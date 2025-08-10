信号部分
信号 / MetaTrader 5 / SP500 Max Growth
Humraz Parmar

SP500 Max Growth

Humraz Parmar
0条评论
可靠性
29
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 20%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
145
盈利交易:
84 (57.93%)
亏损交易:
61 (42.07%)
最好交易:
3 974.71 CAD
最差交易:
-7 455.94 CAD
毛利:
94 870.92 CAD (268 006 pips)
毛利亏损:
-90 287.46 CAD (203 829 pips)
最大连续赢利:
8 (4 840.00 CAD)
最大连续盈利:
9 735.41 CAD (4)
夏普比率:
0.06
交易活动:
85.72%
最大入金加载:
13.24%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.18
长期交易:
145 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.05
预期回报:
31.61 CAD
平均利润:
1 129.42 CAD
平均损失:
-1 480.12 CAD
最大连续失误:
5 (-11 077.31 CAD)
最大连续亏损:
-11 077.31 CAD (5)
每月增长:
1.40%
年度预测:
16.99%
算法交易:
82%
结余跌幅:
绝对:
3 101.18 CAD
最大值:
25 367.86 CAD (63.79%)
相对跌幅:
结余:
52.26% (25 367.86 CAD)
净值:
24.47% (7 496.13 CAD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US500 145
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US500 3.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US500 64K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3 974.71 CAD
最差交易: -7 456 CAD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +4 840.00 CAD
最大连续亏损: -11 077.31 CAD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Live
20.11 × 36
ICMarketsSC-MT5-2
154.00 × 1
使用高达5倍杠杆交易标普500指数。

1:100 经纪商交易品种的最低保证金要求。

预计最大回撤为80%。

年化预期回报率为+120%。

每天关注经济数据，在高波动时期平仓并暂时离场。

每天夜间平仓1小时以避免经纪商掉期费和交易时段跳空风险。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
SP500 Max Growth
每月30 USD
20%
0
0
USD
31K
CAD
29
82%
145
57%
86%
1.05
31.61
CAD
52%
1:500
复制

