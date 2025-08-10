- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
145
盈利交易:
84 (57.93%)
亏损交易:
61 (42.07%)
最好交易:
3 974.71 CAD
最差交易:
-7 455.94 CAD
毛利:
94 870.92 CAD (268 006 pips)
毛利亏损:
-90 287.46 CAD (203 829 pips)
最大连续赢利:
8 (4 840.00 CAD)
最大连续盈利:
9 735.41 CAD (4)
夏普比率:
0.06
交易活动:
85.72%
最大入金加载:
13.24%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.18
长期交易:
145 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.05
预期回报:
31.61 CAD
平均利润:
1 129.42 CAD
平均损失:
-1 480.12 CAD
最大连续失误:
5 (-11 077.31 CAD)
最大连续亏损:
-11 077.31 CAD (5)
每月增长:
1.40%
年度预测:
16.99%
算法交易:
82%
结余跌幅:
绝对:
3 101.18 CAD
最大值:
25 367.86 CAD (63.79%)
相对跌幅:
结余:
52.26% (25 367.86 CAD)
净值:
24.47% (7 496.13 CAD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US500
|145
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US500
|3.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US500
|64K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 974.71 CAD
最差交易: -7 456 CAD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +4 840.00 CAD
最大连续亏损: -11 077.31 CAD
使用高达5倍杠杆交易标普500指数。
1:100 经纪商交易品种的最低保证金要求。
预计最大回撤为80%。
年化预期回报率为+120%。
每天关注经济数据，在高波动时期平仓并暂时离场。
每天夜间平仓1小时以避免经纪商掉期费和交易时段跳空风险。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
20%
0
0
USD
USD
31K
CAD
CAD
29
82%
145
57%
86%
1.05
31.61
CAD
CAD
52%
1:500