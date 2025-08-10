- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
3 120
Negociações com lucro:
2 305 (73.87%)
Negociações com perda:
815 (26.12%)
Melhor negociação:
104.30 USD
Pior negociação:
-149.35 USD
Lucro bruto:
5 825.23 USD (307 676 pips)
Perda bruta:
-3 686.43 USD (761 418 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (23.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
141.30 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
13.06%
Depósito máximo carregado:
91.33%
Último negócio:
5 minutos atrás
Negociações por semana:
157
Tempo médio de espera:
24 minutos
Fator de recuperação:
7.09
Negociações longas:
2 263 (72.53%)
Negociações curtas:
857 (27.47%)
Fator de lucro:
1.58
Valor esperado:
0.69 USD
Lucro médio:
2.53 USD
Perda média:
-4.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-58.11 USD)
Máxima perda consecutiva:
-259.54 USD (3)
Crescimento mensal:
35.30%
Previsão anual:
428.32%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.10 USD
Máximo:
301.73 USD (15.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
39.83% (301.73 USD)
Pelo Capital Líquido:
61.74% (649.87 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3116
|BTCUSD
|3
|ETHUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2.4K
|BTCUSD
|-252
|ETHUSD
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|43K
|BTCUSD
|-495K
|ETHUSD
|-978
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +104.30 USD
Pior negociação: -149 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +23.66 USD
Máxima perda consecutiva: -58.11 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
The signal using EA CommunityPower, focused on Gold trading.
Trades runs on time frame 5,1:500 leverage, and using MA 200 and Stochastic indicators for trade entry and averaging.
08/Sep/2025: Just realized that this broker's slippage is extremely high, not recommended for copy trading.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
1 407%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
24
99%
3 120
73%
13%
1.58
0.69
USD
USD
62%
1:500