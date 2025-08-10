СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / SP500 Max Growth
Humraz Parmar

SP500 Max Growth

Humraz Parmar
0 отзывов
Надежность
29 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 20%
FusionMarkets-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
145
Прибыльных трейдов:
84 (57.93%)
Убыточных трейдов:
61 (42.07%)
Лучший трейд:
3 974.71 CAD
Худший трейд:
-7 455.94 CAD
Общая прибыль:
94 870.92 CAD (268 006 pips)
Общий убыток:
-90 287.46 CAD (203 829 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (4 840.00 CAD)
Макс. прибыль в серии:
9 735.41 CAD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
85.72%
Макс. загрузка депозита:
13.24%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.18
Длинных трейдов:
145 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
31.61 CAD
Средняя прибыль:
1 129.42 CAD
Средний убыток:
-1 480.12 CAD
Макс. серия проигрышей:
5 (-11 077.31 CAD)
Макс. убыток в серии:
-11 077.31 CAD (5)
Прирост в месяц:
1.40%
Годовой прогноз:
16.99%
Алготрейдинг:
82%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 101.18 CAD
Максимальная:
25 367.86 CAD (63.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
52.26% (25 367.86 CAD)
По эквити:
24.47% (7 496.13 CAD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US500 145
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US500 3.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US500 64K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 974.71 CAD
Худший трейд: -7 456 CAD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +4 840.00 CAD
Макс. убыток в серии: -11 077.31 CAD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live
20.11 × 36
ICMarketsSC-MT5-2
154.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Использование до 5-кратного кредитного плеча для торговли S&P 500.

Минимальное маржинальное требование брокера по инструменту: 1:100.

Оценочная максимальная просадка ― 80%.

Годовая ожидаемая доходность +120%.

Ежедневно отслеживаются экономические данные, чтобы закрывать позиции и выходить из рынка во время волатильных периодов.

Позиции закрываются каждую ночь на 1 час для избежания свопов брокера и гэпов сессии.
Нет отзывов
2025.12.25 22:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 22:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 22:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 22:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 22:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.26 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 13:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 15:34
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.31% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 21:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.07 21:03
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.24% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 21:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 21:33
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.81% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 21:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 21:38
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.12% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 07:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 09:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.15 21:32
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 21:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 21:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.28% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 23:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SP500 Max Growth
30 USD в месяц
20%
0
0
USD
31K
CAD
29
82%
145
57%
86%
1.05
31.61
CAD
52%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.