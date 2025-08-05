- 자본
트레이드:
182
이익 거래:
56 (30.76%)
손실 거래:
126 (69.23%)
최고의 거래:
4 252.77 RUB
최악의 거래:
-3 838.42 RUB
총 수익:
43 100.14 RUB (40 526 pips)
총 손실:
-54 079.63 RUB (44 137 pips)
연속 최대 이익:
6 (2 723.01 RUB)
연속 최대 이익:
4 965.88 RUB (2)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
93.39%
최대 입금량:
99.88%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.59
롱(주식매수):
83 (45.60%)
숏(주식차입매도):
99 (54.40%)
수익 요인:
0.80
기대수익:
-60.33 RUB
평균 이익:
769.65 RUB
평균 손실:
-429.20 RUB
연속 최대 손실:
14 (-7 528.01 RUB)
연속 최대 손실:
-8 919.32 RUB (13)
월별 성장률:
-8.15%
연간 예측:
-98.89%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
11 301.07 RUB
최대한의:
18 638.22 RUB (83.44%)
상대적 삭감:
잔고별:
83.23% (18 638.22 RUB)
자본금별:
29.62% (2 420.56 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XTIUSD.ffx
|43
|EURJPY.ffx
|31
|NZDUSD.ffx
|27
|USDJPY.ffx
|23
|AUDJPY.ffx
|17
|GBPUSD.ffx
|12
|EURUSD.ffx
|12
|AUDNZD.ffx
|11
|GBPJPY.ffx
|4
|XAUUSD.ffx
|1
|EURNZD.ffx
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XTIUSD.ffx
|-93
|EURJPY.ffx
|48
|NZDUSD.ffx
|-26
|USDJPY.ffx
|-20
|AUDJPY.ffx
|22
|GBPUSD.ffx
|-82
|EURUSD.ffx
|-3
|AUDNZD.ffx
|5
|GBPJPY.ffx
|-30
|XAUUSD.ffx
|0
|EURNZD.ffx
|-2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XTIUSD.ffx
|-7.8K
|EURJPY.ffx
|2K
|NZDUSD.ffx
|-58
|USDJPY.ffx
|4.6K
|AUDJPY.ffx
|4.3K
|GBPUSD.ffx
|-3.5K
|EURUSD.ffx
|-1.5K
|AUDNZD.ffx
|-181
|GBPJPY.ffx
|-1.4K
|XAUUSD.ffx
|-32
|EURNZD.ffx
|-104
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4 252.77 RUB
최악의 거래: -3 838 RUB
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +2 723.01 RUB
연속 최대 손실: -7 528.01 RUB
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FINAM-Real4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
