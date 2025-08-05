信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Nazar news
Arsenii Mavlonazarov

Nazar news

Arsenii Mavlonazarov
0条评论
36
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -66%
FINAM-Real4
1:100
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
172
盈利交易:
54 (31.39%)
亏损交易:
118 (68.60%)
最好交易:
4 252.77 RUB
最差交易:
-3 838.42 RUB
毛利:
41 028.72 RUB (37 583 pips)
毛利亏损:
-50 856.65 RUB (40 019 pips)
最大连续赢利:
6 (2 723.01 RUB)
最大连续盈利:
4 965.88 RUB (2)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
92.37%
最大入金加载:
99.88%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.53
长期交易:
73 (42.44%)
短期交易:
99 (57.56%)
利润因子:
0.81
预期回报:
-57.14 RUB
平均利润:
759.79 RUB
平均损失:
-430.99 RUB
最大连续失误:
14 (-7 528.01 RUB)
最大连续亏损:
-8 919.32 RUB (13)
每月增长:
28.38%
年度预测:
344.28%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
11 301.07 RUB
最大值:
18 638.22 RUB (83.44%)
相对跌幅:
结余:
83.23% (18 638.22 RUB)
净值:
24.27% (1 125.92 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XTIUSD.ffx 33
EURJPY.ffx 31
NZDUSD.ffx 27
USDJPY.ffx 23
AUDJPY.ffx 17
GBPUSD.ffx 12
EURUSD.ffx 12
AUDNZD.ffx 11
GBPJPY.ffx 4
XAUUSD.ffx 1
EURNZD.ffx 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XTIUSD.ffx -74
EURJPY.ffx 48
NZDUSD.ffx -26
USDJPY.ffx -20
AUDJPY.ffx 22
GBPUSD.ffx -82
EURUSD.ffx -3
AUDNZD.ffx 5
GBPJPY.ffx -30
XAUUSD.ffx 0
EURNZD.ffx -2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XTIUSD.ffx -6.7K
EURJPY.ffx 2K
NZDUSD.ffx -58
USDJPY.ffx 4.6K
AUDJPY.ffx 4.3K
GBPUSD.ffx -3.5K
EURUSD.ffx -1.5K
AUDNZD.ffx -181
GBPJPY.ffx -1.4K
XAUUSD.ffx -32
EURNZD.ffx -104
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4 252.77 RUB
最差交易: -3 838 RUB
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +2 723.01 RUB
最大连续亏损: -7 528.01 RUB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FINAM-Real4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.24 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 09:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 03:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 12:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 03:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 16:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 11:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.23 08:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 12:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 09:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 09:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 16:48
A large drawdown may occur on the account again
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Nazar news
每月30 USD
-66%
0
0
USD
8.2K
RUB
36
0%
172
31%
92%
0.80
-57.14
RUB
83%
1:100
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载