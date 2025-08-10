СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / MoscowMule CP
Tony Franciscus Jans

MoscowMule CP

Tony Franciscus Jans
0 отзывов
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 1 415%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 123
Прибыльных трейдов:
2 307 (73.87%)
Убыточных трейдов:
816 (26.13%)
Лучший трейд:
104.30 USD
Худший трейд:
-149.35 USD
Общая прибыль:
5 830.39 USD (308 190 pips)
Общий убыток:
-3 686.46 USD (761 421 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (23.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
141.30 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
13.06%
Макс. загрузка депозита:
91.33%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
156
Ср. время удержания:
24 минуты
Фактор восстановления:
7.11
Длинных трейдов:
2 266 (72.56%)
Коротких трейдов:
857 (27.44%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
0.69 USD
Средняя прибыль:
2.53 USD
Средний убыток:
-4.52 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-58.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-259.54 USD (3)
Прирост в месяц:
35.98%
Годовой прогноз:
436.51%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.10 USD
Максимальная:
301.73 USD (15.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.83% (301.73 USD)
По эквити:
61.74% (649.87 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 3119
BTCUSD 3
ETHUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.4K
BTCUSD -252
ETHUSD -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 43K
BTCUSD -495K
ETHUSD -978
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +104.30 USD
Худший трейд: -149 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +23.66 USD
Макс. убыток в серии: -58.11 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
FBS-Real-12
0.07 × 1176
TradeMaxGlobal-Live5
2.31 × 52
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.83 × 86
The signal using EA CommunityPower, focused on Gold trading.

Trades runs on time frame 5,1:500 leverage, and using MA 200 and Stochastic indicators for trade entry and averaging.


08/Sep/2025: Just realized that this broker's slippage is extremely high, not recommended for copy trading. 

Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MoscowMule CP
30 USD в месяц
1 415%
0
0
USD
1K
USD
24
99%
3 123
73%
13%
1.58
0.69
USD
62%
1:500
Копировать

