Всего трейдов:
3 123
Прибыльных трейдов:
2 307 (73.87%)
Убыточных трейдов:
816 (26.13%)
Лучший трейд:
104.30 USD
Худший трейд:
-149.35 USD
Общая прибыль:
5 830.39 USD (308 190 pips)
Общий убыток:
-3 686.46 USD (761 421 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (23.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
141.30 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
13.06%
Макс. загрузка депозита:
91.33%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
156
Ср. время удержания:
24 минуты
Фактор восстановления:
7.11
Длинных трейдов:
2 266 (72.56%)
Коротких трейдов:
857 (27.44%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
0.69 USD
Средняя прибыль:
2.53 USD
Средний убыток:
-4.52 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-58.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-259.54 USD (3)
Прирост в месяц:
35.98%
Годовой прогноз:
436.51%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.10 USD
Максимальная:
301.73 USD (15.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.83% (301.73 USD)
По эквити:
61.74% (649.87 USD)
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3119
|BTCUSD
|3
|ETHUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.4K
|BTCUSD
|-252
|ETHUSD
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|43K
|BTCUSD
|-495K
|ETHUSD
|-978
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Лучший трейд: +104.30 USD
Худший трейд: -149 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +23.66 USD
Макс. убыток в серии: -58.11 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
The signal using EA CommunityPower, focused on Gold trading.
Trades runs on time frame 5,1:500 leverage, and using MA 200 and Stochastic indicators for trade entry and averaging.
08/Sep/2025: Just realized that this broker's slippage is extremely high, not recommended for copy trading.
Нет отзывов
