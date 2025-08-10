SignauxSections
Humraz Parmar

SP500 to the Moon

0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 64%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
83
Bénéfice trades:
50 (60.24%)
Perte trades:
33 (39.76%)
Meilleure transaction:
3 974.71 CAD
Pire transaction:
-3 842.45 CAD
Bénéfice brut:
49 537.85 CAD (168 261 pips)
Perte brute:
-33 475.31 CAD (84 573 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (4 840.00 CAD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 840.00 CAD (8)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
94.98%
Charge de dépôt maximale:
8.76%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.09
Longs trades:
83 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.48
Rendement attendu:
193.52 CAD
Bénéfice moyen:
990.76 CAD
Perte moyenne:
-1 014.40 CAD
Pertes consécutives maximales:
5 (-4 811.40 CAD)
Perte consécutive maximale:
-6 567.64 CAD (3)
Croissance mensuelle:
15.83%
Prévision annuelle:
192.10%
Algo trading:
77%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 CAD
Maximal:
7 677.05 CAD (26.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.18% (7 677.05 CAD)
Par fonds propres:
12.45% (4 658.38 CAD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US500 83
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US500 12K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US500 84K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 974.71 CAD
Pire transaction: -3 842 CAD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +4 840.00 CAD
Perte consécutive maximale: -4 811.40 CAD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Using up to 7x Leverage to trade SP500. 

1:20 Minimum Margin Requirement for Broker Symbol.

Estimated Drawdown of 85% Max 

Watching Economic Data daily to close positions and sit out of the market during volatile times. 

Positions closed everynight for 1 hour to avoid Swap Fees, and Session Gaps.


Aucun avis
2025.09.23 21:33
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.81% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 21:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 21:38
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.12% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 07:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 09:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.15 21:32
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 21:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 21:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.28% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 23:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
