- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
84
Profit Trade:
51 (60.71%)
Loss Trade:
33 (39.29%)
Best Trade:
3 974.71 CAD
Worst Trade:
-3 842.45 CAD
Profitto lordo:
51 367.11 CAD (171 763 pips)
Perdita lorda:
-33 475.31 CAD (84 573 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (4 840.00 CAD)
Massimo profitto consecutivo:
4 840.00 CAD (8)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
94.98%
Massimo carico di deposito:
8.76%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.33
Long Trade:
84 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
213.00 CAD
Profitto medio:
1 007.20 CAD
Perdita media:
-1 014.40 CAD
Massime perdite consecutive:
5 (-4 811.40 CAD)
Massima perdita consecutiva:
-6 567.64 CAD (3)
Crescita mensile:
16.93%
Previsione annuale:
205.44%
Algo trading:
77%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 CAD
Massimale:
7 677.05 CAD (26.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.18% (7 677.05 CAD)
Per equità:
12.45% (4 658.38 CAD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US500
|84
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US500
|14K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US500
|87K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 974.71 CAD
Worst Trade: -3 842 CAD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +4 840.00 CAD
Massima perdita consecutiva: -4 811.40 CAD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Using up to 7x Leverage to trade SP500.
1:20 Minimum Margin Requirement for Broker Symbol.
Estimated Drawdown of 85% Max
Watching Economic Data daily to close positions and sit out of the market during volatile times.
Positions closed everynight for 1 hour to avoid Swap Fees, and Session Gaps.
Non ci sono recensioni
