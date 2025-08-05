SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Nazar news
Arsenii Mavlonazarov

Nazar news

Arsenii Mavlonazarov
0 comentarios
36 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -66%
FINAM-Real4
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
172
Transacciones Rentables:
54 (31.39%)
Transacciones Irrentables:
118 (68.60%)
Mejor transacción:
4 252.77 RUB
Peor transacción:
-3 838.42 RUB
Beneficio Bruto:
41 028.72 RUB (37 583 pips)
Pérdidas Brutas:
-50 856.65 RUB (40 019 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (2 723.01 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
4 965.88 RUB (2)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
92.37%
Carga máxima del depósito:
99.88%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.53
Transacciones Largas:
73 (42.44%)
Transacciones Cortas:
99 (57.56%)
Factor de Beneficio:
0.81
Beneficio Esperado:
-57.14 RUB
Beneficio medio:
759.79 RUB
Pérdidas medias:
-430.99 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-7 528.01 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8 919.32 RUB (13)
Crecimiento al mes:
28.38%
Pronóstico anual:
344.28%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
11 301.07 RUB
Máxima:
18 638.22 RUB (83.44%)
Reducción relativa:
De balance:
83.23% (18 638.22 RUB)
De fondos:
24.27% (1 125.92 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XTIUSD.ffx 33
EURJPY.ffx 31
NZDUSD.ffx 27
USDJPY.ffx 23
AUDJPY.ffx 17
GBPUSD.ffx 12
EURUSD.ffx 12
AUDNZD.ffx 11
GBPJPY.ffx 4
XAUUSD.ffx 1
EURNZD.ffx 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XTIUSD.ffx -74
EURJPY.ffx 48
NZDUSD.ffx -26
USDJPY.ffx -20
AUDJPY.ffx 22
GBPUSD.ffx -82
EURUSD.ffx -3
AUDNZD.ffx 5
GBPJPY.ffx -30
XAUUSD.ffx 0
EURNZD.ffx -2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XTIUSD.ffx -6.7K
EURJPY.ffx 2K
NZDUSD.ffx -58
USDJPY.ffx 4.6K
AUDJPY.ffx 4.3K
GBPUSD.ffx -3.5K
EURUSD.ffx -1.5K
AUDNZD.ffx -181
GBPJPY.ffx -1.4K
XAUUSD.ffx -32
EURNZD.ffx -104
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4 252.77 RUB
Peor transacción: -3 838 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +2 723.01 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -7 528.01 RUB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FINAM-Real4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.24 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 09:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 03:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 12:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 03:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 16:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 11:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.23 08:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 12:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 09:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 09:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 16:48
A large drawdown may occur on the account again
