トレード:
3 123
利益トレード:
2 307 (73.87%)
損失トレード:
816 (26.13%)
ベストトレード:
104.30 USD
最悪のトレード:
-149.35 USD
総利益:
5 830.39 USD (308 190 pips)
総損失:
-3 686.46 USD (761 421 pips)
最大連続の勝ち:
22 (23.66 USD)
最大連続利益:
141.30 USD (2)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
13.06%
最大入金額:
91.33%
最近のトレード:
40 分前
1週間当たりの取引:
156
平均保有時間:
24 分
リカバリーファクター:
7.11
長いトレード:
2 266 (72.56%)
短いトレード:
857 (27.44%)
プロフィットファクター:
1.58
期待されたペイオフ:
0.69 USD
平均利益:
2.53 USD
平均損失:
-4.52 USD
最大連続の負け:
4 (-58.11 USD)
最大連続損失:
-259.54 USD (3)
月間成長:
35.98%
年間予想:
436.51%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.10 USD
最大の:
301.73 USD (15.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
39.83% (301.73 USD)
エクイティによる:
61.74% (649.87 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3119
|BTCUSD
|3
|ETHUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2.4K
|BTCUSD
|-252
|ETHUSD
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|43K
|BTCUSD
|-495K
|ETHUSD
|-978
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +104.30 USD
最悪のトレード: -149 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +23.66 USD
最大連続損失: -58.11 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
The signal using EA CommunityPower, focused on Gold trading.
Trades runs on time frame 5,1:500 leverage, and using MA 200 and Stochastic indicators for trade entry and averaging.
08/Sep/2025: Just realized that this broker's slippage is extremely high, not recommended for copy trading.
