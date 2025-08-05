SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Nazar news
Arsenii Mavlonazarov

Nazar news

Arsenii Mavlonazarov
0 inceleme
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -69%
FINAM-Real4
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
158
Kârla kapanan işlemler:
46 (29.11%)
Zararla kapanan işlemler:
112 (70.89%)
En iyi işlem:
4 252.77 RUB
En kötü işlem:
-3 838.42 RUB
Brüt kâr:
37 115.91 RUB (33 739 pips)
Brüt zarar:
-47 512.69 RUB (37 345 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (2 723.01 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
4 965.88 RUB (2)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
85.20%
Maks. mevduat yükü:
99.42%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.58
Alış işlemleri:
67 (42.41%)
Satış işlemleri:
91 (57.59%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-65.80 RUB
Ortalama kâr:
806.87 RUB
Ortalama zarar:
-424.22 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-7 528.01 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-8 919.32 RUB (13)
Aylık büyüme:
-27.83%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10 664.84 RUB
Maksimum:
18 001.99 RUB (80.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
80.59% (18 001.99 RUB)
Varlığa göre:
17.41% (907.91 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XTIUSD.ffx 32
EURJPY.ffx 31
USDJPY.ffx 22
AUDJPY.ffx 17
NZDUSD.ffx 15
GBPUSD.ffx 12
EURUSD.ffx 12
AUDNZD.ffx 11
GBPJPY.ffx 4
XAUUSD.ffx 1
EURNZD.ffx 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XTIUSD.ffx -54
EURJPY.ffx 48
USDJPY.ffx -23
AUDJPY.ffx 22
NZDUSD.ffx -53
GBPUSD.ffx -82
EURUSD.ffx -3
AUDNZD.ffx 5
GBPJPY.ffx -30
XAUUSD.ffx 0
EURNZD.ffx -2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XTIUSD.ffx -5.1K
EURJPY.ffx 2K
USDJPY.ffx 4.2K
AUDJPY.ffx 4.3K
NZDUSD.ffx -2.3K
GBPUSD.ffx -3.5K
EURUSD.ffx -1.5K
AUDNZD.ffx -181
GBPJPY.ffx -1.4K
XAUUSD.ffx -32
EURNZD.ffx -104
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 252.77 RUB
En kötü işlem: -3 838 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +2 723.01 RUB
Maksimum ardışık zarar: -7 528.01 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FINAM-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.21 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 09:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 16:48
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Nazar news
Ayda 30 USD
-69%
0
0
USD
4.6K
RUB
24
0%
158
29%
85%
0.78
-65.80
RUB
81%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.