Tony Franciscus Jans

MoscowMule CP

Tony Franciscus Jans
0 comentários
Confiabilidade
24 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 1 407%
Headway-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 120
Negociações com lucro:
2 305 (73.87%)
Negociações com perda:
815 (26.12%)
Melhor negociação:
104.30 USD
Pior negociação:
-149.35 USD
Lucro bruto:
5 825.23 USD (307 676 pips)
Perda bruta:
-3 686.43 USD (761 418 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (23.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
141.30 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
13.06%
Depósito máximo carregado:
91.33%
Último negócio:
5 minutos atrás
Negociações por semana:
157
Tempo médio de espera:
24 minutos
Fator de recuperação:
7.09
Negociações longas:
2 263 (72.53%)
Negociações curtas:
857 (27.47%)
Fator de lucro:
1.58
Valor esperado:
0.69 USD
Lucro médio:
2.53 USD
Perda média:
-4.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-58.11 USD)
Máxima perda consecutiva:
-259.54 USD (3)
Crescimento mensal:
35.30%
Previsão anual:
428.32%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.10 USD
Máximo:
301.73 USD (15.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
39.83% (301.73 USD)
Pelo Capital Líquido:
61.74% (649.87 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 3116
BTCUSD 3
ETHUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 2.4K
BTCUSD -252
ETHUSD -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 43K
BTCUSD -495K
ETHUSD -978
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +104.30 USD
Pior negociação: -149 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +23.66 USD
Máxima perda consecutiva: -58.11 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
FBS-Real-12
0.07 × 1176
TradeMaxGlobal-Live5
2.31 × 52
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.83 × 86
The signal using EA CommunityPower, focused on Gold trading.

Trades runs on time frame 5,1:500 leverage, and using MA 200 and Stochastic indicators for trade entry and averaging.


08/Sep/2025: Just realized that this broker's slippage is extremely high, not recommended for copy trading. 

Sem comentários
2026.01.07 06:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 00:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 01:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.28 07:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.28 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.28 06:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 23:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 14:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 13:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 21:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 20:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 19:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.14 04:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 03:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 02:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 13:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 07:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 19:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 15:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 06:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.