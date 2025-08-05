- 成長
トレード:
172
利益トレード:
54 (31.39%)
損失トレード:
118 (68.60%)
ベストトレード:
4 252.77 RUB
最悪のトレード:
-3 838.42 RUB
総利益:
41 028.72 RUB (37 583 pips)
総損失:
-50 856.65 RUB (40 019 pips)
最大連続の勝ち:
6 (2 723.01 RUB)
最大連続利益:
4 965.88 RUB (2)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
92.37%
最大入金額:
99.88%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.53
長いトレード:
73 (42.44%)
短いトレード:
99 (57.56%)
プロフィットファクター:
0.81
期待されたペイオフ:
-57.14 RUB
平均利益:
759.79 RUB
平均損失:
-430.99 RUB
最大連続の負け:
14 (-7 528.01 RUB)
最大連続損失:
-8 919.32 RUB (13)
月間成長:
28.38%
年間予想:
344.28%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
11 301.07 RUB
最大の:
18 638.22 RUB (83.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
83.23% (18 638.22 RUB)
エクイティによる:
24.27% (1 125.92 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XTIUSD.ffx
|33
|EURJPY.ffx
|31
|NZDUSD.ffx
|27
|USDJPY.ffx
|23
|AUDJPY.ffx
|17
|GBPUSD.ffx
|12
|EURUSD.ffx
|12
|AUDNZD.ffx
|11
|GBPJPY.ffx
|4
|XAUUSD.ffx
|1
|EURNZD.ffx
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XTIUSD.ffx
|-74
|EURJPY.ffx
|48
|NZDUSD.ffx
|-26
|USDJPY.ffx
|-20
|AUDJPY.ffx
|22
|GBPUSD.ffx
|-82
|EURUSD.ffx
|-3
|AUDNZD.ffx
|5
|GBPJPY.ffx
|-30
|XAUUSD.ffx
|0
|EURNZD.ffx
|-2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XTIUSD.ffx
|-6.7K
|EURJPY.ffx
|2K
|NZDUSD.ffx
|-58
|USDJPY.ffx
|4.6K
|AUDJPY.ffx
|4.3K
|GBPUSD.ffx
|-3.5K
|EURUSD.ffx
|-1.5K
|AUDNZD.ffx
|-181
|GBPJPY.ffx
|-1.4K
|XAUUSD.ffx
|-32
|EURNZD.ffx
|-104
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
ベストトレード: +4 252.77 RUB
最悪のトレード: -3 838 RUB
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +2 723.01 RUB
最大連続損失: -7 528.01 RUB
