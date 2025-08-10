- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 118
Profit Trade:
2 304 (73.89%)
Loss Trade:
814 (26.11%)
Best Trade:
104.30 USD
Worst Trade:
-149.35 USD
Profitto lordo:
5 822.87 USD (307 441 pips)
Perdita lorda:
-3 684.44 USD (761 220 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (23.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
141.30 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
13.06%
Massimo carico di deposito:
91.33%
Ultimo trade:
54 minuti fa
Trade a settimana:
156
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
7.09
Long Trade:
2 261 (72.51%)
Short Trade:
857 (27.49%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
0.69 USD
Profitto medio:
2.53 USD
Perdita media:
-4.53 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-58.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-259.54 USD (3)
Crescita mensile:
35.25%
Previsione annuale:
427.73%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.10 USD
Massimale:
301.73 USD (15.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.83% (301.73 USD)
Per equità:
61.74% (649.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3114
|BTCUSD
|3
|ETHUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.4K
|BTCUSD
|-252
|ETHUSD
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|43K
|BTCUSD
|-495K
|ETHUSD
|-978
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +104.30 USD
Worst Trade: -149 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +23.66 USD
Massima perdita consecutiva: -58.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
The signal using EA CommunityPower, focused on Gold trading.
Trades runs on time frame 5,1:500 leverage, and using MA 200 and Stochastic indicators for trade entry and averaging.
08/Sep/2025: Just realized that this broker's slippage is extremely high, not recommended for copy trading.
