SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / SP500 to the Moon
Humraz Parmar

SP500 to the Moon

Humraz Parmar
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 71%
FusionMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
84
Profit Trade:
51 (60.71%)
Loss Trade:
33 (39.29%)
Best Trade:
3 974.71 CAD
Worst Trade:
-3 842.45 CAD
Profitto lordo:
51 367.11 CAD (171 763 pips)
Perdita lorda:
-33 475.31 CAD (84 573 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (4 840.00 CAD)
Massimo profitto consecutivo:
4 840.00 CAD (8)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
94.98%
Massimo carico di deposito:
8.76%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.33
Long Trade:
84 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
213.00 CAD
Profitto medio:
1 007.20 CAD
Perdita media:
-1 014.40 CAD
Massime perdite consecutive:
5 (-4 811.40 CAD)
Massima perdita consecutiva:
-6 567.64 CAD (3)
Crescita mensile:
16.93%
Previsione annuale:
205.44%
Algo trading:
77%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 CAD
Massimale:
7 677.05 CAD (26.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.18% (7 677.05 CAD)
Per equità:
12.45% (4 658.38 CAD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US500 84
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US500 14K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US500 87K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 974.71 CAD
Worst Trade: -3 842 CAD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +4 840.00 CAD
Massima perdita consecutiva: -4 811.40 CAD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Using up to 7x Leverage to trade SP500. 

1:20 Minimum Margin Requirement for Broker Symbol.

Estimated Drawdown of 85% Max 

Watching Economic Data daily to close positions and sit out of the market during volatile times. 

Positions closed everynight for 1 hour to avoid Swap Fees, and Session Gaps.


Non ci sono recensioni
2025.09.23 21:33
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.81% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 21:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 21:38
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.12% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 07:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 09:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.15 21:32
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 21:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 21:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.28% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 23:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SP500 to the Moon
30USD al mese
71%
0
0
USD
44K
CAD
16
77%
84
60%
95%
1.53
213.00
CAD
20%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.