Tony Franciscus Jans

MoscowMule CP

Tony Franciscus Jans
0 comentarios
Fiabilidad
24 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 1 407%
Headway-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3 118
Transacciones Rentables:
2 304 (73.89%)
Transacciones Irrentables:
814 (26.11%)
Mejor transacción:
104.30 USD
Peor transacción:
-149.35 USD
Beneficio Bruto:
5 822.87 USD (307 441 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 684.44 USD (761 220 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (23.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
141.30 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
13.06%
Carga máxima del depósito:
91.33%
Último trade:
7 minutos
Trades a la semana:
158
Tiempo medio de espera:
24 minutos
Factor de Recuperación:
7.09
Transacciones Largas:
2 261 (72.51%)
Transacciones Cortas:
857 (27.49%)
Factor de Beneficio:
1.58
Beneficio Esperado:
0.69 USD
Beneficio medio:
2.53 USD
Pérdidas medias:
-4.53 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-58.11 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-259.54 USD (3)
Crecimiento al mes:
35.25%
Pronóstico anual:
427.73%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.10 USD
Máxima:
301.73 USD (15.49%)
Reducción relativa:
De balance:
39.83% (301.73 USD)
De fondos:
61.74% (649.87 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 3114
BTCUSD 3
ETHUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 2.4K
BTCUSD -252
ETHUSD -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 43K
BTCUSD -495K
ETHUSD -978
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +104.30 USD
Peor transacción: -149 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +23.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -58.11 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
FBS-Real-12
0.07 × 1176
TradeMaxGlobal-Live5
2.31 × 52
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.83 × 86
The signal using EA CommunityPower, focused on Gold trading.

Trades runs on time frame 5,1:500 leverage, and using MA 200 and Stochastic indicators for trade entry and averaging.


08/Sep/2025: Just realized that this broker's slippage is extremely high, not recommended for copy trading. 

No hay comentarios
2026.01.07 06:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 00:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 01:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.28 07:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.28 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.28 06:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 23:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 14:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 13:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 21:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 20:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 19:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.14 04:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 03:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 02:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 13:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 07:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 19:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 15:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 06:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
