シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / SP500 Max Growth
Humraz Parmar

SP500 Max Growth

Humraz Parmar
レビュー0件
信頼性
29週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 20%
FusionMarkets-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
145
利益トレード:
84 (57.93%)
損失トレード:
61 (42.07%)
ベストトレード:
3 974.71 CAD
最悪のトレード:
-7 455.94 CAD
総利益:
94 870.92 CAD (268 006 pips)
総損失:
-90 287.46 CAD (203 829 pips)
最大連続の勝ち:
8 (4 840.00 CAD)
最大連続利益:
9 735.41 CAD (4)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
85.72%
最大入金額:
13.24%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.18
長いトレード:
145 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.05
期待されたペイオフ:
31.61 CAD
平均利益:
1 129.42 CAD
平均損失:
-1 480.12 CAD
最大連続の負け:
5 (-11 077.31 CAD)
最大連続損失:
-11 077.31 CAD (5)
月間成長:
1.40%
年間予想:
16.99%
アルゴリズム取引:
82%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 101.18 CAD
最大の:
25 367.86 CAD (63.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
52.26% (25 367.86 CAD)
エクイティによる:
24.47% (7 496.13 CAD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
US500 145
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
US500 3.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
US500 64K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3 974.71 CAD
最悪のトレード: -7 456 CAD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +4 840.00 CAD
最大連続損失: -11 077.31 CAD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Live
20.11 × 36
ICMarketsSC-MT5-2
154.00 × 1
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

Using up to 20x Leverage to trade SP500. 

1:100 Minimum Margin Requirement for Broker Symbol.

Estimated Drawdown of 80% Max 

Annual Estimated Returns of +120%

Watching Economic Data daily to close positions and sit out of the market during volatile times. 

Positions closed every night for 1 hour to avoid Swap Fees, and Session Gaps.


レビューなし
2025.12.25 22:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 22:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 22:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 22:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 22:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.26 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 13:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 15:34
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.31% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 21:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.07 21:03
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.24% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 21:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 21:33
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.81% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 21:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 21:38
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.12% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 07:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 09:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.15 21:32
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 21:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 21:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.28% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 23:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
SP500 Max Growth
30 USD/月
20%
0
0
USD
31K
CAD
29
82%
145
57%
86%
1.05
31.61
CAD
52%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください