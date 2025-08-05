- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
172
Прибыльных трейдов:
54 (31.39%)
Убыточных трейдов:
118 (68.60%)
Лучший трейд:
4 252.77 RUB
Худший трейд:
-3 838.42 RUB
Общая прибыль:
41 028.72 RUB (37 583 pips)
Общий убыток:
-50 856.65 RUB (40 019 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (2 723.01 RUB)
Макс. прибыль в серии:
4 965.88 RUB (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
92.37%
Макс. загрузка депозита:
99.88%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.53
Длинных трейдов:
73 (42.44%)
Коротких трейдов:
99 (57.56%)
Профит фактор:
0.81
Мат. ожидание:
-57.14 RUB
Средняя прибыль:
759.79 RUB
Средний убыток:
-430.99 RUB
Макс. серия проигрышей:
14 (-7 528.01 RUB)
Макс. убыток в серии:
-8 919.32 RUB (13)
Прирост в месяц:
28.38%
Годовой прогноз:
344.28%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11 301.07 RUB
Максимальная:
18 638.22 RUB (83.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
83.23% (18 638.22 RUB)
По эквити:
24.27% (1 125.92 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XTIUSD.ffx
|33
|EURJPY.ffx
|31
|NZDUSD.ffx
|27
|USDJPY.ffx
|23
|AUDJPY.ffx
|17
|GBPUSD.ffx
|12
|EURUSD.ffx
|12
|AUDNZD.ffx
|11
|GBPJPY.ffx
|4
|XAUUSD.ffx
|1
|EURNZD.ffx
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XTIUSD.ffx
|-74
|EURJPY.ffx
|48
|NZDUSD.ffx
|-26
|USDJPY.ffx
|-20
|AUDJPY.ffx
|22
|GBPUSD.ffx
|-82
|EURUSD.ffx
|-3
|AUDNZD.ffx
|5
|GBPJPY.ffx
|-30
|XAUUSD.ffx
|0
|EURNZD.ffx
|-2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XTIUSD.ffx
|-6.7K
|EURJPY.ffx
|2K
|NZDUSD.ffx
|-58
|USDJPY.ffx
|4.6K
|AUDJPY.ffx
|4.3K
|GBPUSD.ffx
|-3.5K
|EURUSD.ffx
|-1.5K
|AUDNZD.ffx
|-181
|GBPJPY.ffx
|-1.4K
|XAUUSD.ffx
|-32
|EURNZD.ffx
|-104
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4 252.77 RUB
Худший трейд: -3 838 RUB
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +2 723.01 RUB
Макс. убыток в серии: -7 528.01 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-Real4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
