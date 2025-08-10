시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / SP500 Max Growth
Humraz Parmar

SP500 Max Growth

Humraz Parmar
0 리뷰
안정성
30
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 34%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
147
이익 거래:
86 (58.50%)
손실 거래:
61 (41.50%)
최고의 거래:
3 974.71 CAD
최악의 거래:
-7 455.94 CAD
총 수익:
98 547.41 CAD (272 048 pips)
총 손실:
-90 287.46 CAD (203 829 pips)
연속 최대 이익:
8 (4 840.00 CAD)
연속 최대 이익:
9 735.41 CAD (4)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
83.43%
최대 입금량:
20.34%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.33
롱(주식매수):
147 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.09
기대수익:
56.19 CAD
평균 이익:
1 145.90 CAD
평균 손실:
-1 480.12 CAD
연속 최대 손실:
5 (-11 077.31 CAD)
연속 최대 손실:
-11 077.31 CAD (5)
월별 성장률:
1.15%
연간 예측:
13.93%
Algo 트레이딩:
82%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 101.18 CAD
최대한의:
25 367.86 CAD (63.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
52.26% (25 367.86 CAD)
자본금별:
24.47% (7 496.13 CAD)

배포

심볼 Sell Buy
US500 147
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
US500 6.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
US500 68K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +3 974.71 CAD
최악의 거래: -7 456 CAD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +4 840.00 CAD
연속 최대 손실: -11 077.31 CAD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FusionMarkets-Live
24.98 × 41
Using up to 20x Leverage to trade SP500. 

1:100 Minimum Margin Requirement for Broker Symbol.

Estimated Drawdown of 80% Max 

Annual Estimated Returns of +120%

Watching Economic Data daily to close positions and sit out of the market during volatile times. 

Positions closed every night for 1 hour to avoid Swap Fees, and Session Gaps.


리뷰 없음
2025.12.25 22:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 22:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 22:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 22:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 22:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.26 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 13:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 15:34
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.31% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 21:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.07 21:03
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.24% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 21:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 21:33
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.81% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 21:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 21:38
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.12% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 07:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 09:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.15 21:32
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 21:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 21:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.28% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 23:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
