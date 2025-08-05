SegnaliSezioni
Arsenii Mavlonazarov

Nazar news

Arsenii Mavlonazarov
0 recensioni
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -69%
FINAM-Real4
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
158
Profit Trade:
46 (29.11%)
Loss Trade:
112 (70.89%)
Best Trade:
4 252.77 RUB
Worst Trade:
-3 838.42 RUB
Profitto lordo:
37 115.91 RUB (33 739 pips)
Perdita lorda:
-47 512.69 RUB (37 345 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (2 723.01 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
4 965.88 RUB (2)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
85.20%
Massimo carico di deposito:
99.42%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.58
Long Trade:
67 (42.41%)
Short Trade:
91 (57.59%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-65.80 RUB
Profitto medio:
806.87 RUB
Perdita media:
-424.22 RUB
Massime perdite consecutive:
14 (-7 528.01 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-8 919.32 RUB (13)
Crescita mensile:
-27.83%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10 664.84 RUB
Massimale:
18 001.99 RUB (80.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
80.59% (18 001.99 RUB)
Per equità:
17.41% (907.91 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XTIUSD.ffx 32
EURJPY.ffx 31
USDJPY.ffx 22
AUDJPY.ffx 17
NZDUSD.ffx 15
GBPUSD.ffx 12
EURUSD.ffx 12
AUDNZD.ffx 11
GBPJPY.ffx 4
XAUUSD.ffx 1
EURNZD.ffx 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XTIUSD.ffx -54
EURJPY.ffx 48
USDJPY.ffx -23
AUDJPY.ffx 22
NZDUSD.ffx -53
GBPUSD.ffx -82
EURUSD.ffx -3
AUDNZD.ffx 5
GBPJPY.ffx -30
XAUUSD.ffx 0
EURNZD.ffx -2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XTIUSD.ffx -5.1K
EURJPY.ffx 2K
USDJPY.ffx 4.2K
AUDJPY.ffx 4.3K
NZDUSD.ffx -2.3K
GBPUSD.ffx -3.5K
EURUSD.ffx -1.5K
AUDNZD.ffx -181
GBPJPY.ffx -1.4K
XAUUSD.ffx -32
EURNZD.ffx -104
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 252.77 RUB
Worst Trade: -3 838 RUB
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +2 723.01 RUB
Massima perdita consecutiva: -7 528.01 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FINAM-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.21 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 09:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 16:48
A large drawdown may occur on the account again
