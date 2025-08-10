시그널섹션
Tony Franciscus Jans

MoscowMule CP

Tony Franciscus Jans
0 리뷰
안정성
24
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 1 415%
Headway-Real
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
3 123
이익 거래:
2 307 (73.87%)
손실 거래:
816 (26.13%)
최고의 거래:
104.30 USD
최악의 거래:
-149.35 USD
총 수익:
5 830.39 USD (308 190 pips)
총 손실:
-3 686.46 USD (761 421 pips)
연속 최대 이익:
22 (23.66 USD)
연속 최대 이익:
141.30 USD (2)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
13.06%
최대 입금량:
91.33%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
156
평균 유지 시간:
24 분
회복 요인:
7.11
롱(주식매수):
2 266 (72.56%)
숏(주식차입매도):
857 (27.44%)
수익 요인:
1.58
기대수익:
0.69 USD
평균 이익:
2.53 USD
평균 손실:
-4.52 USD
연속 최대 손실:
4 (-58.11 USD)
연속 최대 손실:
-259.54 USD (3)
월별 성장률:
35.98%
연간 예측:
436.51%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.10 USD
최대한의:
301.73 USD (15.49%)
상대적 삭감:
잔고별:
39.83% (301.73 USD)
자본금별:
61.74% (649.87 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 3119
BTCUSD 3
ETHUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 2.4K
BTCUSD -252
ETHUSD -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 43K
BTCUSD -495K
ETHUSD -978
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +104.30 USD
최악의 거래: -149 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +23.66 USD
연속 최대 손실: -58.11 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
FBS-Real-12
0.07 × 1176
TradeMaxGlobal-Live5
2.31 × 52
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.83 × 86
The signal using EA CommunityPower, focused on Gold trading.

Trades runs on time frame 5,1:500 leverage, and using MA 200 and Stochastic indicators for trade entry and averaging.


08/Sep/2025: Just realized that this broker's slippage is extremely high, not recommended for copy trading. 

리뷰 없음
2026.01.07 06:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 00:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 01:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.28 07:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.28 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.28 06:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 23:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 14:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 13:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 21:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 20:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 19:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.14 04:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 03:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 02:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 13:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 07:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 19:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 15:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 06:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.