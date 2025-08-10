シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / MoscowMule CP
Tony Franciscus Jans

MoscowMule CP

Tony Franciscus Jans
レビュー0件
信頼性
24週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 1 415%
Headway-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 123
利益トレード:
2 307 (73.87%)
損失トレード:
816 (26.13%)
ベストトレード:
104.30 USD
最悪のトレード:
-149.35 USD
総利益:
5 830.39 USD (308 190 pips)
総損失:
-3 686.46 USD (761 421 pips)
最大連続の勝ち:
22 (23.66 USD)
最大連続利益:
141.30 USD (2)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
13.06%
最大入金額:
91.33%
最近のトレード:
40 分前
1週間当たりの取引:
156
平均保有時間:
24 分
リカバリーファクター:
7.11
長いトレード:
2 266 (72.56%)
短いトレード:
857 (27.44%)
プロフィットファクター:
1.58
期待されたペイオフ:
0.69 USD
平均利益:
2.53 USD
平均損失:
-4.52 USD
最大連続の負け:
4 (-58.11 USD)
最大連続損失:
-259.54 USD (3)
月間成長:
35.98%
年間予想:
436.51%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.10 USD
最大の:
301.73 USD (15.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
39.83% (301.73 USD)
エクイティによる:
61.74% (649.87 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 3119
BTCUSD 3
ETHUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 2.4K
BTCUSD -252
ETHUSD -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 43K
BTCUSD -495K
ETHUSD -978
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +104.30 USD
最悪のトレード: -149 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +23.66 USD
最大連続損失: -58.11 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
FBS-Real-12
0.07 × 1176
TradeMaxGlobal-Live5
2.31 × 52
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.83 × 86
The signal using EA CommunityPower, focused on Gold trading.

Trades runs on time frame 5,1:500 leverage, and using MA 200 and Stochastic indicators for trade entry and averaging.


08/Sep/2025: Just realized that this broker's slippage is extremely high, not recommended for copy trading. 

レビューなし
2026.01.07 06:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 00:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 01:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.28 07:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.28 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.28 06:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 23:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 14:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 13:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 21:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 20:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 19:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.14 04:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 03:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 02:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 13:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 07:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 19:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 15:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 06:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください