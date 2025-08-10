SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / SP500 Max Growth
Humraz Parmar

SP500 Max Growth

Humraz Parmar
0 comentários
Confiabilidade
29 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 20%
FusionMarkets-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
145
Negociações com lucro:
84 (57.93%)
Negociações com perda:
61 (42.07%)
Melhor negociação:
3 974.71 CAD
Pior negociação:
-7 455.94 CAD
Lucro bruto:
94 870.92 CAD (268 006 pips)
Perda bruta:
-90 287.46 CAD (203 829 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (4 840.00 CAD)
Máximo lucro consecutivo:
9 735.41 CAD (4)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
85.72%
Depósito máximo carregado:
13.24%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.18
Negociações longas:
145 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.05
Valor esperado:
31.61 CAD
Lucro médio:
1 129.42 CAD
Perda média:
-1 480.12 CAD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-11 077.31 CAD)
Máxima perda consecutiva:
-11 077.31 CAD (5)
Crescimento mensal:
1.40%
Previsão anual:
16.99%
Algotrading:
82%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 101.18 CAD
Máximo:
25 367.86 CAD (63.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
52.26% (25 367.86 CAD)
Pelo Capital Líquido:
24.47% (7 496.13 CAD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US500 145
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US500 3.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US500 64K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 974.71 CAD
Pior negociação: -7 456 CAD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +4 840.00 CAD
Máxima perda consecutiva: -11 077.31 CAD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live
20.11 × 36
ICMarketsSC-MT5-2
154.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Usando até 5x de alavancagem para negociar o SP500.

Requisito de margem mínima para o símbolo do corretor: 1:100.

Redução máxima estimada de 80%.

Retorno anual estimado de +120%.

Acompanhamento diário de dados econômicos para fechar posições e ficar fora do mercado durante períodos voláteis.

Posições fechadas todas as noites por 1 hora para evitar taxas de swap do corretor e gaps de sessão.
Sem comentários
2025.12.25 22:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 22:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 22:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 22:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 22:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.26 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 13:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 15:34
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.31% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 21:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.07 21:03
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.24% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 21:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 21:33
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.81% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 21:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 21:38
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.12% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 07:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 09:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.15 21:32
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 21:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 21:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.28% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 23:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
SP500 Max Growth
30 USD por mês
20%
0
0
USD
31K
CAD
29
82%
145
57%
86%
1.05
31.61
CAD
52%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.