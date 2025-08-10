- 成長
トレード:
145
利益トレード:
84 (57.93%)
損失トレード:
61 (42.07%)
ベストトレード:
3 974.71 CAD
最悪のトレード:
-7 455.94 CAD
総利益:
94 870.92 CAD (268 006 pips)
総損失:
-90 287.46 CAD (203 829 pips)
最大連続の勝ち:
8 (4 840.00 CAD)
最大連続利益:
9 735.41 CAD (4)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
85.72%
最大入金額:
13.24%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.18
長いトレード:
145 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.05
期待されたペイオフ:
31.61 CAD
平均利益:
1 129.42 CAD
平均損失:
-1 480.12 CAD
最大連続の負け:
5 (-11 077.31 CAD)
最大連続損失:
-11 077.31 CAD (5)
月間成長:
1.40%
年間予想:
16.99%
アルゴリズム取引:
82%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 101.18 CAD
最大の:
25 367.86 CAD (63.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
52.26% (25 367.86 CAD)
エクイティによる:
24.47% (7 496.13 CAD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US500
|145
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US500
|3.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US500
|64K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3 974.71 CAD
最悪のトレード: -7 456 CAD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +4 840.00 CAD
最大連続損失: -11 077.31 CAD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live
|20.11 × 36
|
ICMarketsSC-MT5-2
|154.00 × 1
Using up to 20x Leverage to trade SP500.
1:100 Minimum Margin Requirement for Broker Symbol.
Estimated Drawdown of 80% Max
Annual Estimated Returns of +120%
Watching Economic Data daily to close positions and sit out of the market during volatile times.
Positions closed every night for 1 hour to avoid Swap Fees, and Session Gaps.
レビューなし
