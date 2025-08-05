- 成长
交易:
172
盈利交易:
54 (31.39%)
亏损交易:
118 (68.60%)
最好交易:
4 252.77 RUB
最差交易:
-3 838.42 RUB
毛利:
41 028.72 RUB (37 583 pips)
毛利亏损:
-50 856.65 RUB (40 019 pips)
最大连续赢利:
6 (2 723.01 RUB)
最大连续盈利:
4 965.88 RUB (2)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
92.37%
最大入金加载:
99.88%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.53
长期交易:
73 (42.44%)
短期交易:
99 (57.56%)
利润因子:
0.81
预期回报:
-57.14 RUB
平均利润:
759.79 RUB
平均损失:
-430.99 RUB
最大连续失误:
14 (-7 528.01 RUB)
最大连续亏损:
-8 919.32 RUB (13)
每月增长:
28.38%
年度预测:
344.28%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
11 301.07 RUB
最大值:
18 638.22 RUB (83.44%)
相对跌幅:
结余:
83.23% (18 638.22 RUB)
净值:
24.27% (1 125.92 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XTIUSD.ffx
|33
|EURJPY.ffx
|31
|NZDUSD.ffx
|27
|USDJPY.ffx
|23
|AUDJPY.ffx
|17
|GBPUSD.ffx
|12
|EURUSD.ffx
|12
|AUDNZD.ffx
|11
|GBPJPY.ffx
|4
|XAUUSD.ffx
|1
|EURNZD.ffx
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XTIUSD.ffx
|-74
|EURJPY.ffx
|48
|NZDUSD.ffx
|-26
|USDJPY.ffx
|-20
|AUDJPY.ffx
|22
|GBPUSD.ffx
|-82
|EURUSD.ffx
|-3
|AUDNZD.ffx
|5
|GBPJPY.ffx
|-30
|XAUUSD.ffx
|0
|EURNZD.ffx
|-2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XTIUSD.ffx
|-6.7K
|EURJPY.ffx
|2K
|NZDUSD.ffx
|-58
|USDJPY.ffx
|4.6K
|AUDJPY.ffx
|4.3K
|GBPUSD.ffx
|-3.5K
|EURUSD.ffx
|-1.5K
|AUDNZD.ffx
|-181
|GBPJPY.ffx
|-1.4K
|XAUUSD.ffx
|-32
|EURNZD.ffx
|-104
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
