Arsenii Mavlonazarov

Nazar news

Arsenii Mavlonazarov
0 comentários
36 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -66%
FINAM-Real4
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
172
Negociações com lucro:
54 (31.39%)
Negociações com perda:
118 (68.60%)
Melhor negociação:
4 252.77 RUB
Pior negociação:
-3 838.42 RUB
Lucro bruto:
41 028.72 RUB (37 583 pips)
Perda bruta:
-50 856.65 RUB (40 019 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (2 723.01 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
4 965.88 RUB (2)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
92.37%
Depósito máximo carregado:
99.88%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.53
Negociações longas:
73 (42.44%)
Negociações curtas:
99 (57.56%)
Fator de lucro:
0.81
Valor esperado:
-57.14 RUB
Lucro médio:
759.79 RUB
Perda média:
-430.99 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-7 528.01 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-8 919.32 RUB (13)
Crescimento mensal:
28.38%
Previsão anual:
344.28%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
11 301.07 RUB
Máximo:
18 638.22 RUB (83.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
83.23% (18 638.22 RUB)
Pelo Capital Líquido:
24.27% (1 125.92 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XTIUSD.ffx 33
EURJPY.ffx 31
NZDUSD.ffx 27
USDJPY.ffx 23
AUDJPY.ffx 17
GBPUSD.ffx 12
EURUSD.ffx 12
AUDNZD.ffx 11
GBPJPY.ffx 4
XAUUSD.ffx 1
EURNZD.ffx 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XTIUSD.ffx -74
EURJPY.ffx 48
NZDUSD.ffx -26
USDJPY.ffx -20
AUDJPY.ffx 22
GBPUSD.ffx -82
EURUSD.ffx -3
AUDNZD.ffx 5
GBPJPY.ffx -30
XAUUSD.ffx 0
EURNZD.ffx -2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XTIUSD.ffx -6.7K
EURJPY.ffx 2K
NZDUSD.ffx -58
USDJPY.ffx 4.6K
AUDJPY.ffx 4.3K
GBPUSD.ffx -3.5K
EURUSD.ffx -1.5K
AUDNZD.ffx -181
GBPJPY.ffx -1.4K
XAUUSD.ffx -32
EURNZD.ffx -104
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4 252.77 RUB
Pior negociação: -3 838 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +2 723.01 RUB
Máxima perda consecutiva: -7 528.01 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FINAM-Real4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.12.24 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 09:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 03:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 12:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 03:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 16:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 11:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.23 08:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 12:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 09:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 09:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 16:48
A large drawdown may occur on the account again
