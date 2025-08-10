



Requisito mínimo de margen para el símbolo del bróker: 1:100.





Drawdown máximo estimado del 80%.





Retorno anual estimado de +120%.





Vigilando datos económicos diariamente para cerrar posiciones y mantenerse fuera del mercado en períodos de volatilidad.





Las posiciones se cierran cada noche durante 1 hora para evitar comisiones swap del bróker y gaps de sesión.

Usando hasta 5x de apalancamiento para operar el SP500.