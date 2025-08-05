СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Nazar news
Arsenii Mavlonazarov

Nazar news

Arsenii Mavlonazarov
0 отзывов
36 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -66%
FINAM-Real4
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
172
Прибыльных трейдов:
54 (31.39%)
Убыточных трейдов:
118 (68.60%)
Лучший трейд:
4 252.77 RUB
Худший трейд:
-3 838.42 RUB
Общая прибыль:
41 028.72 RUB (37 583 pips)
Общий убыток:
-50 856.65 RUB (40 019 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (2 723.01 RUB)
Макс. прибыль в серии:
4 965.88 RUB (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
92.37%
Макс. загрузка депозита:
99.88%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.53
Длинных трейдов:
73 (42.44%)
Коротких трейдов:
99 (57.56%)
Профит фактор:
0.81
Мат. ожидание:
-57.14 RUB
Средняя прибыль:
759.79 RUB
Средний убыток:
-430.99 RUB
Макс. серия проигрышей:
14 (-7 528.01 RUB)
Макс. убыток в серии:
-8 919.32 RUB (13)
Прирост в месяц:
28.38%
Годовой прогноз:
344.28%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11 301.07 RUB
Максимальная:
18 638.22 RUB (83.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
83.23% (18 638.22 RUB)
По эквити:
24.27% (1 125.92 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XTIUSD.ffx 33
EURJPY.ffx 31
NZDUSD.ffx 27
USDJPY.ffx 23
AUDJPY.ffx 17
GBPUSD.ffx 12
EURUSD.ffx 12
AUDNZD.ffx 11
GBPJPY.ffx 4
XAUUSD.ffx 1
EURNZD.ffx 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XTIUSD.ffx -74
EURJPY.ffx 48
NZDUSD.ffx -26
USDJPY.ffx -20
AUDJPY.ffx 22
GBPUSD.ffx -82
EURUSD.ffx -3
AUDNZD.ffx 5
GBPJPY.ffx -30
XAUUSD.ffx 0
EURNZD.ffx -2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XTIUSD.ffx -6.7K
EURJPY.ffx 2K
NZDUSD.ffx -58
USDJPY.ffx 4.6K
AUDJPY.ffx 4.3K
GBPUSD.ffx -3.5K
EURUSD.ffx -1.5K
AUDNZD.ffx -181
GBPJPY.ffx -1.4K
XAUUSD.ffx -32
EURNZD.ffx -104
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 252.77 RUB
Худший трейд: -3 838 RUB
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +2 723.01 RUB
Макс. убыток в серии: -7 528.01 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-Real4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.24 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 09:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 03:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 12:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 03:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 16:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 11:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.23 08:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 12:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 09:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 09:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 16:48
A large drawdown may occur on the account again
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Nazar news
30 USD в месяц
-66%
0
0
USD
8.2K
RUB
36
0%
172
31%
92%
0.80
-57.14
RUB
83%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.