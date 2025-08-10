- 자본
- 축소
트레이드:
147
이익 거래:
86 (58.50%)
손실 거래:
61 (41.50%)
최고의 거래:
3 974.71 CAD
최악의 거래:
-7 455.94 CAD
총 수익:
98 547.41 CAD (272 048 pips)
총 손실:
-90 287.46 CAD (203 829 pips)
연속 최대 이익:
8 (4 840.00 CAD)
연속 최대 이익:
9 735.41 CAD (4)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
83.43%
최대 입금량:
20.34%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.33
롱(주식매수):
147 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.09
기대수익:
56.19 CAD
평균 이익:
1 145.90 CAD
평균 손실:
-1 480.12 CAD
연속 최대 손실:
5 (-11 077.31 CAD)
연속 최대 손실:
-11 077.31 CAD (5)
월별 성장률:
1.15%
연간 예측:
13.93%
Algo 트레이딩:
82%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 101.18 CAD
최대한의:
25 367.86 CAD (63.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
52.26% (25 367.86 CAD)
자본금별:
24.47% (7 496.13 CAD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US500
|147
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US500
|6.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US500
|68K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3 974.71 CAD
최악의 거래: -7 456 CAD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +4 840.00 CAD
연속 최대 손실: -11 077.31 CAD
Using up to 20x Leverage to trade SP500.
1:100 Minimum Margin Requirement for Broker Symbol.
Estimated Drawdown of 80% Max
Annual Estimated Returns of +120%
Watching Economic Data daily to close positions and sit out of the market during volatile times.
Positions closed every night for 1 hour to avoid Swap Fees, and Session Gaps.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
34%
0
0
USD
USD
35K
CAD
CAD
30
82%
147
58%
83%
1.09
56.19
CAD
CAD
52%
1:500