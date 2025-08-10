SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / SP500 to the Moon
Humraz Parmar

SP500 to the Moon

Humraz Parmar
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 71%
FusionMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
84
Kârla kapanan işlemler:
51 (60.71%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (39.29%)
En iyi işlem:
3 974.71 CAD
En kötü işlem:
-3 842.45 CAD
Brüt kâr:
51 367.11 CAD (171 763 pips)
Brüt zarar:
-33 475.31 CAD (84 573 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (4 840.00 CAD)
Maksimum ardışık kâr:
4 840.00 CAD (8)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
94.98%
Maks. mevduat yükü:
8.76%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.33
Alış işlemleri:
84 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
213.00 CAD
Ortalama kâr:
1 007.20 CAD
Ortalama zarar:
-1 014.40 CAD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-4 811.40 CAD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 567.64 CAD (3)
Aylık büyüme:
16.93%
Yıllık tahmin:
205.44%
Algo alım-satım:
77%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 CAD
Maksimum:
7 677.05 CAD (26.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.18% (7 677.05 CAD)
Varlığa göre:
12.45% (4 658.38 CAD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US500 84
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US500 14K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US500 87K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 974.71 CAD
En kötü işlem: -3 842 CAD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +4 840.00 CAD
Maksimum ardışık zarar: -4 811.40 CAD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Using up to 7x Leverage to trade SP500. 

1:20 Minimum Margin Requirement for Broker Symbol.

Estimated Drawdown of 85% Max 

Watching Economic Data daily to close positions and sit out of the market during volatile times. 

Positions closed everynight for 1 hour to avoid Swap Fees, and Session Gaps.


İnceleme yok
2025.09.23 21:33
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.81% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 21:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 21:38
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.12% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 07:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 09:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.15 21:32
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 21:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 21:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.28% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 23:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SP500 to the Moon
Ayda 30 USD
71%
0
0
USD
44K
CAD
16
77%
84
60%
95%
1.53
213.00
CAD
20%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.