propres:
61.74% (649.87 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 3114
BTCUSD 3
ETHUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.4K
BTCUSD -252
ETHUSD -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 43K
BTCUSD -495K
ETHUSD -978
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +104.30 USD
Pire transaction: -149 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +23.66 USD
Perte consécutive maximale: -58.11 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
FBS-Real-12
0.07 × 1176
TradeMaxGlobal-Live5
2.31 × 52
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.83 × 86
The signal using EA CommunityPower, focused on Gold trading.

Trades runs on time frame 5,1:500 leverage, and using MA 200 and Stochastic indicators for trade entry and averaging.


08/Sep/2025: Just realized that this broker's slippage is extremely high, not recommended for copy trading. 

Aucun avis
2026.01.07 06:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 00:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 01:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.28 07:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.28 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.28 06:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 23:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 14:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 13:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 21:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 20:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 19:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.14 04:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 03:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 02:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 13:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 07:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 19:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 15:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 06:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.