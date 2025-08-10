- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
145
Gewinntrades:
84 (57.93%)
Verlusttrades:
61 (42.07%)
Bester Trade:
3 974.71 CAD
Schlechtester Trade:
-7 455.94 CAD
Bruttoprofit:
94 870.92 CAD (268 006 pips)
Bruttoverlust:
-90 287.46 CAD (203 829 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (4 840.00 CAD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9 735.41 CAD (4)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
85.72%
Max deposit load:
13.24%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.18
Long-Positionen:
145 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1.05
Mathematische Gewinnerwartung:
31.61 CAD
Durchschnittlicher Profit:
1 129.42 CAD
Durchschnittlicher Verlust:
-1 480.12 CAD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-11 077.31 CAD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-11 077.31 CAD (5)
Wachstum pro Monat :
1.40%
Jahresprognose:
16.99%
Algo-Trading:
82%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 101.18 CAD
Maximaler:
25 367.86 CAD (63.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
52.26% (25 367.86 CAD)
Kapital:
24.47% (7 496.13 CAD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|US500
|145
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|US500
|3.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|US500
|64K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +3 974.71 CAD
Schlechtester Trade: -7 456 CAD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 840.00 CAD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -11 077.31 CAD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live
|20.11 × 36
|
ICMarketsSC-MT5-2
|154.00 × 1
Using up to 20x Leverage to trade SP500.
1:100 Minimum Margin Requirement for Broker Symbol.
Estimated Drawdown of 80% Max
Annual Estimated Returns of +120%
Watching Economic Data daily to close positions and sit out of the market during volatile times.
Positions closed every night for 1 hour to avoid Swap Fees, and Session Gaps.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
20%
0
0
USD
USD
31K
CAD
CAD
29
82%
145
57%
86%
1.05
31.61
CAD
CAD
52%
1:500