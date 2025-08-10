- Incremento
Total de Trades:
145
Transacciones Rentables:
84 (57.93%)
Transacciones Irrentables:
61 (42.07%)
Mejor transacción:
3 974.71 CAD
Peor transacción:
-7 455.94 CAD
Beneficio Bruto:
94 870.92 CAD (268 006 pips)
Pérdidas Brutas:
-90 287.46 CAD (203 829 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (4 840.00 CAD)
Beneficio máximo consecutivo:
9 735.41 CAD (4)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
85.72%
Carga máxima del depósito:
13.24%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.18
Transacciones Largas:
145 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1.05
Beneficio Esperado:
31.61 CAD
Beneficio medio:
1 129.42 CAD
Pérdidas medias:
-1 480.12 CAD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-11 077.31 CAD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-11 077.31 CAD (5)
Crecimiento al mes:
1.40%
Pronóstico anual:
16.99%
Trading algorítmico:
82%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 101.18 CAD
Máxima:
25 367.86 CAD (63.79%)
Reducción relativa:
De balance:
52.26% (25 367.86 CAD)
De fondos:
24.47% (7 496.13 CAD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|US500
|145
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|US500
|3.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|US500
|64K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Mejor transacción: +3 974.71 CAD
Peor transacción: -7 456 CAD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +4 840.00 CAD
Pérdidas máximas consecutivas: -11 077.31 CAD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live
|20.11 × 36
|
ICMarketsSC-MT5-2
|154.00 × 1
Usando hasta 5x de apalancamiento para operar el SP500.
Requisito mínimo de margen para el símbolo del bróker: 1:100.
Drawdown máximo estimado del 80%.
Retorno anual estimado de +120%.
Vigilando datos económicos diariamente para cerrar posiciones y mantenerse fuera del mercado en períodos de volatilidad.
Las posiciones se cierran cada noche durante 1 hora para evitar comisiones swap del bróker y gaps de sesión.
No hay comentarios
