Arsenii Mavlonazarov

Nazar news

Arsenii Mavlonazarov
0 Bewertungen
36 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -66%
FINAM-Real4
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
172
Gewinntrades:
54 (31.39%)
Verlusttrades:
118 (68.60%)
Bester Trade:
4 252.77 RUB
Schlechtester Trade:
-3 838.42 RUB
Bruttoprofit:
41 028.72 RUB (37 583 pips)
Bruttoverlust:
-50 856.65 RUB (40 019 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (2 723.01 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 965.88 RUB (2)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
92.37%
Max deposit load:
99.88%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.53
Long-Positionen:
73 (42.44%)
Short-Positionen:
99 (57.56%)
Profit-Faktor:
0.81
Mathematische Gewinnerwartung:
-57.14 RUB
Durchschnittlicher Profit:
759.79 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-430.99 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-7 528.01 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8 919.32 RUB (13)
Wachstum pro Monat :
28.38%
Jahresprognose:
344.28%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
11 301.07 RUB
Maximaler:
18 638.22 RUB (83.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
83.23% (18 638.22 RUB)
Kapital:
24.27% (1 125.92 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XTIUSD.ffx 33
EURJPY.ffx 31
NZDUSD.ffx 27
USDJPY.ffx 23
AUDJPY.ffx 17
GBPUSD.ffx 12
EURUSD.ffx 12
AUDNZD.ffx 11
GBPJPY.ffx 4
XAUUSD.ffx 1
EURNZD.ffx 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XTIUSD.ffx -74
EURJPY.ffx 48
NZDUSD.ffx -26
USDJPY.ffx -20
AUDJPY.ffx 22
GBPUSD.ffx -82
EURUSD.ffx -3
AUDNZD.ffx 5
GBPJPY.ffx -30
XAUUSD.ffx 0
EURNZD.ffx -2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XTIUSD.ffx -6.7K
EURJPY.ffx 2K
NZDUSD.ffx -58
USDJPY.ffx 4.6K
AUDJPY.ffx 4.3K
GBPUSD.ffx -3.5K
EURUSD.ffx -1.5K
AUDNZD.ffx -181
GBPJPY.ffx -1.4K
XAUUSD.ffx -32
EURNZD.ffx -104
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4 252.77 RUB
Schlechtester Trade: -3 838 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 723.01 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7 528.01 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FINAM-Real4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.24 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 09:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 03:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 12:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 03:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 16:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 11:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.23 08:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 12:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 09:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 09:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 16:48
A large drawdown may occur on the account again
