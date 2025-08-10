- Croissance
Trades:
83
Bénéfice trades:
50 (60.24%)
Perte trades:
33 (39.76%)
Meilleure transaction:
3 974.71 CAD
Pire transaction:
-3 842.45 CAD
Bénéfice brut:
49 537.85 CAD (168 261 pips)
Perte brute:
-33 475.31 CAD (84 573 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (4 840.00 CAD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 840.00 CAD (8)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
94.98%
Charge de dépôt maximale:
8.76%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.09
Longs trades:
83 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.48
Rendement attendu:
193.52 CAD
Bénéfice moyen:
990.76 CAD
Perte moyenne:
-1 014.40 CAD
Pertes consécutives maximales:
5 (-4 811.40 CAD)
Perte consécutive maximale:
-6 567.64 CAD (3)
Croissance mensuelle:
15.83%
Prévision annuelle:
192.10%
Algo trading:
77%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 CAD
Maximal:
7 677.05 CAD (26.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.18% (7 677.05 CAD)
Par fonds propres:
12.45% (4 658.38 CAD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|US500
|83
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|US500
|12K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|US500
|84K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Using up to 7x Leverage to trade SP500.
1:20 Minimum Margin Requirement for Broker Symbol.
Estimated Drawdown of 85% Max
Watching Economic Data daily to close positions and sit out of the market during volatile times.
Positions closed everynight for 1 hour to avoid Swap Fees, and Session Gaps.
