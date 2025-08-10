- Wachstum
Trades insgesamt:
3 123
Gewinntrades:
2 307 (73.87%)
Verlusttrades:
816 (26.13%)
Bester Trade:
104.30 USD
Schlechtester Trade:
-149.35 USD
Bruttoprofit:
5 830.39 USD (308 190 pips)
Bruttoverlust:
-3 686.46 USD (761 421 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (23.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
141.30 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
13.06%
Max deposit load:
91.33%
Letzter Trade:
31 Minuten
Trades pro Woche:
156
Durchschn. Haltezeit:
24 Minuten
Erholungsfaktor:
7.11
Long-Positionen:
2 266 (72.56%)
Short-Positionen:
857 (27.44%)
Profit-Faktor:
1.58
Mathematische Gewinnerwartung:
0.69 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.53 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.52 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-58.11 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-259.54 USD (3)
Wachstum pro Monat :
35.98%
Jahresprognose:
436.51%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.10 USD
Maximaler:
301.73 USD (15.49%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
39.83% (301.73 USD)
Kapital:
61.74% (649.87 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3119
|BTCUSD
|3
|ETHUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2.4K
|BTCUSD
|-252
|ETHUSD
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|43K
|BTCUSD
|-495K
|ETHUSD
|-978
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Bester Trade: +104.30 USD
Schlechtester Trade: -149 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +23.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -58.11 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
The signal using EA CommunityPower, focused on Gold trading.
Trades runs on time frame 5,1:500 leverage, and using MA 200 and Stochastic indicators for trade entry and averaging.
08/Sep/2025: Just realized that this broker's slippage is extremely high, not recommended for copy trading.
Keine Bewertungen
