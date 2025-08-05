シグナルセクション
Arsenii Mavlonazarov

Nazar news

Arsenii Mavlonazarov
レビュー0件
36週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -66%
FINAM-Real4
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
172
利益トレード:
54 (31.39%)
損失トレード:
118 (68.60%)
ベストトレード:
4 252.77 RUB
最悪のトレード:
-3 838.42 RUB
総利益:
41 028.72 RUB (37 583 pips)
総損失:
-50 856.65 RUB (40 019 pips)
最大連続の勝ち:
6 (2 723.01 RUB)
最大連続利益:
4 965.88 RUB (2)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
92.37%
最大入金額:
99.88%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.53
長いトレード:
73 (42.44%)
短いトレード:
99 (57.56%)
プロフィットファクター:
0.81
期待されたペイオフ:
-57.14 RUB
平均利益:
759.79 RUB
平均損失:
-430.99 RUB
最大連続の負け:
14 (-7 528.01 RUB)
最大連続損失:
-8 919.32 RUB (13)
月間成長:
28.38%
年間予想:
344.28%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
11 301.07 RUB
最大の:
18 638.22 RUB (83.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
83.23% (18 638.22 RUB)
エクイティによる:
24.27% (1 125.92 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XTIUSD.ffx 33
EURJPY.ffx 31
NZDUSD.ffx 27
USDJPY.ffx 23
AUDJPY.ffx 17
GBPUSD.ffx 12
EURUSD.ffx 12
AUDNZD.ffx 11
GBPJPY.ffx 4
XAUUSD.ffx 1
EURNZD.ffx 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XTIUSD.ffx -74
EURJPY.ffx 48
NZDUSD.ffx -26
USDJPY.ffx -20
AUDJPY.ffx 22
GBPUSD.ffx -82
EURUSD.ffx -3
AUDNZD.ffx 5
GBPJPY.ffx -30
XAUUSD.ffx 0
EURNZD.ffx -2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XTIUSD.ffx -6.7K
EURJPY.ffx 2K
NZDUSD.ffx -58
USDJPY.ffx 4.6K
AUDJPY.ffx 4.3K
GBPUSD.ffx -3.5K
EURUSD.ffx -1.5K
AUDNZD.ffx -181
GBPJPY.ffx -1.4K
XAUUSD.ffx -32
EURNZD.ffx -104
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4 252.77 RUB
最悪のトレード: -3 838 RUB
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +2 723.01 RUB
最大連続損失: -7 528.01 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FINAM-Real4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.24 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 09:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 03:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 12:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 03:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 16:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 11:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.23 08:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 12:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 09:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 09:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 16:48
A large drawdown may occur on the account again
