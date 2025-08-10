- Crescimento
Negociações:
145
Negociações com lucro:
84 (57.93%)
Negociações com perda:
61 (42.07%)
Melhor negociação:
3 974.71 CAD
Pior negociação:
-7 455.94 CAD
Lucro bruto:
94 870.92 CAD (268 006 pips)
Perda bruta:
-90 287.46 CAD (203 829 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (4 840.00 CAD)
Máximo lucro consecutivo:
9 735.41 CAD (4)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
85.72%
Depósito máximo carregado:
13.24%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.18
Negociações longas:
145 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.05
Valor esperado:
31.61 CAD
Lucro médio:
1 129.42 CAD
Perda média:
-1 480.12 CAD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-11 077.31 CAD)
Máxima perda consecutiva:
-11 077.31 CAD (5)
Crescimento mensal:
1.40%
Previsão anual:
16.99%
Algotrading:
82%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 101.18 CAD
Máximo:
25 367.86 CAD (63.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
52.26% (25 367.86 CAD)
Pelo Capital Líquido:
24.47% (7 496.13 CAD)
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3 974.71 CAD
Pior negociação: -7 456 CAD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +4 840.00 CAD
Máxima perda consecutiva: -11 077.31 CAD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
FusionMarkets-Live
|20.11 × 36
ICMarketsSC-MT5-2
|154.00 × 1
Usando até 5x de alavancagem para negociar o SP500.
Requisito de margem mínima para o símbolo do corretor: 1:100.
Redução máxima estimada de 80%.
Retorno anual estimado de +120%.
Acompanhamento diário de dados econômicos para fechar posições e ficar fora do mercado durante períodos voláteis.
Posições fechadas todas as noites por 1 hora para evitar taxas de swap do corretor e gaps de sessão.
Sem comentários
