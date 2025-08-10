- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3 123
盈利交易:
2 307 (73.87%)
亏损交易:
816 (26.13%)
最好交易:
104.30 USD
最差交易:
-149.35 USD
毛利:
5 830.39 USD (308 190 pips)
毛利亏损:
-3 686.46 USD (761 421 pips)
最大连续赢利:
22 (23.66 USD)
最大连续盈利:
141.30 USD (2)
夏普比率:
0.07
交易活动:
13.06%
最大入金加载:
91.33%
最近交易:
5 几分钟前
每周交易:
156
平均持有时间:
24 分钟
采收率:
7.11
长期交易:
2 266 (72.56%)
短期交易:
857 (27.44%)
利润因子:
1.58
预期回报:
0.69 USD
平均利润:
2.53 USD
平均损失:
-4.52 USD
最大连续失误:
4 (-58.11 USD)
最大连续亏损:
-259.54 USD (3)
每月增长:
35.98%
年度预测:
436.51%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1.10 USD
最大值:
301.73 USD (15.49%)
相对跌幅:
结余:
39.83% (301.73 USD)
净值:
61.74% (649.87 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3119
|BTCUSD
|3
|ETHUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.4K
|BTCUSD
|-252
|ETHUSD
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|43K
|BTCUSD
|-495K
|ETHUSD
|-978
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +104.30 USD
最差交易: -149 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +23.66 USD
最大连续亏损: -58.11 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
The signal using EA CommunityPower, focused on Gold trading.
Trades runs on time frame 5,1:500 leverage, and using MA 200 and Stochastic indicators for trade entry and averaging.
08/Sep/2025: Just realized that this broker's slippage is extremely high, not recommended for copy trading.
