Arsenii Mavlonazarov

Nazar news

Arsenii Mavlonazarov
0 avis
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -69%
FINAM-Real4
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
157
Bénéfice trades:
45 (28.66%)
Perte trades:
112 (71.34%)
Meilleure transaction:
4 252.77 RUB
Pire transaction:
-3 838.42 RUB
Bénéfice brut:
37 089.25 RUB (33 701 pips)
Perte brute:
-47 512.69 RUB (37 345 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (2 723.01 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
4 965.88 RUB (2)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
85.20%
Charge de dépôt maximale:
99.42%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.58
Longs trades:
67 (42.68%)
Courts trades:
90 (57.32%)
Facteur de profit:
0.78
Rendement attendu:
-66.39 RUB
Bénéfice moyen:
824.21 RUB
Perte moyenne:
-424.22 RUB
Pertes consécutives maximales:
14 (-7 528.01 RUB)
Perte consécutive maximale:
-8 919.32 RUB (13)
Croissance mensuelle:
-28.05%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10 664.84 RUB
Maximal:
18 001.99 RUB (80.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
80.59% (18 001.99 RUB)
Par fonds propres:
17.41% (907.91 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XTIUSD.ffx 32
EURJPY.ffx 31
USDJPY.ffx 22
AUDJPY.ffx 16
NZDUSD.ffx 15
GBPUSD.ffx 12
EURUSD.ffx 12
AUDNZD.ffx 11
GBPJPY.ffx 4
XAUUSD.ffx 1
EURNZD.ffx 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XTIUSD.ffx -54
EURJPY.ffx 48
USDJPY.ffx -23
AUDJPY.ffx 21
NZDUSD.ffx -53
GBPUSD.ffx -82
EURUSD.ffx -3
AUDNZD.ffx 5
GBPJPY.ffx -30
XAUUSD.ffx 0
EURNZD.ffx -2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XTIUSD.ffx -5.1K
EURJPY.ffx 2K
USDJPY.ffx 4.2K
AUDJPY.ffx 4.2K
NZDUSD.ffx -2.3K
GBPUSD.ffx -3.5K
EURUSD.ffx -1.5K
AUDNZD.ffx -181
GBPJPY.ffx -1.4K
XAUUSD.ffx -32
EURNZD.ffx -104
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 252.77 RUB
Pire transaction: -3 838 RUB
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +2 723.01 RUB
Perte consécutive maximale: -7 528.01 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FINAM-Real4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.08.21 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 09:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 16:48
A large drawdown may occur on the account again
