- 자본
- 축소
트레이드:
3 123
이익 거래:
2 307 (73.87%)
손실 거래:
816 (26.13%)
최고의 거래:
104.30 USD
최악의 거래:
-149.35 USD
총 수익:
5 830.39 USD (308 190 pips)
총 손실:
-3 686.46 USD (761 421 pips)
연속 최대 이익:
22 (23.66 USD)
연속 최대 이익:
141.30 USD (2)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
13.06%
최대 입금량:
91.33%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
156
평균 유지 시간:
24 분
회복 요인:
7.11
롱(주식매수):
2 266 (72.56%)
숏(주식차입매도):
857 (27.44%)
수익 요인:
1.58
기대수익:
0.69 USD
평균 이익:
2.53 USD
평균 손실:
-4.52 USD
연속 최대 손실:
4 (-58.11 USD)
연속 최대 손실:
-259.54 USD (3)
월별 성장률:
35.98%
연간 예측:
436.51%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.10 USD
최대한의:
301.73 USD (15.49%)
상대적 삭감:
잔고별:
39.83% (301.73 USD)
자본금별:
61.74% (649.87 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3119
|BTCUSD
|3
|ETHUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|2.4K
|BTCUSD
|-252
|ETHUSD
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|43K
|BTCUSD
|-495K
|ETHUSD
|-978
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +104.30 USD
최악의 거래: -149 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +23.66 USD
연속 최대 손실: -58.11 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
The signal using EA CommunityPower, focused on Gold trading.
Trades runs on time frame 5,1:500 leverage, and using MA 200 and Stochastic indicators for trade entry and averaging.
08/Sep/2025: Just realized that this broker's slippage is extremely high, not recommended for copy trading.
리뷰 없음
