



Requisito de margem mínima para o símbolo do corretor: 1:100.





Redução máxima estimada de 80%.





Retorno anual estimado de +120%.





Acompanhamento diário de dados econômicos para fechar posições e ficar fora do mercado durante períodos voláteis.





Posições fechadas todas as noites por 1 hora para evitar taxas de swap do corretor e gaps de sessão.

Usando até 5x de alavancagem para negociar o SP500.