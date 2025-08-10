- Прирост
Всего трейдов:
145
Прибыльных трейдов:
84 (57.93%)
Убыточных трейдов:
61 (42.07%)
Лучший трейд:
3 974.71 CAD
Худший трейд:
-7 455.94 CAD
Общая прибыль:
94 870.92 CAD (268 006 pips)
Общий убыток:
-90 287.46 CAD (203 829 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (4 840.00 CAD)
Макс. прибыль в серии:
9 735.41 CAD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
85.72%
Макс. загрузка депозита:
13.24%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.18
Длинных трейдов:
145 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
31.61 CAD
Средняя прибыль:
1 129.42 CAD
Средний убыток:
-1 480.12 CAD
Макс. серия проигрышей:
5 (-11 077.31 CAD)
Макс. убыток в серии:
-11 077.31 CAD (5)
Прирост в месяц:
1.40%
Годовой прогноз:
16.99%
Алготрейдинг:
82%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 101.18 CAD
Максимальная:
25 367.86 CAD (63.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
52.26% (25 367.86 CAD)
По эквити:
24.47% (7 496.13 CAD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US500
|145
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US500
|3.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US500
|64K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Лучший трейд: +3 974.71 CAD
Худший трейд: -7 456 CAD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +4 840.00 CAD
Макс. убыток в серии: -11 077.31 CAD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live
|20.11 × 36
|
ICMarketsSC-MT5-2
|154.00 × 1
Использование до 5-кратного кредитного плеча для торговли S&P 500.
Минимальное маржинальное требование брокера по инструменту: 1:100.
Оценочная максимальная просадка ― 80%.
Годовая ожидаемая доходность +120%.
Ежедневно отслеживаются экономические данные, чтобы закрывать позиции и выходить из рынка во время волатильных периодов.
Позиции закрываются каждую ночь на 1 час для избежания свопов брокера и гэпов сессии.
Нет отзывов
